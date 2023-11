Schockierende Tat auf Mallorca: Baby in Mülltonne geworfen – jetzt ist es tot

Von: Bjarne Kommnick

Auf Mallorca hat die Polizei Mordermittlungen aufgenommen, nachdem ein Mann ein Baby im Paket in einen Container geworfen hatte. © IMAGO/Hanno Bode

Eine Frau beobachtet, wie ein Mann ein Baby im Paket in einen Container wirft. Kurz danach ist das Kleinkind tot. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.

Porocristo – Eine Tat, die für Empörung sorgt. Am Donnerstagabend (2. November) ist auf Mallorca ein Baby gestorben, nachdem es aus Müllcontainer geborgen wurde, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Die Polizei, die derzeit auch nach einem deutschen Urlauber fahndet, sucht nun nach dem Täter und ermittelt aufgrund von Mord. Eine Frau wurde Augenzeugin der Tat.

Mann wirft Baby in Paket in Container – Frau beobachtet die Tat

Demnach hätte die Zeugin den Mann in Porocristo, einem Ort an der Ostküste der Insel, bei der Tat beobachten können. Sie schildert, dass der Mann ein Päckchen in den Container warf und sein Verhalten merkwürdig auf die Frau wirkte. Laut der Zeugin habe der Mann versucht zu verbergen, was er in den Container geworfen hatte.

Als der Mann sich von dem Tatort entfernt hatte, nährte sich die Augenzeugin dem Container um bemerkte, wie sich das Paket bewegte. Daraufhin wählte sie den Notruf. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin das Paket herausgeholt und dabei festgestellt, dass darin ein Baby war.

Polizei bergen Baby aus Müllcontainer – wenig später verstirbt es im Krankenhaus

Als die Polizisten das Kind geborgen hatten, soll das Kind noch gelebt haben. Die Beamten brachten das Kind selbst in ein Krankenhaus nach Manacor und sagten einem heraneilenden Krankenwagen ab, um Zeit zu sparen. Im Krankenhaus konnten die Ärzte jedoch nichts mehr für das Kleinkind tun, das Baby verstarb nur wenig später.

Der Täter soll laut Angaben der Zeugin mit einem Auto in die Nähe des Tatortes gefahren sein. Die Frau berichtet, dass in dem Wagen eine weinende Frau saß, hinter der die Beamten die Mutter des Kindes vermuten. Die Polizei auf Mallorca, wo es zuletzt auch zu einer Gruppenvergewaltigung gekommen ist, will nun insbesondere das Kennzeichen herausfinden. Dafür sollen auch Überwachungskameras nahe dem Tatort überprüft werden. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wollte die Polizei zunächst keine genaueren Angaben zu dem Kind machen.