Skifahren: Saisonkarte in Österreich knackt erstmals 1000-Euro-Marke

Von: Momir Takac

Skifahren ist ein teurer Spaß. Und in dieser Saison werden die Preise weiter angehoben. Ein Ticket überschreitet dabei eine historische Marke.

Salzburg – Dass Skifahren kein günstiges Hobby ist, weiß man nicht erst seit heute. Doch in dieser Saison wird in Österreich eine Saisonkarte erstmals die Marke von 1000 Euro knacken. Die Teuerung ist stattlich.

Wer die SuperSkiCard Premium kaufen will, muss diese Saison bis zu 1050 Euro hinlegen. © IMAGO / Eibner Europa

Konkret geht es um die SuperSkiCard der Salzburg & Kitzbüheler Alpen. Diese kostet für Erwachsene dieses Jahr regulär 1050 Euro. Wenn man bis 6. Dezember im Vorverkauf zuschlägt, sind 940 Euro fällig. Das geht aus der Preistabelle des Betreibers Schmittenhöhebahn AG hervor, der die Karte anbietet.

Ski-Saisonkarte in Österreich durchbricht Marke von 1000 Euro

In der vergangenen Saison zahlte man für das Ticket 965 Euro (regulärer Preis). Das entspricht einer Preiserhöhung um 8,8 Prozent. Vergleicht man die Vorverkaufspreise sind es sogar 9,3 Prozent. Bereits 2022/2023 war das Skifahren deutlich teurer geworden, der Preis im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent gestiegen. Die Inflation macht auch vor den Ski-Touristen nicht halt.

Erich Egger, Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft, begründet den Preissprung vor allem mit gestiegenen Energiekosten. „Unser Vertrag mit der Salzburg AG ist ausgelaufen und wir mussten daher einen neuen Vertrag auf wesentlich höherer Basis abschließen“, sagte er den Salzburger Nachrichten. Zudem haben sich die Personalkosten um rund zehn Prozent erhöht. Einige Betreiber trieben die Kosten und Schneemangel in die Insolvenz, wie etwa das Skigebiet Kasberg in Oberösterreich.

Wer 1000 Euro für eine Ski-Saisonkarte hinlegt, kriegt Einiges geboten

1050 Euro für das Skifahren hört sich im ersten Moment teuer an. Wenn man jedoch bedenkt, dass die Tageskarte regulär 78 Euro kosten wird und mit einberechnet, was die SuperSkiCard Premium - so heißt das Saisonticket - bietet, setzt das die hohen Kosten etwas in Perspektive. Denn mit der Karte kann man von Saisonstart im Oktober bis zum Mai beliebig oft Skifahren - und das in 87 bekannten Skigebieten, darunter eines im österreichisch-bayerischen Grenzgebiet.

Insgesamt können mehr als 2800 Pistenkilometer befahren werden, 939 Lifte stehen zur Verfügung. Für einen Nutzer ist das Ticket sogar nicht teuer genug. „Der Preis für die Liftkarte ist viel zu niedrig, der Preis für durch Skifahren verursachte Umweltschäden dagegen viel zu hoch“, kommentierte er den Artikel der Salzburger Nachrichten. Für Aufsehen sorgten im vergangenen Jahr Bilder von kümmerlichen weißen Streifen auf grünen Wiesen. (mt)