„Ich dachte, wir können Freunde sein“: Kuh vertreibt Influencerin bei Wiesen-Shooting

Von: Raffaela Maas

Influencerin Francia James wurde bei einem Fotoshooting von einer Kuh verjagt. © instagram.com/francety/ Screenshot

Playboy-Model und Influencerin Francia James wollte auf einer Kuh-Weide ein Bild machen, lief aber schreiend davon. Ein Video teilte sie auf Instagram.

München – Für ein perfektes Selfie geben manche Content Creator alles. Dabei verwendet manch ein Influencer gerne einen der zahlreichen Beauty-Filter, die teilweise täuschend echt jeden vermeintlichen Makel ausradieren. Oder Fotofilter und Bildbearbeitungsprogramme wie Photoshop. Nicht immer kommt das bei den Fans gut an. Reality-Star Cosimo Citiolo stand zuletzt erst wegen seiner stark bearbeiteten Instagram-Bilder in der Kritik.

Ebenfalls zu allem bereit, um ein tolles Bild posten zu können, ist offenbar Playboy-Model und Influencerin Francia James. Sie wollte eigentlich nur ein Bild auf einer Kuh-Weide machen. Doch bevor ihre Begleitung das Foto schießen konnte, wurde die Influencerin bereits von der Wiese verjagt – und das von einer Kuh, mit der sie eben noch fotografiert werden wollte.

Influencerin von Kuh verjagt – „Ich dachte, wir könnten Freunde sein“

Mit der Bildunterschrift „Ich dachte, wir könnten Freunde sein“, zeigt Francia ihren Fans und Followern auf Instagram in Form eines Videos, was sich bei dem Shooting auf der Kuhweide abgespielt hatte. Das Video zeigt das kolumbianische Model, wie es sich zunächst langsam von der Kuh wegbewegt, als sich diese ihr nähert. Dann beschleunigt die Kuh und steuert geradewegs auf Francia zu.

„Sie wird mich erwischen“, kreischt das Model, als sie so schnell sie kann von der Weide läuft. Offenbar wagte sie danach noch einen weiteren Versuch, sich mit der Kuh ablichten zu lassen. Nach einem Schnitt spielt sich die Situation jedoch wieder fast genauso ab. Einen weiteren Versuch, falls es denn einen gab, zeigt das Video nicht mehr.

Kuh vertreibt Influencerin von Wiese – „Zum Glück bist du so schnell“

Das Video kam bei den Fans der Influencerin offenbar sehr gut an. Zahlreiche Reaktionen sammelten sich in kürzester Zeit im Kommentarbereich des Beitrags. „Wow. Deine Cardio-Routine nimmst du wohl wirklich ernst. Sein Leben zu gefährden ist sicherlich motivierender als ein Trainer, der ‚Du schaffst das!‘ schreit“, kommentierte ein User belustigt. Einige User brachten ihre Erleichterung darüber, dass der Influencerin nichts zugestoßen war, zum Ausdruck. „Du musst vorsichtig sein!“, kommentierte ein Nutzer und ein anderer schrieb: „Zum Glück bist du so schnell!“

Außerdem überlegten ihre Fans, wieso die Kuh Francia James von der Weide vertrieb. „Ich glaube es war ein Weibchen und sie hatte Angst, dass du ihr den Freund ausspannen wolltest“, schrieb ein User, woraufhin Francia mit drei lachenden Emojis antwortete. „Ich glaube, du hast die Kuh erschreckt“, vermutete ein weiterer User. Glücklicherweise ist dem Model nichts zugestoßen, denn wie auch ein User anmerkt, sind Kühe nicht ganz ungefährlich. Wenn sie sich bedrängt fühlen oder ihr Revier gegen vermeintliche Eindringlinge verteidigen, können Kühe zur Gefahr werden. (rrm)