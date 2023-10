Klinik-Chef rechnet mit „massiver Grippewelle“ im Winter – dann „geraten wir an unsere Grenzen“

Von: Martina Lippl

Influenza: Klinikchef fürchtet „massive Grippewelle“ und warnt vor Personalausfall in Krankenhäusern. © Uta Konopka/imago

Viele hat es bereits erwischt. Ein Mediziner warnt jetzt davor, die echte Grippe – Influenza – zu unterschätzen. Seine Prognose für die Wintersaison 2023/24 ist düster.

Dresden – Die erste Erkältungswelle rollt bereits seit Anfang Oktober über Deutschland. Dabei steht die kalte Jahreszeit erst noch bevor. Mediziner fordern eindringlich zum Impfen gegen Influenza auf. Experten befürchten ein Grippechaos in den Krankenhäusern. Klinikvorstand Michael Albrecht vom Dresdner Uniklinikum spricht Klartext.

Klinik-Chef rechnet mit „massiver Grippewelle“ im Winter – dann „geraten wir an unsere Grenzen“

„Ohne eine hohe Zahl an immunisierten Personen besteht die Gefahr einer massiven Grippewelle. Folgen wären einerseits ein hoher Personalausfall in den Kliniken, der die Krankenversorgung einschränken könnte, und andererseits viele schwere Krankheitsverläufe mit einer überdurchschnittlichen Zahl an Klinikeinweisungen“, sagte Klink-Chef Albrecht laut einer Pressemitteilung der Dresdner Uniklinik.

Der Mediziner appelliert bei den Grippeschutzimpfungen an alle Mitarbeitende im Gesundheitswesen, aber auch an die Bevölkerung. Albrecht warnt davor, den Grippeschutz in dieser Saison zu unterschätzen.

„Die echte Grippe – Influenza – ist keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung.“ Eine Infektion sei häufig mit Fieber verbunden, betont er, und könne den Körper so stark schwächen, dass Erkrankte nicht selten länger arbeitsunfähig seien. „Wenn eine solche Grippewelle durch unsere pflegerischen oder ärztlichen Teams rollt, geraten wir an unsere Grenzen“, so Albrecht.

Grippewelle in Deutschland: Influenza-Viren schwirren schon durch die Luft

Hauptsächlich zirkulieren gerade Rhinoviren und auch Corona, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Grippe-Wochenbericht (Stand: 17. Oktober) mitteilt. Diese Viren verursachen in erster Linie typische Erkältungen, wie auch das Uniklinikum Dresden schreibt. Doch auch die echte Grippe würde wieder in den Fokus rücken.

Um die Werbetrommel für die Influenza-Impfung zu rühren, startete die Uniklinik eigenen Angaben zufolge schon frühzeitig mit einer internen Impfkampagne. Impfangebote wie gegen die Grippe und bei Bedarf einen Covid-Booster seien der Klinikleitung sehr wichtig.

In der Stadt Dresden wurde bisher für die Wintersaison 2023/24 erst ein Influenza-Fall Anfang Oktober verzeichnet, wie aus den Daten des Dashboards hervorgeht. Trotzdem empfehlen die Mediziner sowie die sächsischen Gesundheitsbehörden, sich jetzt gegen Influenza impfen zu lassen. In der vergangenen Saison zwischen Herbst 2022 und Frühjahr 2023 war die Zahl der Grippe-Fälle im Vergleich explodiert. 3.692 bestätigte Influenza-Fälle, darunter 30 Todesfälle, waren nach den Daten der Stadt Dresden gemeldet worden. In der Saison 2021/22 waren es demnach 254 Influenza-Fälle und 5 Todesfälle gewesen.

„In der letzten Wintersaison mussten rund 15 Prozent der Influenza-Fälle im Krankenhaus behandelt werden“, sagt Dr. Katja de With, Leiterin des Instituts für Infektiologie und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Dresden laut der Mitteilung.

Ob sich Mitarbeitende im Gesundheitswesen impfen lassen, bleibt abzuwarten. Influenza ist laut RKI sehr ansteckend. Die Viren übertragen sich durch Tröpfchen beim Niesen, Husten oder Sprechen. Doch die Erreger bleiben auch auf Türklinken, Treppengeländern oder anderen Gegenständen haften. Das Risiko sich in der U-Bahn oder S-Bahn anzustecken, wenn sich die Viren in der Luft tummeln, ist recht groß.

Wer soll sich gegen Influenza impfen lassen? So lautet die Empfehlung der Ständigen Impfkomission (Stiko)

Der beste Schutz gegen die echte Grippe ist eine Impfung. Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Schutzimpfung in erster Linie:

Älteren Menschen über 60 Jahre

Chronisch Kranken mit Grundleiden wie Diabetes, Asthma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Medizinischem Personal, Mitarbeitenden im Gesundheitswesen

Schwangeren

Die beste Zeit für eine Impfung ist von September bis November. Allerdings ist auch später eine Grippe-Impfung noch sinnvoll. Doch die Impfung setzt nicht sofort ein, sondern erst nach zehn bis 14 Tagen. Schwere Nebenwirkungen bei einer Impfung sind selten, können aber auftreten. (ml)