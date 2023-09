Nipah-Virus in Indien: Wie gefährlich der jetzige Ausbruch potenziell ist

Von: Felix Busjaeger

Indien meldet einen Ausbruch des Nipah-Virus. Mindestens zwei Menschen sollen an der Infektion gestorben sein. Was bisher über Symptome und Verlauf bekannt ist.

Neu-Delhi – Der Tod zweier Menschen durch das Nipah-Virus sorgt gegenwärtig in Indien für Sorgen. Während die betroffenen Regionen im südlichen Teil des Landes weitestgehend das öffentliche Leben heruntergefahren haben, fühlt sich die Weltbevölkerung womöglich an die Jahre 2020/2021 erinnert. Damals hatte das Coronavirus zahlreiche Länder fest im Griff, viele Menschen starben und lange Zeit war unklar, welches Vorgehen gegen das Virus das Beste war. Doch wie gefährlich ist das Nipah-Virus? Was bisher über den Ausbruch in Indien bekannt ist.

Nipah-Virus Virusspezies aus der Familie der Paramyxoviridae Symptome Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Erbrechen, Halsschmerzen. Sterblichkeitsrate 40 bis 75 Prozent Erster Ausbruch 1998

Was ist das Nipah-Virus? So verbreitet sich der Erreger

Das Nipahvirus bricht seit einigen Jahren immer wieder in Indien aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft den Erreger als potenziellen Auslöser von Epidemien ein. Die größten Probleme dabei: Das Nipah-Virus hat eine hohe Sterblichkeitsrate, einen Impfstoff gibt es nicht. Gängiges Vorgehen ist, bei einem Ausbruch des Virus betroffene Regionen abzuriegeln. Was das Nipah-Virus ist, hat unter anderem auch das Robert-Koch-Institut (RKI) definiert: Infektionen mit den Viren werden etwa in Deutschland als „bedrohliche Krankheit“ geführt, ebenso wie etwa das Ebola- oder Zikavirus oder auch Covid-19.

Medizinisches Personal entnimmt am 07.09.2021 einer Ziege Blutproben, um sie auf das Nipah-Virus zu testen. Das Nipah-Virus wurde nun erneut bestätigt. © Shijith. K/AP/dpa

Die Übertragung beim Nipah-Virus erfolgt in der Regel von Flughunden, Fledermäusen oder Schweinen auf Menschen. Eine weitere Gefahr geht von kontaminierten Lebensmitteln oder menschlichen Kontakten aus. Der erste Nipah-Ausbruch wurde 1998 verzeichnet: Damals hatte sich das Virus unter Schweinezüchtern in Malaysia verbreitet. Das Dorf, in dem das Virus damals entdeckt wurde, ist auch sein Namensgeber. Generell gelten Ausbrüche des Nipah-Virus als selten.

Welche Symptome beim Nipah-Virus bekannt sind

Während einige Infektionen mit dem Nipah-Virus auch ohne Symptome verlaufen können, liegt die allgemeine Sterblichkeitsrate laut der WHO bei . Zum Vergleich: Die Fallsterblichkeit von Corona liegt in Deutschland bei 0,5 Prozent, in Indien bei 1,2. In der Regel kommt es zu akuten Atemwegsinfektionen und tödlichen Entzündungen des Hirngewebes (Enzephalitis). Zu den allgemeinen Symptomen einer Infektion mit dem Nipahvirus gehören unter anderem: Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Erbrechen und Halsschmerzen.

Im weiteren Verlauf der Infektion mit dem Nipah-Virus können dann Schwindel, Schläfrigkeit, Bewusstseinsstörungen und neurologische Symptome folgen. Zudem sind akute Lungenentzündungen und Atemprobleme möglich. Wie die WHO mitteilt, kommt es in schweren Fällen auch zu Krampfanfällen, die innerhalb von 24 bis 48 Stunden zum Koma führen können. Nach der Genesung sind zudem Folgeerkrankungen möglich.

Inkubationszeit beim Nipah-Virus: Das wissen Experten über die Ansteckung

Bei anderen Erkrankungen, wie etwa Covid-19, zeichnete sich damals schnell ab, dass je nach Variante des Virus unterschiedliche Inkubationszeiträume möglich sind. Beim Nipah-Virus geben Experten der WHO im Schnitt vier bis 14 Tage an, bis die ersten Symptome einer Infektion auftreten. Es wurde jedoch von einer Inkubationszeit von bis zu 45 Tagen berichtet.

Seit wann gibt es das Nipahvirus und wann war der erste Ausbruch?

Beim ersten Nipah-Ausbruch starben mehr als 100 Menschen in Malaysia. Um das Virus einzudämmen, wurden eine Million Schweine gekeult. Das Virus breitete sich auch in Singapur aus, dort waren Schlachthofarbeiter in Kontakt mit aus Malaysia eingeführten Schweinen gekommen. Elf von ihnen erkrankten, einer starb. Weitere Ausbrüche gab es Bangladesch und Indien.

Immer wieder kommt es seit den 2000er Jahren zu Ausbrüchen beim Nipahvirus. Die aktuellen Infektionen sind inzwischen bereits der vierte Nipah-Ausbruch in dem Bundesstaat binnen fünf Jahren. Bei vier weiteren Menschen wurde eine Infektion mit dem Erreger bestätigt. Die Behörden schafften es in der Vergangenheit in relativ kurzer Zeit, die Ausbreitung des Nipah-Virus einzudämmen. Gegenwärtig sollen weitere Kontaktpersonen ermittelt werden. (feb/dpa/afp)