Indischer „Tinder-Schwindler“: Mann heiratet 14 Frauen und betrügt sie um riesige Geldsummen

Von: Patrick Huljina

Liebesbetrüger im Internet: In der heutigen Zeit der Online-Dating-Plattformen ist die Gefahr durch sie noch größer geworden. Ein Mann in Indien wurde nun gefasst.

Neu Delhi - Aktuell sorgt die Netflix-Dokumentation „Der Tinder-Schwindler“ für großes Aufsehen. Ein Mann, der sich in der Dating-App „Tinder“ als Jetsetter und Diamantenmogul ausgab, führte zahlreiche Frauen hinters Licht. Über Jahre hinweg soll er mindestens zehn Frauen um rund zehn Millionen Dollar gebracht haben. Der „Tinder-Schwindler“ wickelte seine Opfer mit seiner Art um den Finger, lud sie in teure Restaurants ein. Doch irgendwann wendete sich das Blatt und er fragte die Frauen nach Geld, weil er sich angeblich in Lebensgefahr befand oder seine Konten eingefroren wurden. Bis die Opfer bemerkten, dass sie betrogen wurden, war es meist schon zu spät. Diese Masche wird häufig auch als „Romance Scam“ bezeichnet.

In Indien gab es nun einen Fall, der gewisse Ähnlichkeiten zu dem des „Tinder-Schwindlers“ aufweist. Der Mann habe seit den 80er-Jahren mindestens 14 Frauen in verschiedenen Bundesstaaten geheiratet. Dabei sei es ihm vor allem um ihr Geld gegangen, sagte ein Polizeisprecher bei einer Pressekonferenz. Er habe sie um umgerechnet Hunderttausende Euros betrogen. Am Montag (14. Februar) sei der Mann schließlich festgenommen worden.

Er habe seine Opfer über Hochzeitsvermittlungen im Internet und soziale Netzwerke kontaktiert und sich dabei als Arzt und hochrangiger Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums ausgegeben. Der Mann habe es auf gut gebildete Frauen mittleren Alters und Geschiedene in höheren Positionen abgesehen – etwa auf eine Anwältin beim Gericht oder eine hohe Beamtin bei den bewaffneten Polizeistreitkräften. Sie hätten emotionale Sicherheit gesucht, hieß es weiter.

Indischer „Tinder-Schwindler“: Mann 2011 schon einmal festgenommen

Nach der Hochzeit sei der Mann jeweils einige Tage bei den Frauen geblieben, aber habe sie dann wieder verlassen, berichtete India Today. Er gab demnach vor, beruflich an einen anderen Ort zu müssen. Die Geschichte sei jetzt ans Licht gekommen, als eine mit ihm verheiratete Lehrerin aus der Hauptstadt Neu Delhi von seinen anderen Ehen erfuhr und zur Polizei ging. Der Mann sei 2011 schon einmal festgenommen worden – damals wegen anderen Geldbetrugsfällen, sagte der Polizeisprecher.

Die Polizei hatte bei dem Hochstapler Dokumente zur Identität mit verschiedenen Namen gefunden. Die Beamten wollten nun noch den genauen finanziellen Schaden abklären, was jedoch schwierig sei, da sich viele Opfer schämen und nicht zur Polizei gehen wollen. Das Alter des Mannes sei unklar, so die Polizei.

In Indien dürfen die meisten Menschen zwar nur eine Person des jeweils anderen Geschlechts heiraten. Die meisten Ehen müssen aber nicht zwingend bei einem Standesamt eingetragen werden – eine religiöse Zeremonie genügt.

Um nicht auf einen solchen Betrüger hereinzufallen, gibt es hilfreiche Tricks. Mit diesen Tipps können Sie Flirt-Apps wie Tinder und Co. möglichst sicher nutzen. Ein Paar in Indien feierte zuletzt eine Metaverse-Hochzeit. (ph mit dpa)