Das ist bitter, Berlin! Darum fällt der Kudamm-Karneval 2018 aus

Berlin - Der Berliner Karneval auf dem Kurfürstendamm im Februar 2018 fällt aus - wegen Geldmangels. Der „Hauptstadtzug“ könne wegen zu hoher Kosten nicht mehr finanziert werden, sagte die Vize-Präsidentin des Vereins „Festkomitee Berliner Karneval“, Christiane Holm, dem „Tagesspiegel“ (Samstag). Der bisherige Sponsor, eine Kölner Kostümhandlung mit Filiale am Alexanderplatz, könne die hohe Summe nicht mehr tragen. „Andere Geldgeber sind nicht in Sicht. Die Bezirksbürgermeister sind uns zwar gewogen, aber geben keine finanzielle Unterstützung“, erklärte Holm auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Die Kosten sprengen den Rahmen

Die Grundkosten für Sicherheitsdienste, Organisation und Genehmigungen würden bis zu 60 000 Euro betragen. „Dazu kommen dann weitere Kosten für Werbung und Ausstattung des Karnevalsumzugs. Wir liegen dann bei 120 000 Euro. Das ist zu viel für uns“, so Holm weiter.

Für spätere Jahre sei eine Konzeptänderung mit neuer Route geplant. Der Verein stehe dazu mit Innensenator Andreas Geisel (SPD) in Kontakt. „Wir finden es schade, dass der Karneval in Berlin kaum eine Lobby hat. Immerhin machen wir auch viel Jugendarbeit“, so Holm. Ersatzweise wollen viele Berliner Karnevalisten nach Düsseldorf oder Cottbus reisen.

