117 Gründe gegen das Kinderkriegen – Model sorgt bei Instagram für Empörung

Von: Kilian Bäuml

Eine australische Influencerin eckt mit einem kontroversen Statement an, in dem sie Gründe 177 gegen das Kinderkriegen auf Instagram auflistet.

München – Das traditionelle Familienbild von Mutter, Vater und Kindern ist längst nicht mehr so weit verbreitet wie früher. Inzwischen werden mehr Ehern geschieden als halten. Doch auch wenn sich das Familienbild im Laufe der Zeit stetig ändert, bleibt für viele Paare der Kinderwunsch.

Doch manchmal bereuen Mütter ihre Entscheidung Kinder bekommen zu haben auch. Eine australische Internet-Persönlichkeit macht jetzt mit einem Post auf Instagram auf sich aufmerksam, mit 117 Gründen, warum sie keine Kinder haben möchte – und erntet gemischten Reaktionen.

Kontroverses Statement mit 117 Gründe gegen das Kinderkriegen auf Instagram

Die australische Influencerin Ellie Gonsalves schreibt zu ihren 117 Gründen gegen Kinder: „Es hat eine Menge Diskussionen ausgelöst ... es gibt Tausende von Menschen da draußen, die sich dadurch sehr gesehen fühlen, und ewig viele, die sich dadurch sehr benachteiligt fühlen.“ Sie habe hunderte Nachrichten bekommen, in denen sie kritisiert wurde. Sie selbst halte das für fragwürdig und kritisiert den gesellschaftlichen Druck, der dem Thema anhaftet.

Dabei bekommen Millennials bereits seltener Kinder als vorige Generationen. Die Gründe gegen Kinder selbst sind für viele nur teilweise nachvollziehbar. Dazu gehören beispielsweise:

Du bist für Kinder verantwortlich, bis du stirbst.

Es gibt bereits zu viele Menschen auf der Welt.

Du wirst für deinen Partner nur noch das zweitwichtigste.

Influencerin listet 117 Gründe gegen das Kinderkriegen auf – doch viele gelten nicht nur für Kinder

Die Gründe sind oft jedoch auch stark verallgemeinert und gelten nicht nur für Kinder. Dazu gehören zum Beispiel die folgenden:

Kinder können unfreundlich sein.

Kinder können undankbar sein.

Kinder können gemobbt werden oder selbst mobben.

Kinder können peinlich sein.

Sie können zu Serienkillern oder Vergewaltigern werden.

Immerhin können auch erwachsene Menschen unfreundlich, undankbar oder peinlich sein. Genauso können auch Erwachsene mobben und gemobbt werden, das passiert vor allem am Arbeitsplatz. In den Kommentaren herrscht Uneinigkeit.

„Ihre ‚Liste‘ der Gründe, warum Sie keine Kinder wollen, ist durchweg negativ, aber wie sieht es mit den positiven Aspekten aus? Die Positiven überwiegen völlig. Natürlich ist es die Entscheidung einer Person, ob sie Eltern werden will, aber viele deiner Gründe waren meiner Meinung nach sehr eitel“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin.

117 Gründe gegen Kinder: „Meine Güte, so viele egozentrische Menschen auf dieser Welt“

Mit dieser Meinung steht sie nicht alleine da. „So viel Angst. Es ist besser, keine Kinder zu haben, wenn es das ist, was du ihnen sowieso einträufeln wirst. Meine Güte, so viele egozentrische Menschen auf dieser Welt“, findet auch eine andere Userin.

Doch es schlagen sich auch User auf die Seite der Influencerin. „Und was soll‘s, wenn es so ist? Es ist ihr Körper, ihre Entscheidung, ob die Gründe eitel sind oder nicht, geht dich nichts an“, schreibt eine Frau. Man muss sich jedoch nicht zwangsläufig auf eine Seite schlagen, wie eine andere Nutzerin beweist. „Ich bin Mutter eines Jungen und hoffe, eines Tages ein weiteres Kind zu bekommen. Ich habe Ihre Liste gelesen, und sie hat mich zum Schmunzeln und Lachen gebracht, weil so vieles davon genau zutrifft! Mutterschaft ist wunderschön und erstaunlich, und doch ist sie auch all das, was Sie aufgelistet haben.“

