Street Photographer fotografiert Lidl-Chefin – Instagram tobt

Von: Anna Kirschner

Teilen

In Kassel geht ein Street Photographer um. Er setzte kürzlich eine Lidl-Chefin in Szene. Doch nicht jeder freut sich über seine Präsenz in der Stadt.

Kassel – Dieses Mal hat es die Filialleiterin eines Lidl-Supermarkts erwischt: Ein Kasseler Straßenfotograf, der die Porträts von ihm fremden Passanten auf seinen Instagram- und Tiktok-Kanälen „@floztu_“ postet, hat die junge Frau angesprochen, die gerade Pause machte.

Unter dem Hashtag „streetphotography“ machen das viele TikToker und Instagrammer: Sie fotografieren Menschen, die ihnen auf der Straße auffallen. Die Ergebnisse – meist das Video des Vorgangs und die Ergebnisfotos – zeigen sie dann in den Sozialen Medien.

Street Photographer in Kassel unterwegs: Video auf Instagram und Tiktok beliebt

Das Video vom spontanen Fotoshooting in Kassel gibt es seit kurzem auf Instagram zu sehen. „Hast du einen kleinen Moment Zeit?“, hört man den Fotografen anfangs die Frau fragen. Sie sitzt mit Handy in der Hand und einer Dose Fanta nebendran auf dem Boden, mutmaßlich am Hintereingang der Filiale, und bejaht. „Ich mache Fotos von Leuten, die ich spontan auf der Straße treffe“, erklärt „Floztu“. Ob sie das von Tiktok kenne? Die Lidl-Mitarbeiterin sagt wieder ja.

Die Leiterin einer Lidl-Filiale in Kassel hat der Street Photographer „Floztu“ porträtiert. © Screenshot Tiktok/Floztu_

„Du bist total hübsch“, meint der Fotograf noch zu ihr – und wer hört das nicht gerne? Die Lidl-Mitarbeiterin bedankt sich und macht direkt mit. Der Fotograf dirigiert sie ein wenig, sich zu drehen, und schon sind die Bilder im Kasten. Natürlich fragt er auch um Erlaubnis, ob er sie ins Internet stellen darf.

Die Ergebnisse, die im Video eingeblendet werden, gefallen offenbar vielen Instagram- und Tiktok-Nutzern. Der Beitrag hat auf Instagram mittlerweile mehr als 2700 Likes und mehr als 100 Kommentare erhalten. Auf Tiktok haben mehr als 40.000 Menschen das Video gesehen. „Menschen im Alltag fotografieren finde ich richtig klasse von Dir. Und die Bilder sind meiner Meinung nach großartig geworden“, schreibt eine Instagram-Nutzerin.

Kritik am Streetphotographer Floztu in Kassel

Doch nicht allen gefallen die Fotos oder die Herangehensweise des Straßenfotografen. „Junge, bitte mach das irgendwo, aber lass fuc*ing Kassel in Frieden. Ich war so froh, dass es die Scheiße in Kassel noch nicht gibt, und jetzt kommst du“, schreibt ein Instagram-Nutzer. „Der Bitte kann ich leider nicht nachkommen“, antwortet der Fotograf trocken. Der schriftliche Schlagabtausch geht weiter, doch Floztu lässt sich von den Beleidigungen offenbar nicht beeindrucken.

Das ist nicht die einzige Kritik: „Ich sehe hier keine große fotografische Leistung“, schreibt ein anderer Kommentator auf Instagram, der sich selbst als ambitionierten Hobbyfotografen beschreibt. „Toll, dass du mit einer großen, offenen Blende fotografierst, aber da kannst du jedem eine Kamera in die Hand drücken und er würde solche Fotos machen.“

Street Photographer @floztu_ Floztu postet seit Ende 2022 seine Porträtfotos – und die Entstehungsvideos – auf Instagram und Tiktok. Seine aktuellen Bilder und Videos stammen aber vor allem aus dem Jahr 2023. Er ist in Kassel, aber auch in Marburg und Fulda unterwegs. Auf der Kurzvideoapp Tiktok folgen ihm mehr als 60.000 Accounts. Ein paar Videos gingen auch viral und erreichten ein Millionenpublikum.

„Kasseler müssen immer kein Spaß verstehen ...“, kritisiert eine Person. Ein anderer Nutzer springt Floztu ebenfalls bei: „Man muss halt bei diesen Bildern tatsächlich verstehen und akzeptieren, dass es letztendlich weniger um das Ergebnis selbst geht, eher um die Interaktion und den Unterhaltungswert.“ (Anna Kirschner)

Eine Bank im Bergpark Wilhelmshöhe erinnert mit einer rätselhaften Riesling-Botschaft an die Pandemie. Dahinter verbirgt sich eine ungewöhnliche Männerfreundschaft.