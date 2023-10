Italien-Urlauberin traut ihren Augen kaum, nachdem sie sich mit ihrem Mann einen Acht-Euro-Eisbecher teilte

Von: Momir Takac

Eine Urlauberin will sich in Italien einen Eisbecher mit ihrem Mann teilen und verlangt einen zweiten Löffel. Als die Rechnung kommt, ist sie baff.

Lavis - Dass der Urlaub im sonnigen Süden teilweise deutlich teurer geworden ist, ist zur Genüge dokumentiert. Nicht nur Kroatien zog die Preise kräftig an, auch in Italien und Spanien müssen Gäste viel mehr für die Ferien zahlen als sonst. Die höheren Preise für Übernachtungen sind das eine, doch mancherorts werden auch noch abstruse Extra-Gebühren verlangt.

So musste eine Touristin am Comer See zwei Euro für das Zerteilen eines Toasts bezahlen. Da kommen zwei Euro extra für einen leeren Teller harmlos daher. Eine Frau hat jetzt im Trentino auch eine sonderbare Extra-Gebühr entrichten müssen. Wie aus einer Bewertung beim Portal TripAdvisor hervorgeht, bezahlte sie in einer Eisdiele einen Euro extra für einen Löffel.

Extra-Gebühr für Löffel in italienischer Eisdiele lässt Kundin verzweifeln

Die Kundin wollte sich in der Gelateria Serafini in Lavis einen Karamellbecher mit ihrem Mann teilen. Sie erhielt nur einen Löffel und orderte einen weiteren. Als die Rechnung kam, traute sie ihren Augen kaum. Zum Preis von acht Euro für den Eisbecher wurde ihr für den Löffel ein Euro Servicegebühr berechnet. Ein Foto der Rechnung fügte sie der Bewertung als Beweis hinzu. Für die Frau sei dies ein Grund, die Eisdiele künftig zu meiden. Auch in Österreich schreckt man vor Gebühren für Extra-Besteck offenbar nicht zurück.

Eine Kundin einer Eisdiele in Italien musste einen Euro extra für einen zweiten Löffel bezahlen. © Tripadvisor.de/Screenshot

Doch es scheint kein Einzelfall zu sein. Auch andere Gäste mussten offensichtlich eine Gebühr für weitere Löffel entrichten. Ein dem Namen nach Italiener musste ebenfalls einen Euro extra für einen weiteren Teelöffel zahlen. Was ihn zu folgender ironischen Aussage verleitete: „Und wenn ich meine Gabel fallen lasse, zahle ich dann extra für eine neue oder ist das im Aufpreis enthalten?“

Eisdiele in Italien verweigert Erwachsenen, nur eine Kugel Eis zu bestellen

Ein Paar bezeichnete die „Entscheidung, für das Teilen von Eisbechern einen Aufpreis zu verlangen“, als „absurd“. Wiederum ein anderer sprach von „Unternehmensentscheidungen aus der Vorkriegszeit“. Doch damit nicht genug. Es ist nicht nur die Gebühr für einen weiteren Löffel, die manche Gäste auf die Palme bringt. Einige beschweren sich auch über die Unfreundlichkeit des Personals.

Dass man sich mit einem Eis auf die Hand nicht an die Tische setzen darf, ist nicht ungewöhnlich. Doch dass man in der Eisdiele als erwachsene Person offenbar nicht nur eine Kugel Eis bekommen kann, ist schon sehr sonderbar. Laut einer Bewertung aus dem Jahr 2019 wurde einem Gast gesagt, dass nur Kinder unter 120 Zentimeter Körpergröße eine Kugel bekommen könnten. Diese Praxis scheint immer noch gängig zu sein. Ein Gast schrieb im Juni 2023, dass ihm und seiner Begleitung „eine Kugel Eis kategorisch verweigert“ wurde. Auf Mallorca berechnen manche Bars Eiswürfel extra - mit 20 Cent pro Stück. (mt)