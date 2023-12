„Wirklich ein Ding?“: Gen-Z-TikTokerin kann 40-Stunden-Job nicht fassen

Von: Matti Illig

Eine TikTok-Nutzerin der Generation Z kann kaum glauben, wie man eine 40-Stunden-Woche bewältigen kann. In einem Video teilt sie nun ihre Überlebenstipps.

München – Der sogenannten Generation Z (kurz: „Gen Z“) wird immer wieder, besonders von den älteren Generationen, vorgeworfen, im Arbeitsleben zu faul und verwöhnt zu sein. Statt einer klassischen Karriere sei ihnen ihr Privatleben wichtiger. So ist auch ein Video viral gegangen, in dem eine junge Frau in Tränen ausbricht, weil sie nur 30 Tage Urlaub hat. Wie man aber eine 40-Stunden-Woche überleben kann, erklärt nun die TikTok-Userin ellsathedisco und gibt ihrer Generation wichtige Tipps mit auf den Weg.

TikTok-Userin kritisiert permanente Erreichbarkeit: „Du wirst von der Arbeit träumen“

„Du merkst gar nicht, welchen Schaden du dir selbst zufügst, wenn du all diese Apps wie Social-Media-Apps abrufst“: Ihr erster Rat richtet sich an alle Arbeitnehmer, die meinen, auch außerhalb ihrer Arbeitszeiten immer erreichbar sein zu müssen. Doch Apps, wie Slack oder die E-Mail-App des Unternehmens auf dem Handy installiert zu haben, ist laut der TikTokerin keine gute Idee. Denn dann hätte man gar keine Freizeit mehr: „Bevor du es bemerkst, wird die Arbeit deine gesamte Persönlichkeit ausfüllen. Du sprichst die ganze Zeit über Arbeit, du denkst andauernd über die Arbeit nach, du wirst von der Arbeit träumen“.

Die drei Ratschläge von Ellsatthedisco:

Tipp 1: Messenger-Dienste für die Arbeit vom Privathandy löschen

Tipp 2: Pünktlich mit der Arbeit beginnen und auch wieder pünktlich aufhören

Tipp 3: Mittagspause nicht am Arbeitsplatz machen

Influencerin appelliert an Generation Z: „Zeit ist unbezahlbar“

Auch wenn die junge Frau meint, dass es bei einer 40-Stunden-Woche keine Work-Life-Balance gebe, sollte die Generation Z wenigstens versuchen, die Zeit außerhalb der Arbeit für sich selber zu nutzen. Dabei ist sie, wie viele ihrer Generation, sehr strikt: „Ich würde Überstunden ablehnen, damit ich am Ende des Tages Zeit habe, mich auf mich selbst zu konzentrieren.“ Denn Ellsa meint: „Zeit ist unbezahlbar“. Deshalb gilt für sie: pünktlich mit der Arbeit anfangen und pünktlich aufhören.

TikTok-Video zeigt Macken unserer Arbeitskultur

„Nur weil jeder um dich herum an seinem Arbeitsplatz isst, heißt das nicht, dass du das auch machen musst“: Für die Mittagspause wird sie jedenfalls nicht bezahlt und deshalb sieht sie es auch nicht ein, die freie Stunde im Büro zu verbringen. Lieber sollte man sich ein ruhiges Plätzchen suchen oder eine Runde spazieren gehen, lautet ihr letzter Rat. Wichtig sei, dass man sich in der Mittagspause für den anstehenden Nachmittag am Schreibtisch erhole.

Screenshot @Ellsatthedisco/TikTok.jpg © Screenshot @ellsatthedisco/TikTok

TikTok-User sind größtenteils ihrer Meinung

Die Urheberin des Videos, welches schon rund 18.500 Menschen (Stand: 01. Dezember) angeschaut haben, bekommt in den Kommentaren Zustimmung für ihre Ratschläge:

„Ich weiß nicht, wie die Leute ständig 40 Stunden arbeiten können. Ich habe diese Woche 32 Stunden gearbeitet und erhole mich gerade im Bett. Das ist nicht für jeden viel, aber für mich schon“

„Ich habe mir die schreckliche Angewohnheit angewöhnt, ständig mein Arbeitstelefon zu überprüfen, und das Setzen von Grenzen hat mein Leben verändert.“

„In Schweden ist es 8-5, ist 9-5 in anderen Ländern wirklich ein Ding? Pfui Glück“

