Video rührt das Netz: Berufstätige Mutter bittet Paket-Lieferantin um Gefallen am Geburtstag ihres Sohnes

Von: Marcus Giebel

Geburtstagsüberraschung hoch zwei: Die zunächst ahnungslose Paket-Lieferantin schlüpft spontan in ein Mickey-Maus-Kostüm, um einem Jungen sein Geschenk zu überreichen. © Screenshots Instagram/moneybusinessmoves

Weil sie am Geburtstag ihres Sohnes arbeiten muss, bittet eine Frau eine Lieferantin auf einfallsreiche Art um Hilfe. Das Internet ist gerührt.

München – Diesen Geburtstag wird der kleine Junge wohl niemals vergessen. Denn seine Mutter und eine Paket-Lieferantin heckten gemeinsam eine ganz besondere Überraschung für ihn aus – obwohl sich die beiden Frauen wohl gar nicht kannten und vielleicht noch nie zuvor begegnet waren. Sie mussten sich auch für die Vorbereitung auf den besonders emotionalen Moment gar nicht treffen. Mit ihrer heimlichen Zusammenarbeit aber rührten sie das Netz. Obendrein dürfte die Paket-Botin das mitunter ramponierte Image ihrer Branche-Kollegen aufpoliert haben.

Die Internet-Gemeinde wurde dank der Aufnahmen einer Überwachungskamera Zeuge des außergewöhnlichen Geburtstagsmoments, der sich offenbar in den USA abspielte. Das Video der wichtigsten Szenen wurde auf dem Instagram-Kanal moneybusinessmoves hochgeladen, binnen drei Wochen mehr als 600.000 Mal angeschaut.

Video von Geburtstagsüberraschung rührt das Netz: Paket-Lieferantin überrascht kleinen Jungen

Zu sehen ist zunächst eine Frau in schwarzen Klamotten und einer gelben Weste, die hinter zwei übereinandergestapelten Paketen vor einem Haus steht. Ein großer Hinweiszettel an einer Säule erregt ihre Aufmerksamkeit. Denn darauf wird die Lieferantin angesprochen und darum gebeten, die erste Seite abzureißen.

Dies tut sie und wird auf dem Zettel darunter darüber informiert, dass der Sohn des zu beliefernden Hauses demnächst von der Schule nach Hause kommen wird. Auf Zettel Nummer drei steht, der Junge habe an diesem Tag Geburtstag. Noch wirkt die Lieferantin ein bisschen ratlos, kommentiert das Gelesene, reißt aber tapfer weiter Zettel herunter.

Die Mutter des Jungen habe zwei Jobs, steht auf dem nächsten. „Also kann ich es nicht selbst machen“, ist auf Nummer fünf zu lesen. Da ist die Aufmerksamkeit erst recht geweckt. Soll die Paket-Lieferantin womöglich als Babysitterin einspringen? Oder den ihr fremden Jungen zu irgendeinem Termin nach der Schule fahren? Zum Sporttraining? Oder Musikunterricht?

Mutter bietet Lieferantin um Hilfe: „Micky Maus, kannst du meinem Sohn das Geschenk überreichen?“

Doch weiter im Text, denn beim nächsten Zettel wird es richtig interessant: „Ich habe 200 Dollar unter der Matte versteckt.“ Dann geht es ans Eingemachte. In einem der Pakete sei das Geschenk, im anderen eine Micky Maus. Es folgt die Frage aller Fragen: „Micky Maus, kannst du meinem Sohn das Geschenk überreichen?“

Mehr braucht es offenbar nicht, denn als die Paketlieferantin auch diesen Zettel abreißt, kommt darunter ein noch jungfräuliches Blatt Papier zum Vorschein. Offenbar muss die zufällig ausgewählte Komplizin nicht lange nachdenken, denn das Kind kann ja jederzeit nach Hause kommen.

Sie öffnet also das Paket und findet einen Frack, den sie sich sofort anzieht. Auch in den Rest des Kostüms der wohl bekanntesten Maus der Welt schlüpft die Lieferantin auf besonderer Mission schnell. Um anschließend nachzuschauen, welches Geschenk sie denn gleich überreichen darf. Und das Geburtstagskind wird wohl nicht schlecht schauen: Aus dem zweiten Paket holt die Frau eine PlayStation 5. Schließlich stülpt sie sich die Maske zu ihrem Kostüm über und macht sich bereit für ihren großen Auftritt.

Instagram-Video zeigt rührenden Geburtstagsmoment: Junge bekommt PlayStation 5 von „Micky Maus“

Wenige Augenblicke – der eingeblendeten Zeitangabe zufolge nur rund zehn Sekunden – später schlendert das Geburtstagskind auf dem Bürgersteig heran und bleibt angesichts des ungewöhnlichen Anblicks völlig perplex stehen. Als der Junge sich aber gefangen hat, stürmt er freudig in Mickey‘s Arme.

Mit den Worten „Ich habe ein Geschenk für dich“ übergibt der gerngesehene Gast die Spiele-Konsole. Von da an hat der Junge nur noch Auge für die Playstation und macht sich schnell auf ins Haus. Micky Maus winkt ihm zum Abschied hinterher. Für die Paket-Lieferantin war dieser unerwartete „Gastauftritt“ 200 Dollar wert, für das Geburtstagskind aber ganz sicher unbezahlbar.

Video der Geburtstagsüberraschung rührt das Netz: „Man kann gar nicht anders, als es zu lieben.“

Wer wird bei seiner Rückkehr aus der Schule schon von einer Disney-Legende empfangen und bekommt obendrein noch das sicher heißbegehrte Geschenk aus deren Händen überreicht? Da hat der Junge seinen Klassenkameraden und wohl auch den Lehrern auf jeden Fall eine Menge zu erzählen.

Zwar gibt es auch kritische Kommentare unter dem Post, die darauf hinweisen, dass die Lieferantin in der Zeit eigentlich andere Aufgaben zu erledigen hätte oder durch den Hinweis auf das Geld unter der Matte zu einer Straftat angestiftet werde. Doch die allermeisten überschlagen sich vor Begeisterung und Freude. „Das war so besonders“, heißt es da. Oder: „Man kann gar nicht anders, als es zu lieben.“ Und mal ehrlich: Wer würde seinem Kind nicht auch so einen schönen Moment wünschen?

