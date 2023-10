Aus Israel verschleppte Deutsche Shani Louk (22) wohl am Leben: Familie enttäuscht vom Auswärtigen Amt

Von: Sandra Sporer

Teilen

Während des Angriffs auf Israel nehmen die Hamas Geiseln, darunter die Deutsche Shani Louk. Sie soll sich verletzt in einem Krankenhaus im Gazastreifen befinden.

Update vom 11. Oktober, 23.04 Uhr: Die Familie der verschleppten Deutschen und Israelin Shani Louk bangt weiterhin um das Leben der 22-Jährigen, die sich aktuell im kritischen Zustand in einem Krankenhaus im Gazastreifen befinden soll. Ihr Onkel, der sich aktuell bei Stuttgart aufhalten soll und in der Türkei lebt, äußerte nun in einem Gespräch mit der F.A.Z. Enttäuschung über das Auswärtige Amt. „Wir als Familie fühlen uns alleingelassen“, sagte er der Zeitung.

Man habe zunächst keinen hilfreichen Kontakt zum Amt herstellen können, erzählt ihr Onkel. Beim ersten Anruf habe sich ein Mitarbeiter über die viele Arbeit beklagt, nach zweimal Anrufen sei er sogar auf das Ausfüllen eines Formulars verwiesen worden. Letztendlich habe man nur über den Ravensburger Bundestagsabgeord­neten Axel Müller einen erfolgreichen Kontakt herstellen können.

Aus Israel verschleppte Deutsche Shani Louk (22) wohl am Leben: Familie erfährt mutmaßlichen Aufenthaltsort

Update vom 11. Oktober, 7.00 Uhr: Die von der Hamas entführte und seitdem vermisste Shani Louk soll am Leben sein. Das sagten Shanis Tante und Onkel in einem Gespräch mit ZDFheute und beriefen sich dabei auf Kontakte nach Gaza. Sie solle mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza liegen, heißt es.

„Bitte befreit Shani aus Gaza“, richteten Onkel und Tante verzweifelt erneut das Wort an die deutschen Behörden. Sie hoffen, dass die Regierung nun alle Hebel in Bewegung setzen wird, um Shani in Sicherheit zu bringen.

Nach Angriff auf Israel: Mutter der entführten Shani Louk bittet deutsche Regierung, schnell zu handeln

Update vom 10. Oktober, 18.24 Uhr: „Jede Minute ist kritisch und wir bitten – nein, wir verlangen – von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt“, sagt die Mutter der entführten Shani Louk in einem neuen Video, das Reuters vorliegt. Darin bittet die Frau Deutschland erneut dringlich um Hilfe. „Man sollte sich nicht über Zuständigkeiten streiten. Man muss schnell handeln, um die Shani aus dem Gazastreifen herauszuholen.“

Die Familie habe Informationen, dass die 22-Jährige noch am Leben sei. Doch sie soll eine Kopfverletzung erlitten haben und sich in kritischem Zustand befinden.

Deutsche Shani Louk (22) von Hamas aus Israel verschleppt: Mutter fleht Bundesregierung um Hilfe an

Update vom 10. Oktober 2023, 15.08 Uhr: Die 22-jährige Shani Louk tanzte auf einem Musikfestival in Israel nahe dem Gazastreifen, als die als Terrororganisation eingestufte Hamas Angriffe starteten. Die junge Israelin mit deutscher Staatsbürgerschaft soll offenbar als Geisel verschleppt worden sein. Zunächst war unklar, ob Shani Louk noch lebt. Nun gibt es neue Informationen zu dem Fall.

„Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist“, erklärte ihre Mutter in einem Video, das der Tagesschau vorliegt. Sie befinde sich jedoch in einer „kritischen Situation“. Mit einer schweren Kopfverletzung liege sie in einem Krankenhaus im Gazastreifen. „Jede Minute ist kritisch“, betonte die Mutter. Danach richtete sie einen Appell an die Bundesregierung und bat um schnelle Hilfe. „Das ist wirklich mein verzweifelter Aufruf an das ganze Land, an Deutschland, mir zu helfen, meine Shani nach Hause, gesund zurückzubekommen.“

Die 22-Jährige wurde seit Samstag vermisst. Auf einem Video erkannten Angehörige Shani Louk anhand ihrer Tattoos halbnackt auf einem Pick-Up zwischen mehreren Hamas-Männern offenbar im Gazastreifen. Zuvor hatte sie an einem Musikfestival in einer israelischen, ländlichen Siedlung teilgenommen.

Nach Angriff der Hamas auf Musikfestival in Israel: „Befreit meine Nichte von diesem Horror“

Update vom 9. Oktober 2023, 19.45 Uhr: Das Bild schockierte die Welt, wie eine junge Frau regungslos auf der Ladefläche eines Hamas-Fahrzeugs liegt, umringt von jubelnden Terroristen. Die Familie ist sich sicher, dass es sich dabei um die Israelin mit deutscher Staatsbürgerschaft Shani Louk handelt. Die 22-Jährige gilt seit dem Attentat auf das Musikfestival (Supernova) im Süden Israels als vermisst. Man vermutet, dass sie von den Hamas verschleppt wurde.

„Wir bekommen hier keine Informationen, nur aus den Videos, und die Situation ist nicht gut“, sagte Orly Louk, ihre Tante, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Sulz am Neckar. Ihre Nichte sei deutsche Staatsbürgerin, bekräftigte sie. „Die Verantwortung liegt bei der deutschen Regierung, jemanden zu schicken und meine Nichte von diesem Horror zu befreien“, erklärte sie.

Zuvor hatte bereits Shanis Mutter Ricarda in einem bei Twitter reihenweise geteilten Video um Hilfe gebeten (siehe Erstmeldung). Sie habe ihre Tochter in einem anderen Video, das ihre Entführung zeigen soll, zweifelsohne erkannt, erzählte sie. Auf X (ehemals Twitter) ist ein weiteres Video aufgetaucht, das womöglich die vermisste Frau zeigt. Darin ist zu sehen, wie Menschen versuchen sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß zu fliehen, im Hintergrund sind Schüsse zu hören.

Hinweis auf ihre Identität soll ein auffälliges Tattoo am Oberschenkel der Frau geben, das auch die Person in beiden Videos aufzeigt. Ob es sich bei der Frau auf dem brutalen Video wirklich um Shani Louk handelt, lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Deutsche Shani Louk von Hamas aus Israel entführt – Mutter bittet in Videoaufruf um Informationen

Erstmeldung vom 9. Oktober 2023, 13.54 Uhr:

Tel Aviv – Die 22-jährige Shani Louk war auf einer Party unter freiem Himmel nahe einem Kibbuz, einer ländlichen Siedlung, als die Hamas zuschlugen. Die Partygänger versuchten zu fliehen, aber nicht alle schafften es, zu entkommen. Auch Shani soll in die Fänge der Hamas geraten sein. Ihre Mutter wandte sich daraufhin mit einer Videobotschaft, die von dem X-Account „Visegrád 24“ gepostet wurde, an die Öffentlichkeit. Unter den von der Hamas Entführten sollen auch weitere Deutsche sein.

Ihr sei ein Video zugeschickt worden, auf dem sie ihre Tochter einwandfrei erkannt habe, erklärt sie. In dem Video sei Shani bewusstlos in einem Auto der Hamas gelegen. Währenddessen hält sie ein Bild ihrer Tochter in die Kamera. Abschließend bittet sie jeden, der etwas über den Verbleib ihrer Tochter weiß, sich bei ihr zu melden.

Einem Bericht des Nachrichtenmagazins blick.ch zufolge könnte es jedoch sein, dass die 22-Jährige bereits tot ist. In inzwischen aufgetauchten Bildern, die auf der Plattform X kursieren, ist eine junge Frau mit „unnatürlich angewinkelten Beinen“ auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks neben schwerbewaffneten Anhängern der Hamas zu sehen, die sie wie eine Art Trophäe feiern. An ihrem Kopf ist eine große Wunde zu erkennen. Besonders auffällig: Die Tattoos sowie die Haare der Frau gleichen denen von Shani.

Die 22-jährige Shani wird von ihrer Mutter vermisst. Sie befindet sich wohl in Gefangenschaft der Hamas. Ob sie noch lebt, ist unklar. © Screenshot/shanukkk/dpa/Hassan Eslaiah

Hamas-Überfall auf Israel: Familie erkennt von Hamas entführte Tochter anhand ihrer Tattoos

Ihre Verwandten, die zum Teil in Baden-Württemberg leben, konnten sie in einem Video unter anderem anhand dieser Auffälligkeiten identifizieren. „Wir haben sie an den Tattoos erkannt, und sie hat lange Dreadlocks“, zitiert die Washington Post einen Cousin der entführten Deutschen. Und auch die Überlebenschancen von Shani als gering eingeschätzt werden, hofft die Familie weiterhin. „Die Hamas ist für sie und die anderen verantwortlich.“, so Louks Cousin.

Weitere Informationen über die Lage in Israel finden Sie in unserem Nachrichten-Ticker zum Angriff der Hamas auf Israel. Die Gründe für den Hamas-Israel-Konflikt liegen in der Vergangenheit. (sp)