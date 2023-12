Fluch auf gesunkenem Tanker? 19. Taucher stirbt an Wrack in Italien

Von: Johannes Welte

Ein Taucher ist bei einem Tauchgang zu dem vor der italienischen Küste nahe Genua gesunkenen Tanker Haven ums Leben gekommen. Es ist bereits das insgesamt 25. Todesopfer.

Arenzano – Schon das Ende dieses Schiffes war eine Tragödie, und sie endet einfach nicht: Mit 144.000 Tonnen Rohöl beladen explodierte am 11. April 1991 der 334 Meter lange Öltanker Haven vor der ligurischen Küste im Norden Italiens und sank. Sechs Menschen starben bei der Katastrophe vor der Küstenstadt Arenzano, rund 30 Kilometer westlich von Genua. Rund 50.000 Tonnen Öl gelangten ins Mittelmeer, nur eine eilig eingerichtete Ölsperre verhinderte eine große ökologische Katastrophe.

Das Schiff liegt in 82 Metern Tiefe auf Grund. Da die oberen Aufbauten des Tankers aber bis zu einer Tiefe von 24 Metern reichten und die Schifffahrt gefährdeten, wurden diese abgeschnitten. Heute reichen die Aufbauten bis zu 34 Metern unter dem Meeresspiegel. Für Taucher ist das Wrack ein Unterwasserdorado – allerdings nur für sehr erfahrene Anhänger des Unterwassersports mit entsprechender Ausrüstung. Das Wrack ist in gutem Zustand, die Struktur ist noch intakt und viele Originalteile wie Bordausrüstung und Öltanks sind noch vorhanden.

Das Wrack des explodierten und gesunkenen Ölfrachters MT Haven ist ein beliebtes Tauchrevier. © Wikipedia/SUBnormali Team-Yoruno

Erfahrener italienischer Taucher bekommt in Tiefe plötzlich gesundheitliche Probleme

Am Sonntagmorgen wollte Giovanni S. (43) aus der lombardischen Gemeinde Stradella bei Pavia mit einer Gruppe einen Tauchgang zur Haven unternehmen, berichtet scubaportal.it. Er galt demnach als „erfahrener Taucher“. Als die Gruppe am Ende des Tauchgangs aufstieg, fühlte sich Giovanni S. plötzlich unwohl. Trotz sofortiger Hilfe des Tauchguides konnte nichts mehr für ihn getan werden, er starb. Auch ein schneller Einsatz der Feuerwehr an Land konnte den Taucher nicht retten. Denn als der Mann geborgen wurde, war er bereits tot.

Giovanni S. starb bei einem Tauchgang zur Haven. © Facebook/privat

Die Behörden haben laut der Nachrichtenagentur Ansa eine gründliche Untersuchung eingeleitet, um die Todesursache zu klären. Ermittler beschlagnahmten die Ausrüstung des Tauchers. Die Staatsanwaltschaft hat eine Akte angelegt und wird in den nächsten Stunden eine Autopsie veranlassen, um die Todesursache festzustellen.

Es ist noch unklar, ob die Tragödie eine medizinische Ursache hatte oder es sich um einen technischen Unfall bei der Erforschung des Wracks handelte. Es könnte sich um einen Fehler beim Ab- oder Aufstieg während des Tauchgangs oder um einen Ausrüstungsdefekt gehandelt haben.

Der Italiener ist bereits der 19. an der Haven tödlich verunglückte Taucher

Jedes Jahr besuchen Hunderte Taucher das Wrack der Haven. Doch mit Giovannio S. sind alleine seit 2015 sieben Menschen bei Tauchgängen zur Haven gestorben. Im Juli 2018 bargen Retter nach tagelanger Suche die Leiche einer 50-jährigen Italienerin aus der Region Piemonte, am 13. Mai 2017 starb ein 45-jähriger Schweizer Tauchführer. Am 5. April 2015 kam ein weiterer Schweizer (24) ums Leben, am 16. Mai des gleichen Jahres zwei niederländische Freunde im Alter von 46 und 53 Jahren, die Kreislauftauchgeräte benutzt hatten und noch nicht einmal tief getaucht waren.

Am 16. Oktober kam der deutsche Michael E. (61) bei einem Besuch der Haven aufgrund einer Embolie ums Leben. Sieben tote Taucher innerhalb von neun Jahren – die Nachrichtenagentur Ansa spricht bereits vom „Fluch des Haven-Wracks“. Doch schon 2015 hatte das Wrack den Ruf eines „verwunschenen Schiffs“, wie man in Berichten damals lesen konnte, da es schon vor 2015 zwölf tödliche Tauchunfälle an der Haven gegeben hatte.

Italienischer Tauchblogger erklärt, was am Fluch dran ist

Der Tauch-Blogger Marcello Polacchini hat für die scheinbar mysteriöse Todesserie ein ganz irdische Erklärung: „In Wirklichkeit ist die Haven nichts anderes als eines der vielen Wracks, die in einer Tiefe von 50 bis 60 Metern besichtigt werden können und über das Mittelmeer verstreut sind. Da es sich jedoch um das größte und berühmteste Wrack handelt, lockt es jedes Jahr Hunderte von Tauchern aller Erfahrungsstufen an.“ Je mehr Taucher dort unterwegs sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls.

Doch offenbar überschätzen viele Taucher ihre Fähigkeiten oder sind einfach leichtsinnig. So berichtet Polacchini: „Ich habe viele Taucher gesehen, die sich am Ende des Tauchgangs an der Kletterleine festklammerten und die Luft ihres Partners einatmeten, während sie von den Wellen hin und her geworfen wurden.“

Andere Taucher wären mit viel zu kleinen Sauerstoffflaschen unterwegs und meinten, sie würden nicht so viel Luft verbrauchen. Polacchini: „Wenn sowohl die Zeiten als auch die Luftreserven nicht eingeplant werden, kann dies zu ernsthaften Problemen führen.“ Immerhin scheint die Faszination der Haven einige Taucher dazu zu verführen, es an lebensnotwendiger Sorgfalt mangeln zu lassen.

