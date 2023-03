Unsterbliche Liebe? Nach dem Tod der Braut heiratet der Ehemann ihre Schwester

Von: Romina Kunze

Teilen

Bevor eine Braut in Indien ihrem zukünftigen Gatten das Ja-Wort geben konnte, verstarb sie noch während der feierlichen Zeremonie. Alleine ist der Bräutigam trotzdem nicht nach Hause gegangen. (Symbolbild) © Sudipta Das/Imago

Von unsterblicher Liebe kann hier wohl nicht die Rede sein: Als bei einer Hochzeit in Indien die Braut verstirbt, heiratet der Gatte kurzerhand ihre Schwester.

Bhavnagar – Wer heiratet, der geht einen Bund fürs Leben ein; so zumindest das Ideal. Dass die Ehe mitunter auch nur von kurzer Dauer sein kann, ist bekannt. So weit sollte es für ein Brautpaar in Indien erst gar nicht kommen. Ehe sie ihr Ja-Wort geben konnte, verstarb die Angetraute in spe urplötzlich vor dem Altar. Zeit zu trauern blieb der Hochzeitsgesellschaft, allen voran dem Bräutigam, keine – denn er steckte kurzerhand der jüngeren Schwester der Verstorbenen den Ring an den Finger, wie die indische Nachrichtenagentur IANS berichtet.

Was kalt und herzlos klingt, hat aus Sicht der Beteiligten einen wohl eher pragmatischen Hintergrund: In Indien gilt es als Schmach, wenn Männer ohne Frau von einer Hochzeit zurückkehren. Zwecksehen sind in dem Land noch immer weit verbreitet, Vermählungen der Liebe wegen eher die Ausnahme. Viel mehr geht es bei Hochzeiten darum, die gesellschaftliche Kastenzugehörigkeit zweier Familien auch künftig zu sichern.

„Wussten nicht, was wir tun sollten“: Braut bricht zusammen – Familie vermählt stattdessen deren Schwester

Während der Zeremonie soll der eigentlichen Braut Hetal unwohl geworden sein. Um etwas frische Luft zu schnappen, verließ sie kurz den Tempel, in dem sie getraut werden sollte, berichten die lokalen Medien über den Vorfall in der Stadt Bhavnagar im Westen Indiens. Doch was auf den ersten Blick vielleicht nach einem Anflug von kalten Füßen anmuten lässt, stellte sich als deutlich ernstere Angelegenheit heraus. Sie erlitt einen tödlichen Herzinfarkt, so die Berichte.

„Wir wussten nicht, was wir tun sollen“, sagte der Bruder der beiden Bräute gegenüber IANS. In Indien ist es üblich, dass die angehenden Gemahlinnen ihren künftigen Gatten während der Hochzeitszeremonie übergeben werden. Im Anschluss der Feierlichkeiten zieht die Braut für gewöhnlich im Haus des Bräutigams ein. Nach einer kurzer Beredung der beiden Familien, sei man zu dem Schluss gekommen, den Bräutigam nicht ohne Frau dastehen lassen zu wollen – und arrangierte kurzerhand die Ehe mit der jüngeren Schwester.

Braut stirbt bei der Hochzeit: Erst spontane Ersatz-Vermählung, dann Trauerfeier

Bei der Wahl der Ehepartner spielen die beiden Familien eine große Rolle. Ob allerdings im Fall der Verstorbenen für den Bräutigam eine Mitgift vorgesehen war, ist nicht bekannt. Im Anschluss an die spontanen „Planänderung“ bei der Hochzeit ließ die Familie Hetal einäschern. „Die Trauer über ihren Tod und die Freude über die Hochzeit müssen wir erst noch richtig verarbeiten“, soll ein Verwandter gegenüber IANS gesagt haben.

Kuriose Hochzeits-Wendungen machen immer wieder im Netz die Runde. In einem Fall aus den USA heiratete eine Frau angeblich ihren Stiefvater. Derweil sorgte der Dresscode der Schwiegermutter auf einer Feier fast dafür, dass die Hochzeit abgeblasen wurde. (rku)