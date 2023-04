Erst Patientin, dann Tochter: Dreifache Teenie-Mama wird von ihrer Krankenschwester adoptiert

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Krankenschwester fühlte sich für eine Teenager-Mutter von Drillingen verantwortlich – also gab sie ihr ihre Nummer. Nun sind sie eine Familie.

Indianapolis - Es ist eine Geschichte mit ganz viel Herz: Eine Krankenschwester in Indianapolis war mit dabei, als eine 14-Jährige Drillinge bekam. Sie wusste, dass dies für den Teenager einfach zu viel war, und gab ihr ihre Telefonnummer. Shariya Small rief tatsächlich an, und die beiden bauten eine echte Verbindung auf. Diese ging nun sogar so weit, dass es offiziell wurde: Katrina Mullen adoptierte ihre ehemalige Patientin, und das, obwohl sie bereits fünf eigene Kinder hat. Darüber berichtet unter anderem USA Today.

Dabei war ihr gemeinsamer Start eher hoprig, sie mochte ihre jetzige Adoptivmutter anfangs gar nicht: Die Krankenschwester hielt sich allzu streng an die Regeln des Krankenhauses, und das passte Small nicht. Mullen aber spürte sofort, dass Small sie brauchte. „Ich wusste, dass ich in irgendeiner Form für immer in ihrem Leben sein würde“, erzählt sie und sagte ihr damals: „Wenn du etwas brauchst, bin ich für dich da.“

Sie stand zu ihrem Wort. Anfangs setzte sie sich nur zum Plaudern zu ihr oder nahm ihr nachts die Drillinge ab. Die Babys von Small wurden mit 26 Wochen zu früh geboren, wogen jeweils weniger als 2 Pfund und verbrachten ihre ersten 4-5 Monate in Inkubatoren, die an Drähten, Schläuchen und Beatmungsgeräten befestigt waren, um sie am Leben zu erhalten.

Auch die Krankenschwester war als Teenagerin bereits Mutter

Auch Mullen war als Teenager Mutter und teilte ihre Erfahrungen: „Ich habe ihr einige meiner Geheimnisse erzählt und sie hat mit mir über ihre Erfahrungen als Teenager-Mutter gesprochen. Das ist eines der Dinge, auf die wir geklickt haben, als ich im Krankenhaus war“, sagt Small. Nach ihrer Entlassung blieben die beiden in Kontakt – Mullen beantwortete nächtliche Textnachrichten, Telefonanrufe und FaceTime-Video-Chats, wenn die junge Mutter Hilfe bei der Handhabung der Ernährungssonde ihres Sohnes brauchte. Schon bald folgten Geschenke und auch Besuche, obwohl die Fahrt insgesamt zwei Stunden hin und zurück dauerte.

Dann wurde Mullen immer mehr gebraucht: Gesundheitsprobleme zwangen Smalls Sohn zu einem längeren Aufenthalt im Riley Hospital for Children. Small, jetzt 15, wollte für Samari da sein, brauchte aber jemanden, der sich um ihre Töchter Sarayah und Serenitee kümmerte. „Es war keine große Sache“, sagte Mullen und stimmte zu, die Babys „ein paar Tage“ zu beobachten. Samaris Krankenhausaufenthalt veranlasste einen Sachbearbeiter des Indiana Department of Child Services, die Lebensbedingungen von Smalls Haus in Kokomo zu untersuchen. Die Sozialarbeiterin stellte fest, dass Small und ihre Drillinge in Pflegefamilien aufgenommen werden mussten. Als Small dies Mullen erzählte, stimmte sie ohne zu zögern zu, die Kinder aufzunehmen.

Sie wollte nicht, dass die Kinder getrennt werden. Sie hatte bereits fünf Söhne, vom Erwachsenenalter bis zum Siebenjährigen. Doch für Small wollte sie trotzdem da sein und schickte ihr folgenden Text: „Ich kann es kaum erwarten, dass du nach Hause kommst!“

Krankenschwester Mullen wurde gleichzeitig Mutter und Großmutter

Das tat sie. Nun wohnen sie zusammen in ihrem Haus in Brownsburg. Mullen passte auch ihren Arbeitsplan an, um sich um die Drillinge zu kümmern. Am 6. Februar 2023 adoptierte sie Small schließlich offiziell und wurde gleichzeitig Pflegemutter sowie Großmutter. Mullen nutzte ihren neuen Bekanntheitsgrad in den Medien, um für Small eine Spendenkampagne zu starten. Statt wie erhofft 20.000 US-Dollar, wurden bislang über 50.000 US-Dollar gespendet.

Dank Mullen konnte sich Small auch wieder um ihre eigene Ausbildung kümmern, nachdem sie eine Schule mit Kindergarten fand. Sie ist auf dem Weg, Anfang Mai ihren Abschluss zu machen. „Alle sagten mir, dass ich die Schule nicht beenden würde, dass ich meine Ziele nicht erreichen würde, aber jetzt mache ich meinen Abschluss als Junior und wurde mit akademischen Stipendien in zwei Colleges aufgenommen“, so Small. Sie plant, entweder Jura zu studieren – oder wie Mullen Krankenschwester zu werden. (cgsc)

