Forscher machen außergewöhnliche Tiefsee-Funde – „Faszinierende neue Erkenntnisse“

Von: Karolin Schäfer

Forschende melden gleich zwei faszinierende Funde in der Tiefsee vor den Galápagos-Inseln. Die Entdeckung bringt maßgebende Erkenntnisse für die Wissenschaft.

Puerto Ayora – Nicht nur im Weltraum machen Forschende immer wieder erstaunliche Entdeckungen. Auch in der Tiefsee verbergen sich noch unentdeckte Geheimnisse. Zwei davon lüfteten Wissenschaftler des US-amerikanischen Schmidt Ocean Institute nun vor den Galápagos-Inseln.

Tiefsee-Fund erstaunt Wissenschaftler: „Entdeckung erweitert unser Wissen“

30 Tage lang ging die Expedition auf hoher See. Das Ziel: Die Forschenden wollten mithilfe des Unterwasserroboters „SuBastian“ Daten über das Ökosystem von Unterwasserklippen sammeln. Das verkündigte das Forschungsteam in einer Mitteilung am Donnerstag (26. Oktober). Mit Erfolg: In 370 bis 420 Metern Tiefe stießen die Forschenden auf zwei unentdeckte Korallenriffe.

Eines davon misst eine Länge von unschlagbaren 800 Metern, das kleinere kommt in der Länge auf 250 Meter. Das Besondere: Die Riffe weisen eine reiche Vielfalt an Steinkorallenarten, teilten die Forschenden mit. Das ließe darauf schließen, dass sie sich wahrscheinlich vor tausenden Jahren gebildet und damit die biologische Vielfalt im Meer erhalten haben. „Die Entdeckung erweitert unser Wissen über tiefe Riffe im Meeresschutzgebiet der Galápagos-Inseln“, hieß es weiter.

Wichtige Funktionen von Korallenriffen Korallenriffe bieten zahlreichen Lebewesen Schutz vor Raubtiere. Zudem werden sie von vielen Arten für Brut- und Aufzuchtplätze genutzt. Auch für Lebewesen an Land – einschließlich des Menschen – sind die Riffe von besonderer Bedeutung. Sie dienen nämlich als natürliche Barriere gegen Stürme und Erosionen. Quelle: L‘Institut Océanographique de Moncao

Außergewöhnlicher Fund in der Tiefsee: Forschende bestätigen Vermutungen

„Wir sind begeistert, dass unsere Kartierungsdaten unser Verständnis der Riff-Ökosysteme auf Galápagos verbessern können“, sagte Katleen Robert vom Fischerei- und Meeresinstitut der Memorial University of Newfoundland and Labrador, die die Mission leitete. Doch damit nicht genug: Die Forschenden entdeckten bei ihrem Tauchgang noch einen weiteren sensationellen Fund.

Mit hochauflösender Laser-Technologie konnten nicht nur die Riffe kartografiert werden, sondern auch zwei Seeberge. Ganz unentdeckt sind die aber nicht. Mit Satellitendaten konnten die Forschenden bislang nur Mutmaßungen über die Existenz anstellen. Dank der jüngsten Entdeckung konnte die Vermutung in der Tiefsee bestätigt werden.

Fund in der Tiefsee vor Galápagos-Inseln: „Faszinierende neue Erkenntnisse“

Diese Funde folgen auf die Entdeckung der ersten Tiefseekorallenriffe im Meeresschutzgebiet der Galápagos-Inseln im April 2023. „Diese Informationen sind nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht wertvoll, sondern bieten auch eine solide Grundlage für Entscheidungen, die diese Ökosysteme wirksam schützen, die biologische Vielfalt bewahren und ihre Widerstandsfähigkeit in einer sich ständig verändernden Umwelt gewährleisten“, betonte Danny Rueda Córdova, Direktor der Nationalparkverwaltung der Galápagos-Inseln. Stuart Banks von der Charles-Darwin-Stiftung sprach von „faszinierenden neuen Erkenntnissen“.

