„Rummms!“-Zettel in Wohnhaus: Gaby und Wolfgang richten sich an alle Hausbewohner

Von: Nico Reiter

Mit einem auffällig gestalteten Zettel versuchen diese Mieter ihre Nachbarn anzuhalten, die Türe leise zu schließen. Doch der Zettel gibt auch ein Rästel auf.

München – Zusammenleben in einem Mehrfamilienhaus ist durch den entstehenden Lärm nicht immer einfach. Weinende Kinder, bellende Hunde, laute Musik - aber am meisten fühlt sich eine Familie gestört durch den „Rummms!“. Was das genau bedeutet, beschreiben sie in einem Zettel an die Mitbewohner, den sie im Hausflur aufgehängt haben.

Gaby und Wolfgangs Zettel sorgt für Aufsehen © Screenshot Reddit: u/GE1904/Christian Schroth/Imago

Nun wurde der Aushang auf der Plattform Reddit geteilt. Während sich im Internet häufig über zu pingelige Zettel lustig gemacht wird, trifft diese Nachricht überwiegend auf Verständnis der Community. Vielleicht nicht zuletzt denk der charmanten Formulierung und visuellen Gestaltung. Aber auch über die Identität der Verfasser wird gerätselt.

Gaby und Wolfgang bitten in ihrem Zettel den „Rummms!“ zu unterlassen

„Liebe MitbewohnerInnen und Gäste, unsere Haustür hat, wenn man sie lässt, einen etwas lauten Sound beim Zufallen. Das kann stören, zumindest den, der direkt nebenan schläft“, schreiben Gaby und Wolfgang R. und Mia und lassen vermuten, dass sie neben der Eingangstür wohnen. „Daher: Seid bitte so nett und versucht, den vollen Schwung der Tür abzufangen und somit den RUMMMS! zu dämpfen - das wird nachts als besonders wohltuend empfunden. Danke!“, so die Familie, die sich bei guter Pflege als „ausgeschlafen und gut gelaunt“ bezeichnen.

Um den Inhalt zu unterstreichen, hat Gaby oder Wolfgang, je nachdem welcher Grafik-Designer hier am Werk war, einzelne Wörter hervorgehoben. Dafür wurde sich mit unterschiedlichen Schriftgrößen, Schriftarten und Farben ausgetobt. Besonders wichtig ist ihnen dabei der „Rummms!“.

Reddit Gemeinde rätselt um Inhalt

„Kann ich leider voll verstehen. Wenn unsere Haustür ins Schloss knallt, hört man das auch durchs ganze Haus ...“, zeigt ein User sein Mitgefühl für den Lärm in Mehrfamilienhäusern. „Und wenn du zu Hause was vergessen hast, kommt ein Doppel wumms.“, kommentiert jemand. „Nachvollziehbar und freundlich. Ich würde mich ganz schlecht fühlen bei jedem RUMMMS“, sagt ein User, der am jetzt die Türe besonders sacht schließt. Nur einen Kritikpunkt finden die Leser: „Alles nachvollziehbar, bis auf die Auswahl der mehreren verschiedenen Schriftarten.“ Auch das ist Geschmackssache.

Aber die wichtigste Frage stellt eine anderer User: „Ist Mia der Hund oder das Kind? Wurde irgendwie nicht geklärt :( ich bin enttäuscht von euch allen.“ „20 Euro Mia ist deren Katze?“, wird spekuliert. Leider konnte die Identität von Mia nicht geklärt werden. „Is Mia wurscht!“, kommentiert ein weniger neugieriger Nutzer.

Hoffentlich kommt der Zettel im Haus der Familie genauso gut an, wie auf Reddit. Nicht alle Aushänge sind nicht so positiv formuliert. Ein Zettel im Briefkasten eines Mieters fordert Schutzgeld gegen Lärmbelästigung.