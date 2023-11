Instagram revolutioniert Reels in Stories mit neuem Vollbild-Feature

Drucken Teilen

Das neueste Instagram-Update: Ein revolutionäres Vollbild-Feature für Reels in Stories, jetzt können Inhalte noch eindrucksvoller präsentiert werden.

Instagram-Nutzer können sich auf eine spannende Neuerung freuen: Ein kürzlich eingeführtes Feature verändert die Art und Weise, wie Reels in Stories angezeigt werden. Das beliebte Social Media Netzwerk Instagram hat ein Update eingeführt, das die Darstellung von Reels in Stories verbessert. Dieses neue Feature ermöglicht eine veränderte Ansicht, die die Nutzererfahrung wesentlich bereichert. Instagram setzt weiterhin auf Innovationen, um das Nutzererlebnis zu optimieren. Mit diesem Update unterstreicht die Plattform ihren Anspruch, stets an der Spitze der Social-Media-Innovationen zu stehen. NEXTG.tv hat eine Anleitung zum neuen Vollbild-Feature für das Teilen von Reels in Instagram Stories veröffentlicht.

Mehr zum Thema Vollbildansicht in Instagram Stories - Reels mit Zoom-Funktion

Instagram testet regelmäßig neue Features, um das Nutzererlebnis zu verbessern. Aktuell befindet sich ein Filter-Feature in der Testphase, das vor Spam-Followern auf Instagram schützt, indem es unerwünschte Nutzer automatisch erkennt und aussortiert. Parallel dazu revolutioniert „My Week“ das neue Story-Format auf Instagram, indem Nutzer ihre wöchentlichen Erlebnisse in einer zusammenhängenden Story präsentieren können. In Frankreich führt Instagram zudem einen „Alarmknopf“ gegen Cybermobbing ein, der schnelle Meldungen bei Missbrauchsfällen ermöglicht und somit die Sicherheit und das Wohlbefinden der Nutzergemeinschaft auf der Plattform stärkt.