Alpen-Drama um Schaf-Herde: Bauer startet heikle Rettungsmission mit Miet-Heli

Wohl vor Raubtier geflohen

Drama in Italien: Ein Landwirt kämpft um das Leben seiner Schafe – und mietet dafür sogar einen Hubschrauber an. Es geht um eine heikle Rettungsmission in den Bergen.

Val Masino – Ein tierisches Drama hält Italien seit dem Wochenende in Atem. Im beschaulichen italienischen Ort Val Masino in der Provinz Sünders kämpft ein Landwirt verzweifelt um das Leben seiner Schafe. Ein Teil der Tiere harrt seit Tagen auf einem Felsvorsprung in der Gegend des über 2700 Meter hohen Cima del Cavalcorto aus. Dort hin flüchteten sie offenbar vor einem Raubtier. Dabei könnte es sich nach einzelnen Medienberichten um einen Wolf handeln. Der Schaf-Besitzer, Stefano Villani, will seine Schafe um jeden Preis retten – und mietet dafür nun sogar privat einen Hubschrauber an.

Villani ist in der Region bekannt, gab vor einigen Jahren seine Tätigkeit als Maurer auf und wurde Landwirt in der Höhenlage um Val Masino. Kürzlich wurde er gar bei den regionalen „Grünen Oscars“ für seine Arbeit geehrt. Gemeinsam mit seiner Partnerin kümmert er sich nun um 250 Schafe, 70 Kühe, 80 Schweine und zehn Esel, wie die Corriere della Sera berichtet. Ein großer Teil seiner Schafherde geriet nun am vergangenen Freitag allerdings mächtig in Not.

Landwirt in Italien bangt um seine Schafe – heikle Rettungsmission in den Alpen

Möglicherweise aus Angst vor einem Raubtier flohen etliche seiner Schafe. Viele der Tiere, die sich in tieferen Lagen befanden, konnte Villani in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemeinsam mit einem erfahrenen Bergsteiger sicher gen Tal zurückbringen. Eine große Zahl der Tiere geriet allerdings auf einen Felsvorsprung, von dem sie aktuell weder vor noch zurück können. Besonders tragisch: 20 der Tiere, vor allem Mutterschafe und Lämmer, sollen bereits in die Kippe gestürzt sein. Mit allen Mitteln kämpft Villani nun um die Leben seiner Tiere.

Bereits zwei Mal startete die zur Hilfe gerufene Feuerwehr aus Malpensa mit einem Hubschrauber Versuche, die Schafe mithilfe einer Seilwinde aus der misslichen Lage zu retten. Allerdings führten die Aktionen nicht zum Erfolg. Am Samstag wurde der Rettungseinsatz dann wegen Nebels abgesagt. Für Villani allerdings kein Grund, aufzugeben. Kurzerhand hat der Bauer einen privaten Hubschrauber gemietet, um die restlichen Tiere – laut La Repubblica sitzen noch immer rund 80 Schafe fest – zu retten.

+ Drama in den italienischen Alpen. An den Felswänden der Cima del Cavalcorto hängen Schafe fest – Landwirt Stefano Villani will sie retten. © agefotostock/Imago + Screenshot Facebook (Montage)

Schafe stecken in Italien auf Felsvorsprung fest: Landwirt mietet privat Helikopter zur Rettung an

Gemeinsam mit Bergführern sollte der Hubschrauber Villani zum Felsvorsprung mit den Tieren bringen. Man wolle versuchen, „Seile anzubringen, um uns herabzulassen und die Herde dann durch die schmale Schlucht zu treiben, die zum Pass hinunterführt“, erklärt er dem Corriere della Sera. Hilfe bekomme er dabei vom erfahrenen Bergsteiger Luca Maspes.

Für die spektakuläre Rettungsaktion setzt Villani vieles aufs Spiel. Die Helikoptermiete würde ihn die Einnahmen einer ganzen Saison kosten, erklärt er. Für ihn sei jedoch „ein gerettetes Schaf mehr wert, als jeder Gewinn“. Der Erfolg der Aktion bleibt abzuwarten. Die Uhr tickt allerdings. Ab Mittwoch soll es in der Region kälter werden, auch die Witterungsbedingungen dürften sich laut Prognosen nicht verbessern.

