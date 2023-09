Deutscher Tourist ertrinkt im Gardasee: Tragischer Badeunfall zwischen beliebten Stränden

Von: Patrick Mayer

Im Norden des Gardasees gelegen: die Stadtstrände von Riva del Garda. (Symbolfoto) © IMAGO / imagebroker

Im Gardasee kommt es zu einem tödlichen Badeunfall. Ein Deutscher stirbt bei Riva del Garda. Nicht der erste Todesfall in der Region.

Riva del Garda – In Italien ist am Wochenende (16./17. September) ein deutscher Tourist bei einem Badeunfall gestorben. Wie das Nachrichtenportal Südtirol News berichtet, ertrank ein 81 Jahre alter Mann im Norden des Gardasees bei Riva del Garda. Der tödliche Unfall ereignete sich demnach zwischen den bei Urlaubern beliebten Stränden Sabbioni und Du Lac vor der Kleinstadt in der Provinz Trient.

Tödlicher Badeunfall im Gardasee: Deutscher Tourist ertrinkt bei Riva del Garda

Die Fälle von Ertrunkenen in dem oberitalienischen See nehmen damit auch im Spätsommer noch zu. Erst kürzlicher war ein 39-jähriger Südtiroler im Nordosten des Gardasees bei Brenzone sul Garda beim Tauchen ums Leben gekommen. Auch er ertrank im mit einer Fläche von 369,98 Quadratkilometern größten See des Landes. Bei Garda war zudem eine 20-Jährige aus Verona ertrunken, als sie ihrem 14-jährigen Bruder helfen wollte, der im Wasser in Not geraten war.

Woher der nun verunglückte deutsche Urlauber genau kam, wird in dem Bericht nicht erwähnt. Die Rettungskräfte hatten den leblosen Körper des Mannes rund 40 Meter vom Ufer entfernt in einer Tiefe von sechs Metern gefunden. Wiederbelebungsversuche an Land seien erfolglos geblieben.

Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Seniors feststellen. Laut Südtirol News waren die Freiwillige Feuerwehr von Riva, vier Wasserretter mit Motorbooten, die Küstenwache, das Rote Kreuz und die Staatspolizei an der Such- und Bergungsaktion beteiligt.

Tödliche Unfälle am Gardasee in Italien: Radfahrerin stürzt tödlich, Südtiroler stirbt nach Rollerunfall

Es ist der nächste tödliche Unfall in der beliebten Urlaubsregion, nachdem ein 37-jähriger Südtiroler nach einem Rollerunfall unweit von Brenzone zwischen Torri del Benaco und Garda seinen schweren Verletzungen erlegen war sowie eine prominente britische Wissenschaftlerin kürzlich beim Radfahren in den Gardasee-Hügeln von Toscolano Maderno tödlich stürzte. Am selben Wochenende hatte eine Bluttat in Sirmione im Süden des Gardasees für Aufsehen gesorgt, wo ein 45-jähriger Mann seine 72-jährige Mutter zu Tode geprügelt haben soll.

Der Gardasee war zuletzt auch wegen eines Dengue-Fieber-Ausbruchs in den Schlagzeilen. Das deutsche Auswärtige Amt hatte wegen der festgestellten Tropenkrankheit seine Italien-Reisehinweise aktualisiert. Jahr für Jahr reisen viele deutsche Touristen über Österreich und die Brennerautobahn an den Oberitalienischen See an. (pm)