Schloss Bellevue wird in indischer Zeitung zum „Internat“

Von: Stella Henrich

Teilen

Der deutsche Bundespräsident wohnt im Schloss Bellevue. Nun aber hat eine indische Zeitung den Sitz des Präsidenten zum Internat erklärt. Der Amtsträger ist somit Internatsleiter. Was ist das los?

Berlin ‒ Wenn Deutschland spezialisierte Fachkräfte für den IT-Bereich sucht, versuchen Unternehmer hierzulande gern gut ausgebildete junge Leute nicht nur vor Ort, sondern auch aus Indien anzuwerben. Die Politik lockt die Software-Entwickler mit einem Fachkräfte-Visum, guten Arbeitsbedingungen sowie ordentlichen Gehältern.

Aber auch an ein Punktesystem für Nicht-EU-Ausländern denkt der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck in diesem Zusammenhang nach. Denn es stimmt: Indiens gut ausgebildete Jugend sorgt für den Aufstieg zur Supermacht. Das bevölkerungsreichste Land der Welt mit knapp 1,5 Milliarden Menschen ist es bereits nach Angaben des Jahresberichts 2023 der Vereinten Nationen. Nun sollen die jungen Leute auch eine hervorragende Ausbildung erhalten. Am besten noch in ausgewiesenen Vorzeige-Internaten.

Schloss Bellevue ein Internat? - Indische Zeitung verlegt Amtssitz des Bundespräsidenten nach Delhi

Eine indische Zeitung wirbt jetzt mit einer Anzeige „Gestalten Sie die Zukunft Ihres Kindes mit einer lebensverändernden Internatserfahrung“. Die Internate wollen sich am 1. und 2. Oktober der breiten Öffentlichkeit vorstellen und laden Eltern und Kinder zum Kennenlernen ein. Treffpunkt: Schloss Bellevue in Delhi. Wie bitte? Kann das stimmen? Zumindest dann, wenn man dem Bild auf der Werbe-Anzeige Glauben schenkt. Denn eigentlich ist Schloss Bellevue der Amtssitz des gegenwärtigen deutschen Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier; und der Sitz befindet sich in Berlin.

Gefunden hat die Anzeige Philipp Ackermann, der deutsche Botschafter in Neu-Delhi, Indiens Hauptstadt. Ein wenig amüsiert schreibt er auf seinem X-Account (ehemals Twitter), „Liebe indische Eltern - [...] dieses Gebäude ist kein Internat! Es ist der Sitz des Bundespräsidenten in Berlin. Auch in Deutschland gibt s gute Internate – allerdings wird hier kein Kind aufgenommen.“

Schloss Bellevue wird zum Internat - Ackermann erregte Aufmerksamkeit mit Tanzvideo auf Indiens Straßen

Auch wenn der Botschafter vielleicht den wenigsten hierzulande bekannt ist. In Indien erlangte er spätestens mit dem selbst produzierten Tanzvideo, in dem er und sein Team zusammen auftraten, enorme Aufmerksamkeit. Sie wollten unter Beweis stellen „Das Deutsche tanzen können – nicht perfekt, aber lustig“. Einige der Tanzenden trugen sogar Lederhose und Dirndl bei der wuseligen Straßen-Performance. Indiens Premierminister Modi jedenfalls war begeistert.

Vielleicht sollte Diplomat Philipp Ackermann auch noch ein Video zum Thema „Deutschland ist kinderfreundlich“ drehen. Denn laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov würde jedes vierte Kind gern einmal in einem Schloss übernachten. Dazu wurden Kinder zwischen sechs und 18 Jahren aus Großbritannien, Frankreich, Spanien, Deutschland und den USA befragt. Sollte also tatsächlich die Attraktivität des Standorts Deutschland mit der Werbe-Anzeige und dem Bild von Schloss Bellevue bei künftigen Fachkräfte aus Indien steigen, dann wäre doch wirklich einiges für den Wirtschaftsstandort gewonnen. (sthe)