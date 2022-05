„Das erste Mal Lidl“: Comedian Stadelmann gesteht Premierenbesuch und sorgt für Verwunderung bei Followern

Von: Momir Takac

Teilen

War das erste Mal bei Lidl einkaufen: Comedian Ingmar Stadelmann. © twitter.com/Ingmar Stadelmann

Bei der Wahl des Supermarkts hat jeder seine Vorliebe. So auch Ingmar Stadelmann. Bei einem Discounter scheint der Comedian bis jetzt noch nie gewesen zu sein.

Bei seinen Auftritten bringt Comedian Ingmar Stadelmann sein Publikum zum Lachen. Abseite der Bühne hat er bei seinen Fans jetzt für Staunen gesorgt. Der „Meister des bösen Wortes“ teilte auf seinem offiziellen Twitter-Account ein Foto der etwas anderen Art.

Comedian Stadelmann betritt Neuland: „Das erste Mal Lidl“

Es zeigt ihn ganz privat im Schlabberlook beim Einkaufen. An sich nichts Besonderes, einkaufen muss jeder, auch Prominente. Das Bemerkenswerte an dem Bild wird klar, wenn man Stadelmanns Text dazu liest: „Das erste Mal Lidl, und ich muss sagen, lohnt sich!“ Das ist wirklich eine Überraschung. Der Comedian wohnt schließlich nicht auf dem Land, sondern in Berlin, wo es an Lidl-Märkten nur so wimmelt.

Entsprechend erstaunt reagieren die User. „KaDeWe Feinkostabteilung heute geschlossen?“, fragt ein Twitter-Follower. „Digga ‚das erste Mal Lidl‘, dein Ernst? Hast du dich bisher nicht getraut, mit deinem Mercedes neben einem Ford Escord zu parken?“, schreibt ein anderer, nicht ohne sarkastisch zu klingen.

Stadelmann tatsächlich zum ersten Mal bei Lidl? Satz wirft Fragen auf

Stadelmann, der 2014 den Comedypreis als bester Newcomer gewann, antwortete sogar darauf: „In Berlin-Mitte gibt‘s das glaub ich nicht.“ Damit meinte der 41-Jährige offenbar die Backmischung, zu der er auf dem Foto greift. Es ist Papageienkuchen.

Nun muss man sich schon fragen, ob es tatsächlich Stadelmanns erster Besuch bei Lidl ist. Woher weiß der Comedian von der Backmischung für den Papageienkuchen, wenn er nicht schon einmal dort war? Wurde ihm die empfohlen? Ist alles nur ein PR-Gag zu Promotionzwecken? „Ist das Werbung?“, fragt ein User treffend. Comedian und Discounter, das gab es schon einmal: Harry G wetterte einst gegen eine Marke von Lidl. (mt)