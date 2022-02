Zweijähriger braucht für Herz-OP Transfusion – doch Eltern pochen auf Blut von Ungeimpften

Von: Kai Hartwig

In Italien musste ein Gericht entscheiden, wer zum Blutspender taugt. © Ameer Al Mohammedaw/dpa

Die Vorbehalte gegen eine Corona-Impfung sind bei manchen Menschen tief verwurzelt. In Italien landete der Fall von Impfgegnern vor Gericht. Im Fokus: Ein Kleinkind.

Bologna – Im Kampf gegen das Coronavirus gilt die Impfung als wichtigstes Mittel, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Doch das Thema Corona-Impfung polarisiert. Seit Monaten sorgt die Frage, ob man sich für oder gegen eine Impfung entscheiden soll, für hitzige Diskussionen.

Während sich ein Großteil der Deutschen für die Corona-Impfung entschieden hat, beharrt ein kleinerer Teil der Bevölkerung nach wie vor auf seinem Nein. Und lässt sich oftmals auch nicht zum Umdenken bewegen. Auch in anderen Ländern sehen einige Menschen das Vakzin skeptisch.

Italien: Eltern lehnen Bluttransfusion eines Corona-Geimpften ab – obwohl Sohn (2) Herz-OP braucht

In Italien sorgte ein Paar, das die Corona-Impfung kategorisch ablehnt, für große Aufregung. Der Fall, in dem es um den kranken Sohn des Elternpaares und dessen medizinische Behandlung ging, landete schließlich sogar vor Gericht.

Der zwei Jahre alte Junge leidet an einer Herzerkrankung. Die macht eine Operation am Herzen dringend notwendig. Im Zuge der OP muss das Kleinkind einer Bluttransfusion unterzogen werden – und genau an diesem Punkt legten die Eltern des Jungen ihr Veto ein. Sie fordern, dass ihr Sohn ausschließlich das Blut eines Corona-Ungeimpften Menschen bekommen soll.

Das Krankenhaus in Bologna, in dem der kleine Patient behandelt wird, wollte auf diese Forderung nicht eingehen. Die Eltern klagten dagegen, letztlich musste ein Gericht in Modena entscheiden. Am Dienstag (8. Februar) folgte das Urteil: Das Gericht gab der Klinik recht.

Italien: Gericht entscheidet gegen Eltern – Klinik darf auch Blut von Corona-Geimpften nutzen

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa vermeldete unter Berufung auf den Anwalt der Familie, der zuständige Richter habe den Einwand der Eltern abgewiesen. Auch das Blut eines geimpften Menschen, wie es das Krankenhaus in Bologna bereitgestellt hatte, garantiere bei der Behandlung des Jungen absolute Sicherheit

Die Eltern des herzkranken Jungen hatten religiöse Motive als Grund für ihre Bedenken angegeben. Auch eine medizinische Aufklärung durch das Zentrum für Bluttransfusionen in Bologna hatte die Sorge des Paares nicht zerstreuen können.

Um eine Transfusion mit dem Blut eines ungeimpften Menschen in die Wege zu leiten, hatten die Eltern sogar eigenmächtig geeignete Spender aufgetrieben. Anschließend legten sie dem Krankenhaus eine Liste mit Blutspendern vor. Doch die Klinik lehnte ab, eine Einigung blieb aus. So landete der Streitfall vor Gericht. (kh)