Edeka sperrt Kunden aus - „Im Morgenmantel oder Schlafanzug kein Zutritt!“

Von: Raffaela Maas

Eine Edeka-Filiale machte nun eine Ansage gegen Kunden, die in Morgenmantel oder Schlafanzug einkaufen wollen - ihnen wird nun der Zutritt im Laden verwehrt.

Duisburg - Kuriose Schilder in Supermärkten sorgen häufig für Schmunzler bei den Kunden. Ob Wortwitz-Schilder in der Gemüseabteilung bei Rewe oder Hinweisschilder einer Burger-King-Filiale, die Kunden ein Lächeln auf die Lippen zauberten: die Zettel kommen bei den Kunden vor Ort und Usern im Netz gut an. Nun tauchten jedoch Schilder an einer Edeka-Filiale in Duisburg auf, die gegenteilige Reaktionen hervorriefen.

Edeka-Filiale verwehrt Zutritt wegen Bekleidung

Einem Kunden sind bei seinem Einkauf zwei Schilder aufgefallen, die offensichtlich an den Eingang einer Edeka-Filiale angebracht wurde. Der Schnappschuss aus dem Supermarkt landete schließlich auf Instagram. Auf dem Foto zu sehen: zwei Zettel von der Geschäftsleitung, die sich direkt an die Kunden richten: „Normale Straßenkleidung - Personen mit Morgenmantel oder Schlafanzug haben keinen Zutritt zu unserem Laden!!!“

User verständnislos: „Was ist daran falsch?“

Bei den Usern stieß die Nachricht auf wenig Verständnis. „Warum nicht? Sie bezahlen doch“, schrieb eine Userin. Auch ein anderer User fragte nach dem Grund für den Ausschluss von Kunden aufgrund ihrer Bekleidung - eine Antwort auf die Frage bekam er jedoch nicht. Außerdem kommentierte eine Nutzerin: „Wohlfühl-Edeka. Man fühlt sich wie daheim... was ist daran falsch?“. Ein anderer Nutzer fragte sich, wie genau die Edeka-Geschäftsleitung „normal“ denn definiere, immerhin stand auf dem Zettel, nur „normale Straßenkleidung“ sei zugelassen.

