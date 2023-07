„Das war eine Schocknachricht“: Skigebiet in Österreich war Geheimtipp – und steht jetzt vor dem Aus

Von: Carolin Gehrmann

Fehlender Schnee stellte Wintersportorte zuletzt vor große Probleme. Nun steht ein beliebtes Skigebiet in Oberösterreich vor dem Aus. Den Betreibern ging das Geld aus.

Linz – Die Befürchtungen über das endgültige Aus für das beliebte Skigebiet im oberösterreichischen Skigebiet Kasberg scheinen sich zu bestätigen. Der Skibetrieb wird dieses Jahr offenbar endgültig eingestellt. Der Betreibergesellschaft der Almtal-Lifte, Almtal Bergbahnen GmbH, droht demnach die Insolvenz. Darüber berichteten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Mittwoch, den 5. Juli.

Fehlender Schnee war zuletzt ein großes Problem für Wintersportorte

Im letzten Winter hatte es in österreichischen Skigebieten immer wieder an Schnee gemangelt, was einen lukrativen Betrieb schwierig gemacht hatte. Die Temperaturen waren einfach zu mild gewesen, vielerorts herrschte Tauwetter statt Schneelandschaft. Auch in der Schweiz und in Deutschland waren die Bedingungen für Wintersport schlecht gewesen. Ski- oder Snowboardfahrer mussten auf sehr hoch gelegene Gebiete in den Alpen ausweichen.

Beliebtes Skigebiet in Oberösterreich fällt für Skifahrer künftig weg

Den Kampf, bei erschwerten äußeren Bedingungen wirtschaftlich zu bleiben, hat der Skilift-Betreiber am Kasberg in Österreich nun verloren: Er ist zahlungsunfähig.

Die Betreibergesellschaft der Skilifte in Kasberg im Almtal muss wegen Zahlungsunfähigkeit wohl bald die Lichter ausknipsen. © Spitzi-Foto/IMAGO

Für die Bewohner des Almtals ist die Nachricht natürlich ein Schock, auch wenn das Unternehmen wohl schon jahrelang in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben soll, wie OÖN berichtet. Viele sind wirtschaftlich vom Skitourismus abhängig. Doch auch Urlaubern wird diese Entwicklung nicht gefallen. Das Skigebiet am Kasberg war nämlich bei vielen äußerst beliebt.

Skigebiet in Österreich vor dem Aus: Der Liftbetreiber ist zahlungsunfähig

Das Almtal galt bei Wintersportlern sogar als echter Geheimtipp. Auf insgesamt 23 Kilometern Piste konnten sich Alt wie Jung, Anfänger wie Fortgeschrittene beim Skifahren austoben. Auch von Bayern oder München aus lockte es viele Winterurlauber in das oberösterreichische Skigebiet.

Die Nachricht über das Aus am Kasberg war für viele ein Schock

Mit Skitourismus soll nun allerdings Schluss sein. Selbst der Bürgermeister von Grünau im Almtal, Klaus Kramesberger (SPÖ), hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell vorbei sein würde: „Ja, das war natürlich eine Schocknachricht. Ich bin über die Vorgangsweise sehr überrascht“, sagte er im Interview mit dem ORF Radio Oberösterreich.

Alternative Nutzung des Skigebiets in Oberösterreich wird noch diskutiert

Schließlich sei man seit Monaten damit beschäftigt gewesen, einen „Masterplan“ auszuarbeiten, wie man das Skigebiet noch retten könne. Die Region hat für Touristen aber auch noch anderes zu bieten: Mit zahlreichen Strecken lädt sie im Sommer zum Wandern ein. Ob in dem Gebiet künftig eine Sommerrodelbahn betrieben werden soll, wird dem ORF zufolge derzeit noch diskutiert.

Für dieses Jahr rechnen Wetterexperten wegen des El-Niño-Phänomens insgesamt noch einmal mit deutlich höheren Temperaturen als in den Jahren zuvor, möglicherweise könnte dann auch der Winter noch wärmer ausfallen als der letzte.