Hamas-Terroristen führten sie wie Trophäe vor: Yarden Roman-Gat schildert Geisel-Tortur im Gazastreifen

Von: Robin Dittrich

Die Israelin Yarden Roman-Gat wurde nach 54 Tagen Geiselhaft freigelassen. Im Interview berichtet sie über die traumatischen Erlebnisse.

Tel Aviv – Vor über zwei Monaten kam es zum Angriff der Hamas auf Israel. Die Terroristen verschleppten etliche Zivilisten in den Gazastreifen – einige davon kamen mittlerweile wieder frei. Darunter die Deutsch-Israelin Yarden Roman-Gat, deren Bruder ihre dramatische Geschichte bereits im ZDF geschildert hat.

Deutsch-Israelin wurde aus Geiselnahme freigelassen: „Ich war kein Mensch“

Yarden Roman-Gat berichtete im US-Fernsehen über ihre Erlebnisse. „Ich war kein Mensch“, sagt Yarden in dem Interview mit CBS, „meine Entführer konnten nicht anders, als mich als Trophäe zur Schau zu stellen.“ Und nicht nur die Soldaten sollen sich darüber gefreut haben: Auch viele Zivilisten feierten ihre Zurschaustellung in dem palästinensischen Küstengebiet, so Yarden.

Die Deutsch-Israelin Yarden Roman-Gat wurde von der Hamas entführt, im Interview spricht sie über ihre Erlebnisse. © picture alliance/dpa/Roni Romann | Roni Romann

In der Sendung „60 Seconds“, erzählte Yarden Roman-Gat, dass sie zuletzt alleine in einem Haus festgehalten wurde. Währenddessen habe sie eine männliche Wache rund um die Uhr beobachtet. Zum Anziehen erhielt sie einen Hidschab.

Ihren Entführern schutzlos ausgeliefert, lebte sie in permanenter Angst, sagt sie: „Du kannst keiner Sache widersprechen, es könnte dich dein Leben kosten.“ Einige Freilassungen von Geiseln werden von der Hamas nur inszeniert.

Freigelassene Geisel Yarden Roman-Gat spricht von Angstzuständen

Nicht nur vor ihren Geiselnehmern habe die Deutsch-Israelin Angst gehabt. Auch die israelischen Bombardierungen des Gazastreifens bereiteten ihr Sorgen: „Es ist eine sehr beängstigende Erfahrung, in einem Kriegsgebiet zu sein. Man kann es nicht ignorieren. Es ist sehr intensiv.“ Yarden Roman-Gat wurde bereits Ende November im Rahmen eines getroffenen Abkommens freigelassen. Ihre Schwägerin ist hingegen weiterhin in Gefangenschaft im Gazastreifen.

Nicht in Geiselnahme befanden sich ihr Mann, Alon Gat, sowie ihre Tochter. Diese waren zwar ebenfalls von der Hamas in einen Wagen gezerrt worden, konnten auf dem Weg in den Gazastreifen aber fliehen. Laut Aussage von Alon Gat versteckte er sich stundenlang mit seiner dreijährigen Tochter, um den Terroristen zu entkommen. Yarden Roman-Gat versuchte hingegen, sich tot zustellen. Die Geiselnehmer fielen allerdings nicht darauf herein und nahmen sie mit. Vor einer Sache hatte die Deutsch-Israelin besondere Angst: „Ich hatte Angst, vergewaltigt zu werden.“ (rd mit dpa)