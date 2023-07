Influencerin verliert über 30 Kilo – und verrät ihre drei wichtigsten Abnehm-Tricks

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Influencerin aus England hat ihre besten Abnehmtipps geteilt. Sie verlor über 30 Kilogramm und hat eine radikale Transformation hinter sich.

Kassel – Jess Vick aus Nottingham hat eine radikale Verwandlung hinter sich. Die Influencerin aus England verlor rund 30 Kilo Gewicht und ließ ihre Followerinnen und Follower an ihrem Wandel teilhaben. In dem Video teilte sie ein Foto von sich selbst, in dem sie nur einen BH und Unterwäsche trug - vor und nach der Verwandlung. Auch ließ sie sie an ihren besten Abnehm-Tricks teilhaben.

Influencerin nimmt über 30 Kilo ab - „Es gefiel ihr nicht, wie sehr sie Essen liebte“

Die 21-Jährige sei mit ihrer Figur unzufrieden gewesen und wollte unbedingt ihren Lebensstil ändern, um Gewicht zu verlieren. Sie spricht über ihre Motivation in der dritten Person: „Dann hatte sie eines Tages die Nase voll von sich selbst“, erzählt sie. „Sie war so genervt und es gefiel ihr nicht, wie sehr sie Essen liebte.“ Sie änderte ihre Leben radikal: Die junge Frau beschloss, achtsam zu essen, alle Süßigkeiten wegzulassen und sich für gesündere Alternativen zu entscheiden, während sie gleichzeitig eine Diät durchführte. Keine Säure-Basen-Diät aber, sondern eine Kaloriendefizitdiät.

Die drei Abnehmtricks von Influencerin Jess Vick

1. Alle Süßigkeiten weglassen – stattdessen auf gesündere Lebensmittel setzen.

Alle Süßigkeiten weglassen – stattdessen auf gesündere Lebensmittel setzen. 2. Eine Kaloriendefizitdiät machen.

Eine Kaloriendefizitdiät machen. 3. Fitness in den Alltag integrieren, zum Beispiel Laufband und Hula-Hoop-Reifen.

Sie integrierte auch ein Fitnessprogramm in ihren Alltag – vor allem nutzte sie Laufbänder und Hula-Hoop-Reifen. Sie filmte sich selbst, um zu beweisen, wie sehr sie abnahm. Am Ende verlor sie nach eigenen Angaben 70 Pfund – umgerechnet über 31 Kilogramm. Bei Instagram hat Vick etwa 14.000 Fans, auf TikTok sind es mit über 52.000 weit mehr Menschen, die ihr folgen. Aktuelle Fotos zeigen ihre schlanke Figur und einen muskulösen Bauch.

Die Reise sei nicht ohne emotionale Momente verlaufen, sagte sie. „Ich fing an, so viel zu lachen, dass mir die Augen tränten“, sagte sie. Auch erinnerte sie in einer Bildunterschrift andere daran, mit Vorurteilen vorsichtig zu sein: „Beurteile ein Buch niemals nach seinem Einband.“

