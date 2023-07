Brände in Italien: Feuer kesseln Palermo ein – beängstigendes Video zeigt Fahrt durch die Flammen

Von: Moritz Bletzinger, Martina Lippl

Süditalien steht in Flammen. Unfassbare Szenen spielen sich ab. Tausende Menschen werden evakuiert, für drei kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Palermo – Italiens Südregion ist im Krisenzustand. Auf der Insel Sizilien ist die Lage besonders kritisch. Flammen überziehen die Straßen. In den sozialen Medien kursieren Videos, die das Ausmaß der Katastrophe verdeutlichen. Im Norden das andere Extrem: Rekord-Hagel prasselte auf die Lombardei nieder, mit Körnern bis zu 20 Zentimeter Durchmesser.

Auf Sizilien mussten Tausende von Menschen ihre Häuser verlassen, mindestens drei Personen kamen bei den Bränden ums Leben. Auch Wohnhäuser und Geschäfte fielen den Flammen zum Opfer, die Kirche Santa Maria del Gesù in Palermo wurde vollständig zerstört. In der Nacht brachen weitere Brände in der Nähe von Catania aus. Einige Abteilungen des Krankenhauses von Palermo sind weiterhin ohne Strom. Die Operationssäle können nicht genutzt werden. Ähnlich dramatisch ist die Lage auf den griechischen Inseln.

Im Süden Italiens sind in der Nähe von Palermo Feuer ausgebrochen. Bewohner und Urlauber mussten evakuiert werden. © IMAGO/Fotogramma/IPA/ABACA

Italien: Palermo von Feuer eingeschlossen – Video dokumentiert Fahrt durch die Flammen

Die Hügel rund um die sizilianische Hauptstadt Palermo sind weiterhin von Feuer umgeben. Die Flammen in San Martino delle Scale breiten sich unaufhörlich aus. „Hat nichts mit früheren Bränden zu tun, es sah aus wie die Apokalypse. Es war schwer zu atmen und das Feuer flammte nicht zufällig auf, sondern war verursacht“, sagte ein Augenzeuge dem Nachrichtensender Rai. Der Flughafen musste am Dienstagmorgen (25. Juli) vorübergehend geschlossen werden. Zudem ging der Tank auf einer städtischen Mülldeponie in Flammen auf.

Reisende auf dem Weg zum Flughafen filmten beunruhigende Szenen. Rote Flammen leuchten in den dunklen Himmel. Es wirkt, als ob überall entlang der Autobahn Feuer lodern. Das Video wurde in den sozialen Netzwerken geteilt und auch auf Twitter verbreitet, begleitet von dem Kommentar: „Es war eines der beängstigenden Dinge überhaupt“. „Furchterregend“, twittert eine Touristin, die am Dienstagmorgen (25. Juli) gegen 4.30 Uhr auf derselben Strecke unterwegs war.

Sizilien-Brände: Autobahn zum Flughafen Falcone in Palermo vorübergehend gesperrt

Die Autobahn von Palermo nach Mazara del Vallo musste aufgrund der Feuer vorübergehend gesperrt werden. Der Abschnitt zwischen Tommaso Natale und Capaci ist mittlerweile wieder in beide Richtungen für den Verkehr geöffnet. Die Hügel um Palermo brennen aber auch am Mittwochmorgen (26. Juli) noch, meldet der Nachrichtensender Rai. Löschflugzeuge sind im Einsatz.

Die italienische Feuerwehr Vigili del Fuoco musste in den letzten 48 Stunden zu über 650 Einsätzen ausrücken. 2429 Einsatzkräfte sind laut Feuerwehr auf Sizilien im Einsatz. Besonders kritisch ist die Lage in der Region Palermo in Capo Gallo, Altofonte, Monerale und San Martino sowie in einigen Orten in der Provinz Messina. Auch im Süden, in Apulien und Kalabrien, brennt es.

Waldbrände toben derzeit in ganz Südeuropa und der Türkei. In Kroatien rollen die Feuer auf die beliebte Urlaubsregion um Dubrovnik zu, Orkanwinde verteilen und fachen die Flammen an.

