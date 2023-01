Spektakulärer Einsatz in Italien: Feuerwehr muss Tourist von Dom-Kuppel in Florenz retten

Von: Martina Lippl

Spektakulärer Einsatz: Italienische Feuerwehr muss Touristen von Kuppel der Kathedrale in Florenz retten. © Screenshot Twitter/Vigili del Fuco

Die weltberühmte Kuppel des Doms in Florenz ist ein Highlight für Touristen. Es gibt keinen Aufzug. Die Feuerwehr rückte zu einem außergewöhnlichen Einsatz aus.

Florenz – Für den Aufstieg zur Kuppel der Kathedrale Santa Maria del Fiore muss man mehr als 400 Stufen überwinden. Die Kuppel gilt als technische Meisterleistung der frühen Renaissance. Ihr Durchmesser im Inneren beträgt rund 45 Meter. Das Besteigen lohnt sich und ist in diversen Reiseberichten zu lesen. Denn von dort gibt es einen sagenhaften Ausblick auf die Stadt Florenz in Italien.

Florenz: Tourist muss von Kuppel des Doms gerettet werden

Es gibt allerdings keinen Aufzug. Ein Notfall in dem Bauwerk stellt Rettungskräfte deshalb vor besondere Herausforderungen. Was das bedeutet, zeigt jetzt ein Video der italienischen Feuerwehr Vigili del Fuoco. Auf Twitter veröffentlichten die Einsatzkräfte Aufnahmen von einem doch recht außergewöhnlichen Notfall: Ein Tourist erkrankte beim Aufstieg zur Kuppel des Doms von Florenz. Schnelle Hilfe war gefragt.

Notfall beim Aufstieg auf die Kuppel des Doms von Florenz – Feuerwehr rettet Tourist

Die Einsatzkräfte transportieren den Patienten auf einer Trage zuerst Stufen hinunter. In dem Clip ist zu sehen, wie eng sich die Treppe zur Kuppel windet. Im Durchgang ist kaum Platz für einen Feuerwehrmann in seiner vollen Montur. Es ist offensichtlich kein leichtes Unterfangen, die Trage mit dem Mann sicher hinabzutragen, ohne immer wieder an den Wänden der Wendeltreppe anzustoßen. Fingerspitzengefühl bei allen Helfern ist bei diesem Einsatz gefragt.

Die gewaltige Kuppel auf dem Dom Santa Maria del Fiore in Florenz gilt als eines der größten Meisterwerke in der gotischen Kunst. © sborisov/imago

Nachdem die schwierige Passage im Innern der Kuppel geschafft ist, folgt der zweite Teil. An der Kathedrale Santa Maria del Fiore kommt eine enorme Drehleiter der Feuerwehr zum Einsatz, um den Mann auf einer weiteren Etappe zum Boden zu bringen. In noch schwindliger Höhe sichern die Einsatzkräfte die Trage mit dem kranken Touristen auf dem Korb der Drehleiter. Dann geht es hinab.

