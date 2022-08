Alpen-Wanderer (30) will Handy von Freundin retten und stürzt 200 Meter in die Tiefe

Von: Martina Lippl

Italiener (30) stürzte beim Wandern in den Tod. „Unser verdammtes letztes Foto zusammen“, schreibt die Freundin zum letzten Foto in den sozialen Medien. © screenshot instagram

Bei einer Tour in den italienischen Alpen verunglückte ein Italiener (30) tödlich. Er wollte das heruntergefallene Handy seiner Freundin greifen.

Rotzo – Die Landschaft auf der Hochebene in der norditalienischen Region Venetien (Italien) ist atemberaubend. Besonders die Gesteinsformation namens Altar Knotto in den Vizentiner Alpen. Ein italienisches Paar war am Samstag dort auf einer Bergtour unterwegs. Mit ihrem Handy dokumentierte die junge Frau den Aufstieg und postete immer wieder Fotos in den sozialen Medien, berichtet die italienische Zeitung Corriere della Sera. Dabei kam es zu einem tragischen Unglück.

Tödlicher Bergunfall in Italien: 30-Jähriger stürzt beim Versuch, ein Handy zu greifen, in den Tod

Der Frau fiel beim Fotografieren ihr Handy aus der Hand. Ihr Freund (30) wollte das verlorene Smartphone wieder von den Felsen unterhalb des Altar Knotto greifen. Bei dieser Rettungsaktion verlor der Italiener sein Gleichgewicht, rutschte aus und stürzte in die Tiefe.

Der Notruf ging nach Angaben der Bergrettung am Samstag um 13.30 Uhr ein. Ein Rettungshubschrauber machte sich nach Angaben der Behörden sofort auf den Weg zur Absturzstelle. Die Einsatzkräfte seilten sich aus der Luft ab. Sie konnten nur noch die Leiche des Verunglückten bergen, teilt die Bergrettung via Twitter mit. „30-Jähriger rutscht beim Versuch, sein Handy wiederzubekommen, aus und verliert sein Leben beim Sturz vom Altar Knotto“, twittert die Alpine Bergrettung. Das Handy wurde von Männern der Bergrettung am Sonntagabend sichergestellt, schreibt Corriere della Sera.

Wanderer(30) stürzt wegen Handy seiner Freundin in den Tod: Hubschrauber der Bergrettung in Venetien im Einsatz. © screenshot Twitter/ suem_veneto

Freundin rutschte Handy aus der Hand

Die Freundin stand unter Schock, berichten italienische Medien. Kurz nach dem Unglück hatte sie noch das letzte gemeinsame Foto auf ihrem Instagram-Account gepostet und dazu geschrieben: „Unser verdammtes letztes Foto zusammen. Ich werde dich immer vermissen, mein Bärchen.“ Inzwischen ist ihr Account für die Öffentlichkeit nach einer Flut von Kommentaren gesperrt. Diese Aufnahme ist allerdings noch in den sozialen Medien zu finden. An einem so gefährlichen Ort ein Selfie zu knipsen und dann ein Foto zu posten, sorgte bei einigen für Unverständnis. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang, teilt die italienische Nachrichtenagentur Ansa mit.

Nach dem Gletscherbruch in den Dolomiten an der Marmolata sorgte ein Foto von einer Überlebenden für andere ganz Reaktionen. Auf Instagram und Facebook postete Alessandra ein Selfie, um an ihren Partner Tommaso zu erinnern. „Ich liebe Dich Tommaso. Auf immer und ewig“, schrieb sie dazu. Der 48-Jährige war in den Eismassen ums Leben gekommen. (ml)