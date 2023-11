„Beispiellose Grausamkeit“: Studentin in Italien getötet – Video zeigt brutale Tat

Von: Julia Stanton

Erst galt die Studentin Giulia Cecchettin aus Italien als vermisst, dann als ermordet. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, was in der Tatnacht passierte.

Vigonovo — Neue Details im Mord an Giulia Cecchettin bestürzen Italien: Der Polizei ist es gelungen, mithilfe von Überwachungskameras und Spuren den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren. Das berichtet unter anderem die italienische Tageszeitung La Repubblica.

Die Aufnahmen, scheinen keinen Zweifel zu lassen: Cecchettin wurde mutmaßlich von ihrem gleichaltrigen Ex-Freund Filippo Turetta getötet.

Aufnahmen des Mordfalls in Italien zeigen: Turetta handelte vorsätzlich und brutal

Auf einem Parkplatz im venezianischen Vigonovo soll es am Abend des 11. Novembers, in der Nähe von Cecchettins Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Gegen 23.15 soll die junge Frau Zeugenberichten zufolge mehrmals um Hilfe geschrien haben. Es ist naheliegend, dass die Studentin dort bereits erste Verletzungen erlitt, da die Polizei auf dem Parkplatz später zahlreiche Blutspuren fand. Außerdem wurde dort ein etwa 21 Zentimeter langes Küchenmesser, die mutmaßliche Tatwaffe, sichergestellt.

Danach soll Turetta seine Ex-Freundin in sein Auto gedrängt haben und zu einem Industriegebiet gefahren sein. Die Aufnahmen des Tathergangs zeigen, wie Cecchettin vergeblich versucht zu fliehen. Dann wird sie von ihrem Angreifer zu Boden geworfen und gewaltsam getötet. Anschließend entsorgte Turetta die Leiche und floh nach Deutschland.

Die zuständige Richterin Benedetta Vitolo bezeichnete den Mord als „beispiellose Grausamkeit“, die von „offenkundiger Unmenschlichkeit“ zeuge, wie der italienische Fernsehsender Sky TG24 berichtet. In dem Haftbefehl, der gegen Turetta vorliegt, heißt es, dass die Vorsätzlichkeit der Tat klar zu erkennen sei.

Familie der ermordeten Studentin ist erschüttert

Über eine Woche suchten die italienischen Behörden nach Turetta und Cecchettin, die zunächst als vermisst galten. Am Samstag (18. November) dann die traurige Nachricht: Die Polizei findet die Leiche in einer Schlucht in einem nahegelegenen Berggebiet.

Turetta konnte einen Tag später, nahe Leipzig, gefasst werden. Seitdem sitzt er in Halle in Haft, da ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Venedig gegen ihn vorlag. Das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt teilte am Mittwoch (22. November) mit, dass der junge Mann so bald wie möglich an Italien ausgeliefert werde.

Die Familie der jungen Studentin zeigte sich bestürzt über den Mord. In einem berührenden Interview mit La Repubblica schilderte die Schwester des Mordopfers, Elena Cecchettin, wie sehr sie darunter leidet: „Ich wache jeden Morgen auf und weine über den Gedanken, dass meine Schwester nicht im Zimmer neben meinem ist.“

Nach brutalem Femizid: Italienische Regierung will handeln

Der Fall scheint allerdings nicht nur die Angehörigen, sondern ganz Italien zu erschüttern. Nicht zuletzt, weil Cecchettins Mord keine Ausnahme ist. Seit Jahresbeginn sollen laut einer Statistik des italienischen Innenministeriums bereits über 100 Frauen getötet worden sein. Daher kündigte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nun Maßnahmen an.

Geplant ist ein Gesetzesentwurf, der Frauen besser vor Femiziden schützen soll. Die Regierung möchte außerdem eine Kampagne ins Leben zu rufen. Als Femizid wird ein Akt geschlechtsbezogener Gewalt bezeichnet, an dem meist die Partner oder Ex-Partner der betroffenen Frauen beteiligt sind.

Auch in Deutschland stellen Femizide ein zunehmendes Problem dar. Anfang des Jahres kündigte die SPD an, mit härteren Strafen gegen Gewalt an Frauen vorgehen zu wollen. (jus)