Starkes Erdbeben in Italien: Menschen flüchten in Angst auf Straßen, Katastrophenschutz aktiviert

Von: Michelle Brey

Ein Erdbeben der Stärke 4,8 erschüttert Italien. Betroffen ist die Region Toskana. Es soll zunächst „keine besonders kritischen Situationen“ geben.

Florenz – Am frühen Montagmorgen hat ein Erdbeben die Region Toskana erschüttert. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ereignete es sich um 5.10 Uhr. Dem Nationalen Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) zufolge hatte es eine Stärke von 4,8. Das Epizentrum wurde in einer Tiefe von acht Kilometern nahe dem Dorf Marradi verortet. Marradi liegt knapp 45 Kilometer nordöstlich der regionalen Hauptstadt Florenz. Auch dort war das Beben - und die mehreren kleinen Nachbeben zu spüren.

Erbeben in Italien: Menschen laufen aus Angst auf die Straßen

In Florenz seien viele Menschen nämlich bei den Erdstößen verängstigt auf die Straßen gelaufen, berichtete die regionale Zeitung Corriere Fiorentino. Auch in Marradi flüchteten die Menschen auf die Straßen, wie der Bürgermeister des Dorfes gegenüber Rainews24 sagte: „Es herrscht große Besorgnis, viele Menschen sind auf den Straßen, aber es wurden keine besonderen Schäden gemeldet.“ Die Schulen sollen dort am Montag vorsorglich geschlossen bleiben. Ebenso die Schulen in Borgo San Lorenzo und der Gemeinde Firenzuola.

„Keine besonders kritischen Situationen“: Italien von Erdbeben erschüttert - doch es gibt Entwarnung

Probleme gab es infolge des Erdbebens im Zugverkehr. Zwei Bahnstrecken wurden laut La Repubblica unterbrochen und Hochgeschwindigkeitszüge umgeleitet. Momentan gebe es jedoch „keine besonders kritischen Situationen“ nach dem Beben. Das schrieb der Regionalpräsident der Toskana, Eugenio Giani, auf der vormals Twitter genannten Plattform X. Die Kontrollen auf Schäden an Gebäuden und Bauwerken würden fortgesetzt. Der Katastrophenschutz sei aktiviert worden, um der Bevölkerung in der Region zu helfen. Über Schäden oder Verletzte war zunächst nichts bekannt.

In Marokko ereignete sich eine Erdbeben-Katastrophe. Ganze Städte wurden zerstört. Etliche Menschen sind gestorben. (mbr mit dpa)