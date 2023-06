Ironman in Hamburg: Motorradfahrer kracht in Teilnehmer und stirbt – ARD bricht Übertragung ab

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Die Ironman-Teilnehmer müssen ihre Räder an der Unfallstelle über den Deich tragen. © Screenshot/ARD

Ein tödliches Unglück ereignete sich am frühen Sonntagmorgen beim Ironman in Hamburg. Ein Motorradfahrer krachte offenbar frontal in einen Radfahrer.

ARD bricht Live-Übertragung ab: Ironman-Hamburg geht trotz Crash weiter.

bricht ab: Ironman-Hamburg geht trotz Crash weiter. Tödlicher Unfall bei Ironman Hamburg : Während des Rennens ereignete sich auf der Strecke ein schwerer Unfall.

bei : Während des Rennens ereignete sich auf der Strecke ein schwerer Unfall. Dieser News-Ticker zum schrecklichen Unfall beim Ironman Hamburg wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 4. Juni, 11.21 Uhr: Das Unglück beim Ironman Hamburg ereignete sich auf dem Gauerter Hauptdeich im Hamburger Stadtteil Spadenland. Es handelt sich um eine gerade Strecke am Deich.

Der Fahrer eines Begleitmotorrads ist während eines Rennes mit einem Teilnehmer auf der Radstrecke frontal gegen 8.45 Uhr zusammengestoßen. Der Einsatzleiter der Polizei bestätigte der ARD-„Sportschau“, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben sei.

Nach dem Unfall stand das Rennen kurzzeitig vor dem Abbruch. Problematisch ist laut Medienberichten der enge Streckenverlauf in der Hansehauptstadt, die nach dem tragischen Ereignis beim Rennen zu „unfassbare und kuriose Szenen“ führten (siehe Erstmeldung).

Tödlicher Unfall bei Ironman in Hamburg: Athleten weichen über Deich aus

Nur neun Teilnehmer konnten das Rennen regulär fortsetzen, berichtet auch Sport1.de. Alle anderen mussten an der Unfallstelle pausieren. Einige Athleten schoben ihre Räder über den Deich und setzten so das Rennen fort. Das ist auch auf Aufnahmen zu sehen.

Die Ironman-Teilnehmer müssen ihre Räder an der Unfallstelle über den Deich tragen. © Screenshot/ARD

Auf der zweiten Runde des Radrennens mussten die Fahrer erneut an der noch nicht geräumten Unfallstelle vorbei, berichtet Sportschau.de. Alle Teilnehmer mussten demnach vor der Unfallstelle vom Rad absteigen und es über den Deich schieben und danach wieder aufsteigen. Für etliche Radfahrer sei die Streckenänderung „völlig überraschend“ gekommen, heißt es. Sie seien überhaupt nicht informiert worden.

Ironman Hamburg: Tödlicher Unfall überschattet Mega-Event

Update vom 4. Juni, 10.46 Uhr: Ein tödlicher Unfall erschüttert die Triathlon-EM in Hamburg. Ein Begleit-Motorrad ist mit einem Radfahrer kollidiert. Der Motorradfahrer ist inzwischen verstorben. Der Amateursportler schwer verletzt. Auch ein Kameramann, der sich als Beifahrer auf dem Motorrad befand, ist verletzt. Das Rennen wird laut Sportschau.de fortgesetzt. Die ARD-Liveübertragung vom Großevent wurde beendet.

Ironman in Hamburg: Motorradfahrer kracht in Teilnehmer und stirbt – ARD bricht Übertragung ab

Hamburg – Ein Motorradfahrer ist um 8.45 Uhr beim Hamburger Ironman mit einem Radfahrer kollidiert. Der Motorradfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Das bestätigte der Einsatzleiter der Polizei der ARD während der Live-Übertragung. Der Radfahrer sei durch den Aufprall schwer verletzt worden.

Ironman in Hamburg: Motorradfahrer rast in Teilnehmer und stirbt

Wie die Sportschau berichtet, stand das Rennen kurz vor dem Abbruch. Trotzdem sei der Ironman nicht abgebrochen worden. Stattdessen sollen die Fahrer an der noch nicht geräumten Unfallstelle vorbeigelotst worden sein, berichtete auch 24hamburg.de. Wie die Sportschau weiter berichtet, sollen die Fahrer hierfür zunächst von ihren Fahrrändern abgestiegen und nach dem passieren der Unfallstelle wieder aufgestiegen sein. Demnach seien viele Fahrer vor dem passieren der Unfallstelle uninformiert gewesen.

„Unfassbare und kuriose Szenen. Und das bei einer Europameisterschaft. Das habe ich noch nie gesehen“, zitiert die Sportschau Triathlon-Experte Sebastian Kienle in der ARD. Um etwa 10.20 Uhr stieg auch die ARD aus der Berichterstattung über den Ironman in Hamburg aus.