„Wer Tiere essen will, sollte sie töten können“ – Restaurant schlachtet Hühner gemeinsam mit Gästen

„Upstick“ in den Niederlanden

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Yannick Hanke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Ein Restaurant in den Niederlanden geht einen ungewöhnlichen Weg. Wer hier ein Tier essen will, muss beim Schlachten helfen. Welches Konzept steckt dahinter?

Schaarsbergen – Mindestens als ungewöhnlicher Weg kann das beschrieben werden, was Wander Alblas in seinem Restaurant praktiziert. Der Koch aus den Niederlanden betreibt das temporäre Restaurant „Upstick“ in Schaarsbergen, im Osten des Landes gelegen. Hier möchte der 27-Jährige den bewussten Fleischkonsum fördern – und lässt seine Gäste dafür am Schlachtungsprozess der Tiere teilhaben.

Restaurant: Upstick Betreiber: Wander Alblas Serviceoptionen: Speisen vor Ort Adresse: Kemperbergerweg 804, 6816 RX Arnhem, Niederlande Öffnungszeiten: nur freitags von 17:30 bis 00:00 Uhr geöffnet

„Upstick“-Restaurant in den Niederlanden mit ungewöhnlichem Konzept: Gäste müssen beim Schlachten von Hühnern helfen

Wie unter anderem die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, müssen Gäste, die in das Restaurant von Alblas einkehren und dort ein Huhn verzehren möchten, dabei helfen, eines dieser Tiere zu schlachten. Damit wird einem aktuell angesagten Gastronomie-Prinzip, dem „farm to table“, quasi vom Hof direkt auf den Teller, gefolgt. Ein Trend, der im „Upstick“ von Wander Alblas im Extremen ausgelotet wird.

Den 27-Jährigen würde schon länger umtreiben, welche Folge die fleischlastige Ernährung letztlich für Klima und Umwelt hat. Alblas besuchte eine Hotelfachschule, dort begegnete ihm auch ein Lehrer, der ein Buch über Insekten geschrieben hätte. „Die Lösung für unsere Ernährungsprobleme“, wie es der 27-Jährige formuliert? Mitnichten. Denn sein Vorhaben, einen Foodtruck mit Insekten zu betreiben, sollte sich als zu teuer herausstellen. Interesse hätte auch kaum bestanden. Also musste Alblas umschwenken – und wie.

„Wer Tiere essen will, sollte sie auch töten können“: Koch Wander Alblas will Bewusstsein für Fleischkonsum schärfen

Früher anfangen, nicht erst bei der Lösung, sondern schon beim Problem, so die Erkenntnis vom Niederländer nach einem Besuch in einem Schweinestall. Was er dort vorfand? „Räume ohne Fenster, mit künstlichem Licht“, wie Alblas der SZ verrät. „Es ist Zeit, dass die Menschen wieder wirklich begreifen: Für das Fleisch auf ihrem Teller muss ein Tier getötet werden“, so der 27-Jährige. Oder, um es direkter und ebenfalls mit den Worten des Kochs zu formulieren: „Wer Tiere essen will, sollte sie töten können“.

Gesagt, getan. Aus pragmatischen Gründen entschied sich Alblas für Hühner, um sein spezielles Konzept in die Tat umzusetzen. Sie gebe es in großer Zahl, die Regeln fürs Schlachten als auch der Prozess selbst sei bei Hühnern weit weniger kompliziert als bei anderen Tieren. 18 Hühner würden an dem einem Abend in der Woche, an dem das „Upstick“ geöffnet hat, geschlachtet werden. Zur Einordnung: Laut Ablas würden ebenso viele Hühner in den Niederlanden pro Sekunde getötet werden. In welcher Form aber sind seine Gäste am Prozess des Schlachtens beteiligt?

„Upstick“-Gäste helfen beim Schlachten von Hühnern – sie halten das Tier, Koch köpft es

Zunächst einmal erhalten die Gäste vom „Upstick“ eine Vorspeise serviert, die aus Gemüse, Körnern und Mehlwürmern besteht. All das, was auch Hühner essen. Danach müssen die Gäste von Alblas das Tier halten, wenn es erst betäubt und dann in einen Trichter gesteckt wird. Dann schneidet der Niederländer dem Tier den Kopf ab. Aufgrund des Lebensmittelrechts dürfen die Restaurantgäste nicht selbst schlachten.

+ Mit seinem Restaurant „Upstick“ beschreitet der niederländische Koch Wander Alblas ungewöhnliche Wege. © upsticknl/Instagram/Montage

Sein „Lieblingsmoment“, wie es Alblas ausdrückt, sei das Rupfen: „Da findet die Transformation statt: Aus dem Tier wird das Stück Fleisch, wie wir es aus dem Supermarkt kennen“. Zur Beruhigung gebe es danach Hühnersuppe. Und schließlich wird den Gästen ein gebratenes Huhn serviert, das eine Woche zuvor von einer anderen Person beim Töten gehalten wurde. Das Fleisch müsse nämlich reifen, ehe es zum Verzehr angeboten werden könne. Dachte wohl auch der Mann, der nur friedlich in seinem Garten grillen wollte – und eine Anzeige seiner Nachbarin kassierte.

Böse Post fürs „Upstick“: Ungewöhnliche Methode lässt Tierschützer und Landwirtschaftsminister laut werden

Bisher hätte kein Gast vom „Upstick“ darauf verzichtet, das Huhn am Ende auch zu essen. Getreu dem Motto, welches sich auf der Website vom Restaurant findet – „Don‘t chicken out“, also „kneif nicht“. Hierfür kann es mehrere Gründe geben: der stolze Preis von 38,50 Euro oder aber auch die Qualität der gebratenen Hühner. Die Nachfrage sei groß, von Anfang an wäre Alblas ausgebucht gewesen.

Und wie soll es künftig weitergehen? Pläne für die nächste Aktion gebe es bereits. Ein Restaurant, das nur Fleisch anbietet, wolle Alblas auf jeden Fall nicht betreiben. Das wäre ihm auf Dauer auch zu anstrengend. Schließlich hätte der junge Niederländer auch böse Post erhalten, die Rede ist von der Überforderung der Konsumenten, selbst der niederländische Landwirtschaftsminister hätte sich eingeschaltet. Tierschützer hätten zudem von einer Verharmlosung der Wirklichkeit gesprochen, die im „Upstick“ dargeboten würde.

Alblas hingegen bleibt bei seinem Credo: „Wer Tiere essen will, sollte sie töten können“. Und geht damit seinen, wenn auch ungewöhnlichen, Weg. Wie auch die Frau, die sich als „Karnivorin“ erweist und nur von Fleisch lebt. (han)

Rubriklistenbild: © upsticknl/Instagram/Montage