Wischgesten und Navigation: Jetzt ist unsere App noch besser 

Unsere Nachrichten-App für iOS und Android bekommt ein großes Update. Diese Änderungen sind für Sie besonders wichtig.

München - Die wichtigsten Nachrichten aus Ihrer Region, aus der Politik, dem Sport und aus der ganzen Welt - mit unserer App waren sie dafür bisher gut aufgehoben und bleiben es auch weiterhin. Wir haben uns Ihr Feedback zu Herzen genommen und unsere Nachrichtenapp wieder verbessert. Egal ob für iOS-basierte Geräte wie dem iPhone oder für die größere Zahl von Smartphones mit dem Android-Betriebssystem: Alle unsere Nutzer profitieren von dem Update, welches seit dem 20. November zur Verfügung steht.

Das ändert sich für iOS-Nutzer

Wer schon länger Apple-Geräte nutzt, kennt die Wisch-Gesten aus diversen Programmen. Nun erhalten diese auch Einzug in unsere App und ersetzen gleichzeitig die von vorherigen Versionen bekannten Pfeile. Mithilfe der nativen Gesten können Sie in der App auf unserer Homepage vor- und zurück navigieren.

Die neue Navigationsleiste macht sich für iOS-Nutzer noch auf eine weitere Art positiv bezahlt: Beim Scrollen in Artikeln verschwindet diese nämlich dynamisch. Auf diese Weise haben Sie mehr sichtbare Fläche zur Verfügung - und können entsprechend unsere Artikel noch besser lesen.

Das ändert sich für Android-Nutzer

Vor allem in Sachen Berechtigungen für die App haben wir in der neuesten Version etwas für Sie getan. Wir haben die notwendigen Zugriffsberechtigungen insgesamt reduziert und wenn Sie die App installieren, müssen sie grundsätzlich erst einmal gar keine Rechte einräumen. Diese werden nach dem Update erst dann abgefragt, wenn sie auch tatsächlich gebraucht werden. So werden Sie beispielsweise erst nach Rechten für die Kamera ihres Smartphones gefragt, wenn die App diese tatsächlich nutzen soll, wie im Rahmen des Leserreporter-Tools.

Dieses haben wir für Sie ebenfalls erneut verbessert. So können Sie nun bis zu vier Bilder gleichzeitig einreichen.

Das ändert sich für alle Nutzer

Die größte Änderung sieht jeder App-Nutzer direkt nach dem Start: Die

Navigationsleiste, in der sich die Buttons für die Startseite, das Leserreporter-Tool und die App-Einstellungen befinden ist nach unten gewandert. Dies hat mehrere positive Effekte für Sie. Zum einen können Sie die Buttons einfacher erreichen auch wenn Sie ihr Smartphone nur mit einer Hand bedienen. Mit dem Daumen können Sie einhändig nun die drei wichtigen Funktionen ansteuern.

Neu in dieser Leiste ist der Home-Button der direkt zur Startseite führt und der Menüpunkt „Einstellungen“. Hier können Sie der App in der App direkt die Erlaubnis für Push-Benachrichtigungen geben oder entziehen. Sie sparen sich den umständlichen Weg über die Systemeinstellungen ihres Gerätes.

+ Die Erlaubnis für Push-Benachrichtigungen finden Sie nun in der App.

Diese Änderungen haben einen weiteren Effekt: Es bleibt mehr Platz für das Wichtige, nämlich die Inhalte. Sie werden schon nach kurzer Zeit merken, dass sie deutlich mehr Raum auf Ihrem Bildschirm für die Nachrichten haben.

All diese Neuerungen finden Sie seit dem 20. November in unserer App im Google Playstore und im iTunes-Store bei Apple. Weitere Informationen zu unseren Apps finden Sie hier.

