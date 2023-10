Wieder „starkes“ Erdbeben in Italien: Sorge um Supervulkan steigt – „in der ganzen Stadt zu spüren“

Neuer seismischer Schwarm

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Richard Strobl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wieder wird Italien von einem Erdbeben getroffen. Aktuell ist im Raum Neapel ein Schwarm von Erschütterungen im Gange. Die Sorge steigt.

Neapel – Schon seit Monaten sind Anwohner und Experten alarmiert. Denn bei Forschern steigt die Sorge, dass ein sogenannter „Supervulkan“ in Italien ausbrechen könnte. Als Warnsignale gelten dabei auch wiederkehrende Erdbeben – und davon erlebt der Raum Neapel aktuell erneut eine Serie.

Am Montagmittag gegen 12.30 Uhr bebte in den Phlegräischen Feldern nahe Neapel im Süden von Italien erneut die Erde. Die Erschütterungen wurden vom INGV-Einsatzzentrum in Neapel bestätigt. Demnach erreichte das Beben am Montag eine Stärke von 3,6 auf der Richterskala. Damit befindet sich das Beben im für Anwohner spürbaren Bereich. Allerdings gibt es bei dieser Stärke nur selten Schäden. Dennoch sorgte das Beben für Besorgnis. Besonders, da am Sonntag bereits zwei Beben mit der Stärke 1,4 und 1,9 gemessen wurden. Das Beben ist also Teil eines sogenannten seismischen Schwarms.

Italien wieder von Erdbeben erschüttert

Das Beben war laut Rai auch in Neapel selbst messbar. Das Epizentrum lag demnach in einer Tiefe von 1,9 Kilometern in der Gegend von Solfatara.

+ In der Region Neapel in Italien ist ein neuer seismischer Schwarm von Erdbeben im Gange. (Collage) © Collage: IMAGO / Cavan Images // terremoto.ingv.it

Bei den Bewohnern von Pozzuoli, Baia, Bacoli und Monte di Procida sowie in den Stadtteilen Bagnoli, Agnano und Fuorigrotta löste das Beben Alarmzustand aus. Zwar wurden bislang keine Schäden gemeldet. Dennoch gingen viele Einwohner ins Freie – trotz Regen.

Bürgermeister bestätigt neuen seismischen Schwarm in Süditalien

Laut dem Bürgermeister von Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, war das Beben am Montag „stark, dauerte mehrere Sekunden und war in der ganzen Stadt zu spüren“. Er steht demnach in Kontakt zum Katastrophenschutz. Bürgermeister bestätigte auch: „Ein neuer seismischer Schwarm ist im Gange. Die Situation wird ständig überwacht.“ Er meldete in dem Beitrag auf Facebook, dass es keine Schäden an Personen oder Gebäuden gegeben habe.

Ranking: Die 15 schönsten und beliebtesten Urlaubsorte Italiens Platz 15 belegt Siena in der Toskana. Mit der schönen Altstadt und unnachahmlichen Bauwerken zieht die Stadt Urlauber immer wieder in ihren Bann. © Marco Brivio Roca Vecchial in Apulien: Die Aufnahme der „Höhle der Poesie“ bei Sonnenuntergang steht nur symbolisch für die vielen herrlichen Strände und Landschaften im Südosten Italiens. Rang 14 im IPPEN-Ranking. © IMAGO/Manuel Romano Die Strände Siziliens sind einzigartig und bezaubernd. Bei Check24 belegt die Insel daher den zwölften Platz. In diesem Ranking Platz Nummer 13. Auf dem Foto sieht man den Strand von Letojanni. © Matthias Tödt Die norditalienische Metropole Mailand ist bekannt für die wunderschöne Altstadt und etliche teure Modemarken. Hier sieht man den Dom im Zentrum der Stadt. Im Ranking belegt Mailand den elften Platz. Bei Check24 sogar Platz 7. © Oliver Weiken Lago Maggiore Auf Platz 11 ist der prachtvolle Lago Maggiore. Ein Teil des Sees ist in der Schweiz. Bei weg.de ist der Lago Maggiore sogar auf dem siebten Platz der beliebtesten Urlaubsorte in Italien. © Nando Lardi Bozen, Italien, Südtirol Auch Südtirol ist unter Italien-Fans besonders beliebt. Hier erhascht man einen Blick über die Alpen auf die Stadt Bozen. © Micha Korb Elba sonnenuntergang Die kleine Insel Elba ist momentan noch ein Geheimtipp. Hier erlebt man bezaubernde Natur und typische italienische Dörfer. Daher ein verdienter Platz neun. © Karsten Jeltsch Cinque Terre Italien Unter Urlaubern ist außerdem die Cinque Terre besonders beliebt. Die meisten der fünf Dörfer erreicht man nur zu Fuß oder mit einer Bahn. © Augst / Eibner-Pressefoto Marina Grande capri Nicht umsonst ist die kleine Insel Capri im Golf von Neapel ein regelrechter Touristenmagnet. Hier vor Ort kann man nicht nur durch wunderschöne Dörfer schlendern, sondern auch das Meer und die Natur genießen. © Günter Gräfenhain Colosseum in Rome Italiens Hauptstadt Rom hat für alle Gäste etwas zu bieten und belegt daher den sechsten Platz. So zum Beispiel das weltberühmte Kolosseum. Im Ranking von Check24 belegt Rom sogar den zweiten Platz. © Givaga Venedig platz acht Venedig ist mit seinen vielen Kanälen und kleinen Gassen einzigartig. Ein Besuch lohnt sich definitiv, allerdings sollte man am besten im Frühling oder Herbst in die Stadt kommen. Venedig belegt daher den fünften Platz der Top 15 Urlaubsziele in Italien, bei Check24 ist die Stadt an der Adria sogar Erster. © Frank Bienewald Florenz-skyline Das bezaubernde Florenz in der Toskana belegt den vierten Platz. Hier kann man sich durch kleine Gassen treiben lassen und ohne Ende Kultur genießen. © alimdi / Michelle Gilders Amalfiküste Italien Die Amalfiküste südlich von der Metropole Neapel belegt den dritten Platz im Ranking um die schönsten Urlaubsorte in Italien. © Günter Gräfenhain Costa Smeralda An der Costa Smeralda auf Sardinien gibt es Strände, die teilweise welchen in der Karibik gleichen. Nicht umsonst belegt sie daher den zweiten Platz. Auch auf dem Reiseportal weg.de zählt die Küste auf Sardinien zu den schönsten Reisezielen in Italien. © Emmanuele Contini Desenzano del Garda Den ersten Platz der beliebtesten und schönsten Urlaubsorte in Italien belegt laut weg.de ganz klar der Gardasee. Hier sieht man das wunderschöne Städtchen Desenzano del Garda am Abend. © Augst / Eibner-Pressefoto

Bereits im Jahr 2011 hatten Forscher in einer Simulation dargestellt, wie ein Vulkanausbruch in der Region ablaufen könnte. Diese Darstellung führt angesichts der sich jetzt häufenden Erdbeben zu starker Verunsicherung. Da das Gebiet dicht besiedelt ist, könnte es zu einer Katastrophe kommen.

Rubriklistenbild: © Collage: IMAGO / Cavan Images // terremoto.ingv.it