Leiche in Flugzeug aus Teheran gefunden: Lufthansa stellt Flüge in den Iran ein

Von: Stefanie Fischhaber

Lufthansa strich Flüge in den Iran. Im Fahrwerk einer Maschine aus Teheran wurde eine Leiche gefunden. (Symbolbild) © Imago / Urbanandsport

Die Lufthansa stellte am Freitag ihre Flüge in den Iran ein. Mitarbeitende fanden eine Leiche im Fahrwerk einer Maschine aus Teheran. Die Polizei ermittelt.

Frankfurt am Main - Die Lufthansa strich kurzfristig ihre Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran. In einer Maschine aus dem Iran hatten Mitarbeitende zuvor eine Leiche im Fahrwerkschacht gefunden. Erst am Samstag sollen wieder Flüge starten. Die Polizei ermittelt.

Am Donnerstagvormittag (27. Oktober) hatten Mitarbeitende im Fahrwerkschacht eines aus Teheran gelandeten Airbus A340 bei Wartungsarbeiten eine männliche Leiche entdeckt. Wie die Polizei Frankfurt mitteilte, wurde neben der Leiche eine Sauerstoffdose mit Maske gefunden. Der Direktflug LH601 Teheran-Frankfurt landete dem Trackingdienst Flightradar24 zufolge am Donnerstag um 05.18 Uhr in Frankfurt.

Die Airline strich daraufhin am Freitag (28. Oktober) mehrere Flüge in den Iran. Auch das Tochterunternehmen Austrian Airlines schickte keine Maschinen mehr nach Teheran. Das Polizeipräsidium Frankfurt hat mittlerweile Ermittlungen zu dem Todesfall eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Obduktion des Toten. Zur Identität des Mannes war zunächst nichts bekannt

Lufthansa setzt kurzfristig Flüge aus - Sicherheitsmaßnahmen verschärft

Wie der Hessische Rundfunk berichtet, bestätigte eine Sprecherin des Unternehmens, dass das Flugzeug aus der Hauptstadt Teheran kam. Blinde Passagiere seien sehr selten, hieß es weiter. Der Tote sei erst vier Stunden nach Beginn der Wartungsarbeiten an der Maschine gefunden worden.

Eine Sprecherin der Lufthansa erklärte am Freitag, dass die Verbindung aus Frankfurt voraussichtlich am Samstag wieder aufgenommen werde. Auch die Tochter Austrian Airlines werde wieder fliegen. Das Unternehmen habe jedoch die Sicherheitsmaßnahmen für die Maschinen am Flughafen Teheran verschärft. Ob es bei dem Vorfall einen Zusammenhang zu den derzeitigen Protesten im Iran gab, ist derzeit unbekannt. (sf/dpa)