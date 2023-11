Hamas-Geisel gebärt angeblich Baby in Gefangenschaft

Von: Karolin Schäfer

Zahlreiche Kinder befinden sich nach dem Angriff auf Israel in Gefangenschaft der Hamas. Eine Geisel gebärt im Gazastreifen nun ihr Baby.

Gaza – Bei ihrem Angriff Anfang Oktober hatte die Hamas im Süden Israels hunderte Menschen getötet. Etwa 240 wurden in den angrenzenden Gazastreifen verschleppt. In einem Brief forderte Sara Netanjahu, die Frau des israelischen Ministerpräsidenten, jetzt die Freilassung der Geisel im Krieg in Israel und verrät: „Eine der Frauen war schwanger.“

Mit leeren Kinderwägen erinnern Menschen in Israel an die entführten Kinder: Ein Baby soll in den Fängen der Hamas geboren worden sein. © Ilia Yefimovich/picture alliance/dpa

Krieg in Israel: Netanjahu fordert Freilassung – Geisel bringt Baby in Gefangenschaft zur Welt

Diese Frau soll in Hamas-Gefangenschaft nun ihr Baby bekommen, schreibt Israels First-Lady in einem Brief. „Man kann sich nur vorstellen, was dieser jungen Mutter durch den Kopf geht, während sie mit ihrem Neugeborenen von diesen Mördern festgehalten wird“, merkt sie an.

Den Brief adressierte Netanjahu an die Ehefrau des US-Präsidenten, Jill Biden. Sie schreibe von Mutter zu Mutter, hieß es in der Mitteilung, die am Mittwoch (15. November) von Netanjahus Büro beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde.

Auch 32 Kinder befänden sich unter den Geiseln, davon sei eines erst zehn Monate alt, teilte Netanjahu mit. „Er wurde entführt, noch bevor er laufen oder sprechen konnte.“ Laut dem Forum der Familien der Geiseln dürfte es sich dabei um Kfir Bibas handeln, der gemeinsam mit seinem vierjährigen Bruder Ariel und seinen Eltern Jarden und Schiri aus dem Kibbuz Nir Oz entführt worden war.

„Wir müssen zu ihrer sofortigen Freilassung aufrufen“: Netanjahu appelliert an Frau von Joe Biden

„Wir müssen zu ihrer sofortigen Freilassung aufrufen, und all derer, die festgehalten werden“, appellierte Netanjahu an die First Lady der USA, sich gemeinsam mit ihr für die entführten Kinder einzusetzen. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) müsse die Geiseln sehen dürfen. „Der Alptraum, der vor mehr als einem Monat begonnen hat, muss aufhören“, schrieb Netanjahu weiter. Dem Büro des Ministerpräsidenten zufolge habe Sara Netanjahu auch anderen Frauen von Staatsoberhäuptern geschrieben.

Fest steht: Die Hamas stellen im Fall der Geiseln hohe Forderungen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) werde derzeit über mindestens 50 Frauen und Kinder verhandelt. Die deutsche Shani Louk ist dagegen in Hamas-Gefangenschaft gestorben. Derzeit bemühen sich Katar und die USA um eine Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von Geiseln. „Ich bin leicht hoffnungsvoll“, sagte Präsident Joe Biden dazu bei einer Pressekonferenz.

Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte vor wenigen Tagen im US-Fernsehen angedeutet, dass es womöglich einen Deal mit der Hamas über einen Geiselaustausch gebe. Eine solche Übereinkunft „könnte“ es geben, sagte er dem Sender NBC. Derweil droht den Menschen im Gazastreifen eine humanitäre Katastrophe. Israel blockiert das Gebiet. Der Bevölkerung fehlt es an unter anderem an Strom, Wasser und Lebensmitteln mehr. (kas/dpa/AFP)