„Konnte nicht tatenlos zusehen“: Bodyguard von Taylor Swift kehrt USA den Rücken, um Hamas zu bekämpfen

Von: Karolin Schäfer

Eigentlich war er Leibwächter auf der „Eras“-Welttournee von Superstar Taylor Swift. Nun zieht ihr Bodyguard für Israel in den Krieg gegen die Hamas.

Tel Aviv – Anfang Oktober startete die Terrororganisation Hamas Angriffe aus dem angrenzenden Gazastreifen auf Ortschaften in Israel. Seitdem bombardieren sich beide Kriegsparteien pausenlos. Immer wieder gibt es Berichte im Krieg in Israel über freiwillige Kämpfer, die selbst tätig werden und die Terroristen in die Flucht schlagen. Dazu zählt auch ein Bodyguard aus den USA.

Krieg in Israel: Taylor Swifts Bodyguard kämpft gegen Hamas

Genauer gesagt handelt es sich um den israelischen Leibwächter der US-amerikanischen Pop-Sängerin Taylor Swift. Er kehrte der Sängerin und damit auch den USA den Rücken, um für Israel gegen den Hamas-Terror zu kämpfen. „Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie Familien in ihren Häusern abgeschlachtet und bei lebendigem Leib verbrannt werden“, sagte der Bodyguard – dessen Name nicht bekannt ist – der israelischen Tageszeitung Israel Hayom.

Dafür gab der Reservist sein Leben in den Vereinigten Staaten auf. „Ich habe ein ziemlich tolles Leben in Amerika, einen Traumjob, tolle Freunde und ein gemütliches Zuhause“, schilderte er. Er habe nicht nach Israel zurückkommen müssen, doch er konnte nicht tatenlos zu sehen.

Israel-Krieg: Taylor Swifts Bodyguard verurteilt Taten der Hamas

„Sie töteten und schlachteten Familien in ihren Betten zusammen mit ihren Haustieren ab und brannten am Ende auch ihre Häuser nieder“, schilderte der Bodyguard die Gräueltaten der Hamas. Er verurteilte die Terrororganisation aufs Schärfste: „Das sind keine Menschen.“ Auch die israelische Frau eines Bayern-Stars teilte ein emotionales Statement.

Bereits im Sommer erregte der Bodyguard enorme Aufmerksamkeit. Zu diesem Zeitpunkt war er als Leibwächter für Taylor Swift auf ihrer weltweiten „Eras“-Tournee tätig. In mehr als 57 Länder füllt die 33-Jährige ausverkaufte Stadien, auch in München wird Taylor Swift erwartet. Videos in den sozialen Medien zeigten, wie ihr Bodyguard den Superstar von der Bühne begleitete und ihre Fans mit seinen Augen auf möglichen Gefahren scannte. Dafür erhielt er große Bewunderung.

Auch zu seinem freiwilligen Einsatz in Israel reagierte das Netz. „Dieser Mann ist ein Held, er könnte ganz einfach bleiben und für Swift arbeiten und damit ein gutes Einkommen erzielen. Stattdessen ist er bereit, sein Leben für sein Land und seine israelischen Mitbürger zu riskieren“, kommentiert ein Nutzer beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). „In der Stunde der Not etwas für sein Land zu tun, ist für mich ein Zeichen der Ehre“, meint ein anderer.

Krieg in Israel fordert viele Opfer: Taylor Swift in der Kritik

Taylor Swift hingegen kassierte von einigen Followern Kritik. Unter anderem dafür, dass sie sich noch nicht zu den aktuellen Ereignissen geäußert hatte, berichtete The Times of Israel. Andere wiederum kritisierten den Zeitpunkt für die Bekanntgabe ihres Kino-Hits zur Welttournee.

Der Krieg in Israel fordert nach wie vor zahlreiche Opfer. Dem israelischen Gesundheitsministerium zufolge starben bislang mindestens 1400 Menschen in Israel, davon hunderte Zivilisten. Aber auch im Gazastreifen gibt es unzählige Todesopfer. Zudem fehlt es an Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff. Nach dem Hamas-Überfall solidarisierten sich Hunderte Menschen in München mit Israel. Ein Mann aus München dagegen erlebte den Israel-Krieg hautnah mit. (kas)