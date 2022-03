Hitzige Impfpflicht-Debatte im Bundestag – Lauterbach: „Ganzes Land in Geiselhaft wegen Ungeimpften“

Von: Patrick Huljina

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland auf einem Rekordhoch. Experten sind deshalb skeptisch, was die geplanten Lockerungen angeht. Der News-Ticker.

Das RKI meldet fast 300.000 Neuinfektionen und eine Rekordinzidenz (siehe Update vom 17. März, 6.50 Uhr).

FDP-Chef Lindner verteidigt die geplanten Lockerungen als „Schritt in Richtung Normalität“. (siehe Update vom 17. März, 9.50 Uhr)

Im Bundestag wurde hitzig über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht debattiert. (siehe Update vom 17. März, 12.40 Uhr)

Update vom 17. März, 12.40 Uhr: Im Bundestag wurde am Donnerstag über die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht debattiert. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warb eindringlich für eine Impfpflicht: „Die Menschen in diesem Land haben es satt. Bringen wir diese Pandemie endlich hinter uns, erledigen wir das Virus und kehren wir dann zur Freiheit zurück.“ Mit rein freiwilligen Impfungen „kriegen wir nicht den Grundschutz in der Gesellschaft“. Habeck sagte: „Die Freiheitsinterpretation der wenigen darf nicht zur permanenten Freiheitseinschränkung der vielen führen.“

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wurde noch deutlicher. „Wir können die Pandemie zum ersten Mal für Deutschland beenden mit der Impfpflicht“, sagte der im Bundestag. „Lassen Sie uns doch diese Gelegenheit ergreifen.“ Er fügte mit Blick auf die nach wie vor hohen Infektionsraten hinzu: „Die Ungeimpften tragen derzeit die Verantwortung dafür, dass wir nicht weiterkommen“, so Lauterbach. „Das ganze Land wird in Geiselhaft dieser Menschen sein. Das können wir uns nicht mehr leisten.“

Der FDP-Abgeordnete Andrew Ullmann warb zunächst für eine verpflichtende Beratung. Er ist Mitinitiator eines Antrags für eine Beratungspflicht und dann eine mögliche Impfpflicht ab 50. Dies sei das mildere Mittel. „Unser Gesetzentwurf baut Brücken.“ Es dürfe in diesem Jahr nicht wieder zu einem Weihnachten mit Einschränkungen kommen, mahnte Ullmann.

Deutlich wurde in der Debatte, dass es quer durch die Fraktionen unterschiedliche Ansichten gibt. So wandte sich Tabea Rößner von den Grünen gegen eine Impfpflicht. „Viele haben Ängste, einige berichten von starken Impfreaktionen“, sagte sie. „Sterile Immunität kann mit einer Impfplicht nicht erreicht werden.“ Die Corona-Impfung sei zudem mehr Eigen- als Fremdschutz. Vorgesehen ist eine Abstimmung über die verschiedenen vorliegenden Anträge ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin. Sie ist in drei Wochen geplant.

Corona in Deutschland: Lindner will weitere Lockerungen

Update vom 17. März, 9.50 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die geplanten Lockerungen trotz steil ansteigender Infektionszahlen gerechtfertigt. „Es ist ein Schritt in Richtung Normalität, und ich sage, den brauchen wir auch“, sagte er in der Nacht zu Donnerstag in der ARD-Sendung „maischberger. die woche“. Eine strukturelle Überlastung des Gesundheitssystems sei derzeit nicht zu sehen. In Alten- und Pflegeheimen sowie anderen Einrichtungen mit besonders gefährdeten Menschen solle es wie auch im öffentlichen Nahverkehr weiterhin Maskenpflichten geben. Wo aber regional das Gesundheitssystem nach einem Massenausbruch überlastet werden könnte, „da braucht es zusätzliche Maßnahmen“.

Ein entsprechender Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) soll am Freitag im Bundestag beschlossen worden. Mehrere SPD- und Grünen-Politiker hatten deutlich gemacht, dass sie sich gewünscht hätten, dass mehr Schutzmaßnahmen deutschlandweit möglich bleiben, dass mit der FDP aber ein Kompromiss nötig gewesen sei.

„Freedom Day“ steht kurz bevor: RKI meldet fast 300.000 Neuinfektionen

Update vom 17. März, 6.50 Uhr: Die Corona-Pandemie nimmt wieder an Fahrt auf. Auch am Donnerstag, 17. März, steigt die Zahl der binnen eines Tages ans Robert Koch-Institut übermittelten Corona-Neuinfektionen auf einen Höchststand. Die Gesundheitsämter meldeten laut RKI-Angaben von Donnerstagmorgen 294.931 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden.

Am 10. März hatte die Zahl erstmals in der Pandemie die 250.000 überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1651,4 an - das ist ebenfalls ein Höchststand. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1607,1 gelegen, vor einer Woche bei 1388,5 (Vormonat: 1385,1).

Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 278 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 259 Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Mittwoch mit 7,45 an (Dienstag: 7,21). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Corona in Deutschland: Bundesregierung wappnet sich offenbar für die nächsten Jahre

Update vom 16. März, 19.14 Uhr: Die Bundesregierung bereitet schon jetzt den Weg für die Beschaffung von Corona-Impfstoffen bis 2029 und wappnet sich damit für eine womöglich noch Jahre anhaltende Pandemie. Es sei vorgesehen, mit fünf Unternehmen Verträge im Milliardenwert zur Bereitstellung von Corona-Impfstoffen bis zum Jahr 2029 abzuschließen. Bei Andauern der Covid-19-Pandemie könne so ein Zugriff auf Produktionskapazitäten der Unternehmen garantiert werden, teilten die Ministerien für Wirtschaft und Gesundheit mit.

Den beteiligten Firmen solle den Angaben zufolge ein jährliches „Bereitschaftsentgelt“ dafür gezahlt werden, dass die Impfstoffherstellung zeitnah hochgefahren werden kann. Der Bund kalkuliert mit Kosten von bis zu 2,86 Milliarden Euro für die Jahre 2022 bis 2029. Bei den Unternehmen soll es sich um Biontech, Celonic und IDT handeln. Hinzu kommen zwei Bietergemeinschaften aus den Firmen Curevac und GSK sowie aus Wacker und CordenPharma.

Update vom 16. März, 17.05 Uhr: Nach dem Auslaufen der bisherigen Corona-Maßnahmen am 19. März sollen Arbeitgeber künftig selbst entscheiden können, welche Basisschutzmaßnahmen im Unternehmen gelten sollen. Dazu können neben Masken und Abstand auch weiterhin Homeoffice gehören.

Corona-Schutzmaßnahmen werden damit nicht mehr in der Arbeitsschutzverordnung vorgeschrieben, vielmehr sollen betriebliche Hygienekonzepte erarbeitet werden. Betriebe können selbst prüfen, ob weiterhin den Beschäftigten wöchentlich einen kostenlosen Corona-Test angeboten wird, ob Homeoffice möglich und nötig ist und ob sie Masken zur Verfügung stellen. Bei den Entscheidungen müssen das örtliche Infektionsgeschehen berücksichtigt werden.

WHO warnt vor zu frühen Ende von Schutzmaßnahmen

Update vom 16. März, 16.43 Uhr: Angesichts weltweit wieder steigender Corona-Zahlen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem zu frühen Ende von Schutzmaßnahmen. Dazu gehören etwa das Tragen von Masken und Abstand halten. Wenn die Maßnahmen aufgehoben würden, habe das Virus mehr Möglichkeiten zu zirkulieren, sagte Maria van Kerkhove, WHO-Covid-19-Spezialistin, am Mittwoch in Genf. Problematisch sei, dass weltweit inzwischen deutlich weniger getestet werde. Damit sei es schwerer, die Ausbreitung von Varianten zu überwachen.

Die WHO äußert sich nie zu dem Corona-Management einzelner Länder. Sie ruft Regierungen nur auf, die Lage in ihrem Land ständig zu analysieren und der Gefahrenlage angepasste Maßnahmen zu ergreifen.

WHO-Expertin warnt: Omikron ist nicht ungefährlich

Van Kerkhove warnte vor falschen Annahmen: dass die Pandemie vorbei sei oder dass die Omikron-Variante ungefährlich sei. Nach wie vor liefen vor allem ältere, kranke und ungeimpfte Menschen Gefahr, bei einer Infektion schwer an Covid-19 zu erkranken. Die Werkzeuge, um das Virus einzudämmen, seien aber vorhanden: dazu gehörten Maßnahmen wie das Tragen von Masken und Abstand halten ebenso wie Impfungen.

Weltweit war die Zahl der wöchentlich gemeldeten Corona-Infektionen in der zweiten Märzwoche erstmals seit Ende Januar wieder gestiegen. Die WHO meldete acht Prozent mehr Infektionen als in der Woche davor, insgesamt elf Millionen, und 43.000 Todesfälle durch Covid-19.

Update vom 16. März, 12.42 Uhr: Der Münchner Virologe Oliver Keppler hält die geplanten Corona-Lockerungen angesichts der steigenden Infektionszahlen für falsch. „Nach meinem Eindruck haben wir derzeit eine Entkopplung zwischen der tatsächlichen Entwicklung des Infektionsgeschehens und der politischen Diskussion über Lockerungen und einen Freedom Day“, sagte der Leiter der Virologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität der dpa.

Corona in Deutschland: Münchner Virologe warnt vor „ungebremster Durchseuchung“

„Eine ungebremste Durchseuchung - und so befürchte ich das derzeit - darf jetzt nicht Deutschlands Ziel werden“, erklärte Keppler. Die politische Diskussion über Lockerungen und ein Ende der Pandemie birgt nach Einschätzung des Virologen die Gefahr, dass in der Bevölkerung sowohl das Bewusstsein für die Gefahren als auch die Impfbereitschaft schwinden.

„Wir haben nach wie vor täglich 200 bis 300 Corona-Tote“, sagte Keppler. „Bei annähernd neun von zehn ist Covid auch ursächlich für den Tod.“ Das „Corona-Vorzeigeland“ Dänemark habe in der Omikron-Welle mehr Tote als je zuvor – „und in den USA sind mehr Menschen an einer Infektion mit Omikron als mit der Vorgängervariante Delta gestorben“, so der Chef des Max von Pettenkofer-Instituts.

Keppler forderte eine kluge Balance „zwischen einer sinnvollen, vielschichtigen und den Risiken angemessenen Infektionsprävention, die vor allem auch die vulnerablen Menschen weiter schützt, und einer neuen Normalität.“ Er zeigte sich besorgt bezüglich des Omikron-Subtyps BA.2. „In Kombination mit den geplanten weiteren Lockerungen wird das die Infektionszahlen bei uns stark befeuern. Es wird in diesem Sommer länger dauern, bis wir zu niedrigen Inzidenzen kommen, wenn überhaupt“, so Kepplers Befürchtung.

Corona in Deutschland: Inzidenz erstmals über 1600 – Kritik an Lockerungsplänen

Erstmeldung: Berlin - Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt wieder nahezu täglich Höchstwerte – so auch am Mittwochmorgen (16. März). Mit 1607,1 liegt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz auf einem neuen Allzeit-Hoch. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1585,4 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz noch bei 1319,0 (Vormonat: 1401,0).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI innerhalb eines Tages insgesamt 262.593 Corona-Neuinfektionen. Zudem wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 269 neue Todesfälle verzeichnet.

Angesichts der erneut steigenden Zahlen nimmt die Kritik für die geplanten Lockerungen zu. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale „Hotspots“ sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein. Einige Bundesländer haben bereits angekündigt, den Großteil der Auflagen weiter gelten zu lassen – zunächst bis zum Ablauf einer Übergangsfrist am 2. April. Das ist auch in Bayern der Fall.

Corona-Lockerungen: Patientenschützer werfen Politik „Offenbarungseid“ vor – Flickenteppich droht

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warf der Ampel-Koalition mit Blick auf die geplanten Lockerungen einen „politischen Offenbarungseid“ vor. Wider besseren Wissens wollten Abgeordnete von SPD und Grünen einer Gesetzesnovelle zustimmen, die kaum Schutz vor der Pandemie biete, sagte er der dpa. „Der kleinste Koalitionspartner darf nicht einfach lebenswichtige Entscheidungen diktieren. Sonst wackelt der Schwanz mit dem Hund“, kritisierte er mit Blick auf die FDP, die vor allem auf die Lockerungen gedrungen hatte.

Kritik am Regierungsentwurf kam auch von Ärzten. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, bemängelte, dass nur beispielhaft aufgeführt werde, ab wann die Länder schärfere Maßnahmen erlassen können. Das werde „zwangsläufig zu einem bundesweiten Flickenteppich unterschiedlicher regionaler Regelungen führen. Das verunsichert die Bevölkerung unnötig“, beklagte Reinhardt in der Rheinischen Post.

Corona in Deutschland: Teil-Impfpflicht in Kraft getreten

Währenddessen gilt seit diesem Mittwoch auch die sogenannte einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht für Arbeitnehmer in Pflegeberufen. Bis Dienstag hatten sie Zeit, Impf- oder Genesenennachweise vorzulegen – oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten nun Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen.

Doch die Umsetzung der Teil-Impfpflicht wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt. In einigen Teilen Deutschlands sollen die Gesundheitsämter genau prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, wenn ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot bekommen. Zudem soll künftig ein geringerer Corona-Arbeitsschutz gelten. Dazu wollte das Kabinett am Mittwoch eine Verordnung des Sozialministeriums beschließen. Demnach sollen Arbeitgeber weitgehend selbst bestimmen können, wie sie das Risiko einschätzen und welche Auflagen im Betrieb noch gelten sollen. Am Donnerstag (17. März) sollte im Bundestag außerdem erstmals über Anträge zu einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert werden. (ph mit dpa)