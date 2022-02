Skurrile Notiz in Gebüsch: Was Joggerin dort gemacht haben soll, sorgt bei Instagram für Lacher

Diese kuriose Notiz landete auf der Instagram-Seite „Notes of Germany“. © Instagram/Notesofgermany

Auf den ersten Blick ist es wieder eine dieser romantischen „Ich habe dich gesehen und such dich jetzt“-Zettelchen. Aber der Schein trügt.

München/Kleinnaundorf - Es gibt sie immer wieder, diese kleinen süßen Zettelchen, die dann schnell im Internet die Runde machen. Ein Mensch sieht einen anderen, aber traut sich nicht, ihn anzusprechen. „Habe dich gesehen und war zu schüchtern“, oder so ähnlich. In der Tram, im Supermarkt oder in der Natur.

Auch in diesem Fall beginnt der schriftliche Aufruf aus Kleinnaundorf in Sachsen mit den Worten „Joggerin mit langem blonden Pferdeschwanz gesucht.“ Allerdings geht die Geschichte aus dem 1000-Einwohner-Dorf nahe Dresden etwas anders aus, als es manch einem Romantiker vielleicht lieb ist.

„Mehr als 30 Mal hinter dieser Hecke aufs Feld gek***t“

Die Instagram-Seite „Notes of Germany“ präsentierte einen in Plastikfolie wetterfest angebrachten Zettel, der offenbar in einer ländlichen Gegend an einen Holzpfosten gepinnt wurde. Nach dem groß geschriebenen Aufruf an die blonde Joggerin folgt: „... die mehr als 30 Mal hinter dieser Hecke aufs Feld gek***t hat“.

Auf der Plattform sorgte der ungewöhnliche Zettel natürlich für Lacher. „Die bessere Frage ist ... wer zählt sowas und beobachtet sie immer dabei?“, kommentierte eine Nutzerin.

„Oh Gott, wie peinlich mir das wär wenn ich‘s wär und das lesen würd“, philosophiert eine Insta-Userin.

Skurriles Instagram-Foto: „Joggen regt offenbar die Darmtätigkeit an“

„Wenn der Biorhythmus einmal eingestellt ist …“, versucht ein anderer Nutzer die vermeintliche Übeltäterin zu verteidigen. Ein anderer vermutet: „Joggen regt offenbar die Darmtätigkeit an.“

Ein weiterer User fragt sich: „Wozu sucht man nach ihr?“, aber legt nach: „Ich will diese Antwort nicht wissen.“

Unter den Kommentatoren befinden sich aber auch Romantiker: „Ich habe mich schon 30 Mal nicht getraut dich nach deiner Nummer zu fragen“, vollendet ein User den Aufruf. Ob es wirklich dazu kam, und die beiden sich getroffen und gefunden haben? Zumindest wäre es wohl keine Kennlern-Geschichte, die man den Schwiegereltern direkt auf die Nase bindet. (cg)

