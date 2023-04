Erkannt? Gut getarnter Hamburg-A-Promi wird auf dem Spielplatz privat zum Kind

Von: Armin T. Linder

Na, wer ist hier auf einem Spielplatz am Abhängen? Erkennen Sie den Mann auf Anhieb? Es ist ein A-Promi aus Hamburg ...

Hamburg - So ein A-Promi hat einen vollen Terminkalender. Insofern dürfte es für Stars mindestens genauso erfreulich sein wie für Normalbürger, einfach mal nichts zu tun zu haben. Einer zelebrierte das kürzlich mit einem Foto. Ob bevorstehende freie Tage der Anlass für das Instagram-Posting waren, bleibt unklar - aber er blickt mit seinen Fans freudig aufs Wochenende: „Einfach mal abhängen. Was macht ihr so dieses Wochenende?“, schreibt er.

Hätten Sie den Promi in dieser Montur erkannt? Mit Schiebermütze, Sonnenbrille und Alltagsoutfit ist er gut getarnt. Und weit weg von seinen deutlich geschniegelteren Bühnenoutfits. Wer wird hier auf dem Spielplatz privat zum Kind? Die Antwort: Sasha!

Hamburg-Promi postet Spielplatz-Foto - Entstand es in der Hansestadt?

Wo das Foto entstanden ist, steht nicht dabei. Höchstwahrscheinlich aber in Hamburg. In der Hansestadt lebt der 51-Jährige gemeinsam mit seiner Ehefrau Julia und dem Sohnemann Otto. Der Sänger scheut sich auch nicht davor, immer wieder private Anblicke mit seinen Fans zu teilen. Online landete nicht nur ein Foto von seinem Hochzeitstag mit Julia. Auch der kleine Otto kam immer wieder zum Zug, etwa bei Urlaubspostings. Gut möglich, dass Sasha den Spielplatz-Ausflug - offensichtlich in einem Wohngebiet - also gemeinsam mit Julia und Otto unternommen hat und jemand aus der Familie das Foto knipste.

Sasha begeistert Fans: „Mega. Bleib so jung, lebenslustig und fröhlich“

Das Foto kommt jedenfalls gut an bei den Sasha-Followern. Mehr als 1.200 Likes gab es in der ersten Woche. „Das nenne ich mal Abhängen für Fortgeschrittene. Ich bräuchte danach vermutlich einen guten Chirotherapeuten“, staunt ein Fan. „Schön sportlich“ ein weiterer. „Mega. Bleib so jung, lebenslustig und fröhlich“, heißt es ebenfalls. „Sportlich“ und „Lässig“ loben andere - weitere schicken einfach nur Herzchen.

Ebenfalls öfter in Hamburg zugange ist Kai Pflaume. Richtig begeisternd bei ihm war eine Aktion, bei der er ein Paar vor mehreren Jahren in der Hansestadt überraschte. (lin)