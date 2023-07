Tragödie auf griechischer Urlaubsinsel: Zwei Schüler sterben auf Abschlussfahrt

Von: Momir Takac

Auf der Kykladeninsel Ios in Griechenland sind zwei Schüler auf ihrer Abschlussfahrt gestorben. © IMAGO / agefotostock

Absolventen feiern auf der griechischen Insel Ios ihren Abschluss. Dann kommen zwei Schüler kurz hintereinander tragisch ums Leben.

Chora/München – Auf der griechischen Urlaubsinsel Ios haben sich innerhalb von 24 Stunden zwei Tragödien ereignet. Zwei Schüler aus Irland starben auf der Abschlussfahrt ihrer Schule. Der Tod des einen hat mit dem Tod des anderen zu tun.

Zunächst wurde ein Schüler tot am Fuß einer Klippe aufgefunden. Als der 18-Jährige nach Verlassen der Unterkunft am Freitag (30. Juni) einen Tag lang nicht auftauchte, wurde er als vermisst gemeldet. Seine Leiche wurde schließlich am Sonntagmorgen gefunden. Die Ermittler vermuten, dass er auf dem Weg zurück zum Hotel entlang der Klippen in die Tiefe stürzte.

Schüler sterben kurz hintereinander während Abschlussfahrt auf Insel Ios

„Die Verletzungen an Hals und Kopf deuten auf den ersten Blick darauf hin, dass er vom Kurs abgekommen ist, stolperte und stürzte“, sagte Polizeisprecherin Konstantina Dimoglidou der Daily Mail. Eine Obduktion soll weitere Erkenntnisse bringen. Ein Drama im Rahmen eines Schulabschlusses ereignete sich auch in Berlin, wo eine 17-Jährige auf einer Abifeier von einem Flachdach in den Tod stürzte.

Doch für die Schulklasse des St. Michael‘s College in Dublin, einer katholischen Privatschule, kam es noch schlimmer. Nur wenige Stunden, nachdem die erste Leiche entdeckt worden war, brach ein weiterer Schüler der Klasse zusammen. Er wurde leblos im Hafen von Chora aufgefunden, offenbar wartete er auf der Kykladeninsel auf eine Fähre zurück nach Athen. Rettungskräfte brachten ihn noch ins Krankenhaus, wo er jedoch für tot erklärt wurde.

Tod auf Abschlussfahrt: Schüler hatte offenbar Herzprobleme

The Guardian berichtet unter Berufung auf eine anonyme Quelle, dass er zusammenbrach, als er vom Tod seines Freundes erfuhr. Polizeibeamte der Insel sagten, dass er in der Vergangenheit an Herzproblemen litt.

Der Direktor des St. Michael‘s College zeigte sich erschüttert. „Wir sind untröstlich. Wir haben eine sehr eingeschworene Gemeinschaft und das sind zwei fantastische junge Männer, die ihr Leben noch vor sich hatten. Sie hatten sich monatelang auf diese Reise gefreut“, sagte er in der morgendlichen Nachrichtensendung des Radiosenders RTÉ. (mt)