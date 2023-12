Pirola verdrängt Eris: Neue Corona-Variante dominiert jetzt in Deutschland

Von: Alina Schröder

Drucken Teilen

Deutschland wird von einer starken Corona-Welle heimgesucht. Dabei macht besonders eine Variante mit ungewöhnlichen Symptomen den Großteil der Infektionen aus.

Frankfurt – Kurz vor Weihnachten machen sich in Deutschland gleich mehrere Atemwegserkrankungen breit. Darüber informiert das Robert Koch-Institut (RKI) in seinem jüngsten Wochenbericht. Neben für die kalte Jahreszeit typischen Erkältungen mit Schnupfen, Halsschmerzen und Husten, steigt auch die Zahl der Corona-Infektionen stark an. Die rapide Zunahme ist vor allem auf eine Variante zurückzuführen, die aktuell den Großteil aller Covid-Fälle hierzulande ausmacht und den Subtyp Eris verdrängt hat.

Neue Corona-Variante Pirola verdrängt Eris in Deutschland

Die Rede ist von Pirola, die auch in Österreich die Corona-Fälle auf ein neues Rekordhoch treibt. Im September 2023 wurde der Subtyp, auch BA.2.86 genannt, in der Bundesrepublik nachgewiesen, wie das Ärzteblatt berichtet. Seit August steht sie unter besonderer Beobachtung der WHO. Denn anders als bei ihren verwandten Corona-Varianten kommt Pirola mit ganz neuen Symptomen daher.

Darunter:

Juckende und teils gerötete Augen

Wunde, rötliche Finger oder Zehen

Hautausschlag

Schwellungen oder Geschwüre im Mund, auf der Zunge und den Lippen

Durchfall

Müdigkeit

Quelle: ChronicleLive, ZOE Gesundheitsstudie

Aber auch Schnupfen, Kopfschmerzen und Entzündungen im Hals sind klassische Krankheitszeichen für den Subtyp.

Pirola mit rund 49 Prozent in Deutschland dominant

Mit rund 49 Prozent macht Pirola in Deutschland im Dezember 2023 also den Großteil aller Covid-Infektionen aus, wie das RKI informiert. Nach Angaben des Center for Disease Control and Prevention ist sie besonders leicht zu übertragen oder kann besser in das Immunsystem eindringen. Aktuelle Daten dazu fehlen noch. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer der Infektionen nochmal höher sein dürfte. Viele Menschen greifen bei Erkältungssymptomen inzwischen nicht mehr direkt zum Corona-Test.

Die Corona-Variante Pirola dominiert in Deutschland. © Imago

Rund 16 Prozent der Corona-Fälle sind schließlich auf den Eris-Subtypen zurückzuführen, der monatelang hierzulande dominierte. Dahinter folgen jeweils JD.1.1 und JG.3 mit 6,5 Prozent (Stand: 15. Dezember). Beide sind Abkömmlinge der Omikron-Subvariante XBB.1.5, auch bekannt unter dem Namen „Kraken“.

Infektionszahlen steigen vor Weihnachten

Sinkende Temperaturen machen es für Viren besonders einfach, sich auszubreiten. Daher steigen die Erkältungskrankheiten sowie Grippe- oder Corona-Viren jedes Jahr ab Herbst stärker an. Die starke Infektionswelle wird wohl auch 2023 noch länger anhalten und für Krankheitsfälle an den Feiertagen sorgen. Das RKI hat bereits bedenkliche Zahlen veröffentlicht. (asc)