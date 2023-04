Siamesische Zwillinge teilen sich einen Körper – eine von ihnen hat einen Freund

Von: Karolin Schäfer

Siamesische Zwillinge aus den USA teilen sich einen Körper. Das Leben von Lupita und Carmen Andrade bringt Herausforderungen mit sich – doch sie sind zufrieden.

München/Washington, D.C. – Es ist ein sehr seltenes medizinisches Phänomen mit meist gravierenden Auswirkungen: Siamesische Zwillinge. Dabei handelt es sich um eineiige Zwillinge, die sich während der Schwangerschaft im Mutterleib nicht vollständig voneinander getrennt haben.

Wie die Betroffenen miteinander verbunden sind, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Einige sind beispielsweise nur über eine dünne Hautbrücke miteinander zusammengewachsen, andere wiederum teilen sich lebenswichtige Organe. Immer wieder wird über bahnbrechende Operationen berichtet, in denen die Zwillinge voneinander getrennt werden. Zwar sterben viele noch im Mutterleib oder kurz nach der Geburt, andere wiederum können ein erfülltes Leben führen – so wie zwei Frauen aus den USA.

Siamesische Zwillinge in den USA: „Wir haben ein tolles Leben“

Lupita und Carmen Andrade sind 22 Jahre alt und leben im US-Bundesstaat Connecticut. Schon als Babys zogen sie mit ihren Eltern aus Mexiko in die USA. Die Schwestern sind am Brustkorb miteinander verbunden und teilen sich ein Becken. Sie haben jeweils einen Arm und ein Bein. Auf Instagram teilen die Frauen mit tausenden Fans ihren Alltag als verbundene Zwillinge.

Lupita und Carmen Andrade teilen ihr Leben als Siamesische Zwillinge auf Instagram. © Screenshot/Instagram.com/andrade_glupe

Beide wollen später im Bereich der Tiermedizin arbeiten, sagten sie im Interview mit dem US-Magazin Today. Eine Operation, die die beiden trennt, käme nicht infrage. „Entweder einer von uns würde sterben, wir würden beide sterben oder wir würden auf der Intensivstation landen und nie wieder rauskommen“, sorgte sich Lupita.

Zwar müssen die Schwestern viele Herausforderungen bewältigen. „Manchmal sind wir am Ende des Tages einfach nur erschöpft und haben keine Lust zu reden“, schilderte Carmen. „Dann macht jede ihr eigenes Ding.“ Aber: „Wir haben ein tolles Leben“, bilanzierte sie.

Zwillinge am Brustkorb verbunden: Carmen hat einen Freund – Lupita nicht

Carmen hat im Oktober 2020 ihren Freund Daniel über eine Dating-App kennengelernt. „Ich habe nie verborgen, dass ich ein siamesischer Zwilling bin. Daher habe ich viele Nachrichten von Typen mit Fetischen erhalten. Ich wusste sofort, dass Daniel anders ist als die anderen“, schilderte sie. „Daniel und meine Schwester kommen sehr gut miteinander aus.“

Lupita ist asexuell, erklärte sie gegenüber Today. „Aber ich möchte, dass sich Carmen fallen lassen kann. Ich weiß, dass ihr das wichtig ist.“ Sowohl Daniel als auch Carmen lieben Kinder, eigene wollen sie aber nicht. Aufgrund ihrer Endometriose können sie ohnehin nicht schwanger werden, erklärten die 22-Jährigen.

Siamesische Zwillinge bekommen viele Fragen über ihren Alltag gestellt

Mit ihrem Auftreten in den sozialen Medien wollen Carmen und Lupita Sichtbarkeit schaffen. So beantworten sie etwa bei Tiktok Fragen, die ihnen immer wieder gestellt werden. „Wir bekommen viele Fragen über Sex und wie wir auf die Toilette gehen. Aber man darf nicht vergessen: Wir sind nicht nur verbundene Zwillinge, wir sind Menschen.“

Der Begriff „Siamesische Zwillinge“ geht auf ein Zwillingspaar zurück, das im 19. Jahrhundert in Siam (heute Thailand) lebte. Damals wurden die beiden Brüder von einem schottischer Geschäftsmann auf Jahrmärkten zur Schau gestellt. In der Wissenschaft spricht man daher eher von „conjoined twins“, also „verbundene Zwillinge“. Diese Bezeichnung nutzen auch die beiden Schwestern Carmen und Lupita. (kas)