Nach Erdrutsch auf Ischia: Rettungsteam findet drei weitere Opfer

Von: Martina Lippl

Katastrophe auf der italienischen Insel Ischia: Eine Schlammlawine forderte mindestens zehn Menschenleben. © Ciro Fusco/imago

Nach dem Erdrutsch auf Ischia geht die Suche nach Vermissten in den Schlamm- und Geröllmassen weiter. Drei Leichen konnten am Donnerstag geborgen werden.

Casamicciola – Die Katastrophe auf der italienischen Insel Ischia hat mindestens elf Menschenleben gefordert. Die Zahl der Opfer des Erdrutsches vom vergangenen Samstag gestiegen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten am Donnerstagmorgen zwei Leichen von zwei Männern aus verschiedenen Bereichen – einer auf der Via Celario und der andere flussabwärts entlang der Via Santa Barbara – bergen. Kurz darauf, die Leiche einer Frau – auch in der Via Santa Barbara. Damit gilt noch eine Frau nach Angaben der Feuerwehr als vermisst. Bei einem Todesopfer handelt es sich um einen 38-Jährigen, den Vater von drei kleinen Kindern, die bereits aus den Trümmern geborgen werden konnten.

Italien: Nach Erdrutsch auf Ischia – 290 Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Nello Musumeci, der Minister für den Zivilschutz, berichtete im Parlament, dass neben den Toten und Vermissten fünf Menschen verletzt wurden, eine Person davon schwer. 290 Leute mussten ihre Häuser verlassen und wurden unter anderem in Hotels untergebracht.

Insgesamt wurden rund 900 Gebäude in Mitleidenschaft gezogen, als heftige Unwetter über die Insel im Golf von Neapel niedergingen und es zu heftigen Erdrutschen kam. Bei Kontrollen stuften Experten bislang 45 Gebäude als dermaßen beschädigt ein, dass sie nicht mehr betreten werden können. 56 weitere Häuser sind laut Musumeci ebenfalls gefährdet. In den nächsten Tagen werden die restlichen rund 950 Häuser in dem betroffenen Gebiet von der Feuerwehr kontrolliert. In einem Autowrack eingesperrt, fanden Einsatzkräfte einen kleinen Hund.

Illegale Gebäude auf Ischia für Erdrutsch verantwortlich?

Unterdessen debattiert Italien weiter darüber, was mit Häusern passieren soll, die ohne Genehmigung gebaut wurden. Oft stehen diese in Gebieten, die als gefährlich eingestuft sind, wie auf Ischia. Musumeci sagte in seiner Rede vor der Abgeordnetenkammer, dass das Thema des unerlaubten Bauens unbedingt angegangen werden müsse. Der Präsident der Region Kampanien, zu der Ischia gehört, hatte zuletzt gefordert, dass alle illegalen Gebäude abgerissen werden.

Extremer Starkregen in der Nacht

Auf gesamten Insel Ischia seien innerhalb von 24 Stunden Niederschläge von mehr als 140 Milliliter verzeichnet worden, sagte der Minister für Zivilschutz im Parlament. Das ginge aus verfügbaren Daten hervor. „Die größte Intensität wurde zwischen ein Uhr morgens und fünf Uhr morgens (vom 26. November, Anm. d. Red.) gemessen und erreichte lokal über 100 Millimeter in zwei Stunden. Mehr als genug, um Murgänge auszulösen, die sich als tödlich herausstellten“, sagte Musumeci, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet. (dpa/ml)