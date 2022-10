Ehrlicher Finder verzückt Instagram-Nutzer: „Welches Baby sucht seinen Rammstein-Schnuller?“

Von: Anna Lorenz

Teilen

Rammstein ist eher für laute Musik und Feuerwerkspektakel bekannt. Dass die Band auch beim Einschlafen hilft, legt nun eine „Vermisstenmeldung“ auf Instagram nahe.

Potsdam – Instagram ist längst keine Plattform mehr, auf der nur Fotos vom letzten Urlaub oder Videos zum Zeitvertreib geteilt werden. Auch für den lokalen Austausch wird die App genutzt; so lassen sich beispielsweise die flüchtige Wiesn-Bekanntschaft spotten oder Wohnungen vermitteln. Der Account notesofgermany sticht dementsprechend gegenwärtig mit einer Vermisstenmeldung der heiteren Art hervor, die, einem bekannten Werbeslogan folgend, nicht nur ein Kind froh machen dürfte, sondern die Eltern ebenso.

Schnuller: Bewährtes Mittel zur Beruhigung – Doch das Design ist meist „verkehrt“

Ob es an den Lockdowns im Rahmen der Corona-Pandemie liegt, bleibe dahingestellt – Fakt ist jedenfalls: Im Jahr 2022 wurden vergleichsweise wieder weniger Kinder zur Welt gebracht, als es in den vorangegangenen drei Jahren der Fall war. Wer allerdings ein Baby bekommen hat, weiß, dass dieses seinen Schlafrhythmus selten mit dem der Eltern abstimmt. Ein bewährtes Mittel zur Beruhigung ist daher seit jeher der Schnuller.

Bei der Auswahl dessen geht es Eltern in der Regel um Effizienz und Sicherheit – der Rückruf von Schnullerketten, den dm heuer aussprach, dürfte daher für viele Mütter und Väter beunruhigend gewesen sein. Optisch werden an den Schnuller hingegen nur selten Ansprüche gestellt; die klassischen Farben blau und rosa liegen ohnehin nahe. Amüsant, wenn man bedenkt, dass die Geschlechterzuordnung hierbei ursprünglich andersherum war: Während blau als Friedensfarbe Mädchen zugedacht war, wurde rosa als das „kleine Rot“ für Jungen verwendet, um den griechischen Kriegsgott Mars zu symbolisieren.

Schnuller: Für Ruhe ist die Optik Nebensache – Außer, man ist Rammstein-Fan

Schwarz hingegen ist eine eher ungewöhnliche Babyfarbe – so denkt man, bis man diesen Schnuller zu Gesicht bekommt, der in Potsdam gefunden wurde. Per selbstgebasteltem Aufruf wird das Kind gesucht, dessen Eltern offensichtlich musikalische Früherziehung betreiben, wohl in der Form, dass das in ihren Augen Wichtige bereits mit der sprichwörtlichen Muttermilch aufgesogen wird.

Ein Rammstein-Schnuller, der wurde nämlich in Potsdam gefunden. Die Band, deren geplantes Silvesterkonzert in München wegen Sicherheitsbedenken abgeblasen wurde, dürfte wohl weniger zu den musikalischen Favoriten des Kindes denn dessen Eltern gehören. Da die Schnullerkette sowohl rosafarbene als auch blaue Perlen aufweist, ist mit herkömmlichen Klischees nicht viel über das betroffene Baby zu sagen – dass Rammstein mit ihm einen weiteren Fan gewonnen haben könnte, aber durchaus möglich. (askl)