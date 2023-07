Italien-Flugzeug gerät in Hagel-Sturm: Heftige Schäden erzwingen Notlandung – Meteorologen wundern sich

Extremwetter

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Richard Strobl schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Italiens Norden wird aktuell von heftigen Stürmen heimgesucht. Eine Boeing musste nun notlanden. Ein Hagelsturm hatte heftige Schäden angerichtet. Doch war dies vermeidbar?

Mailand/Rom – Europa scheint sich im Ausnahmezustand zu befinden. Während in Griechenland ganze Inseln von Waldbränden bedroht werden und in Süditalien enorme Hitze für Stromausfälle sorgt, wird Italiens Norden von heftigen Stürmen heimgesucht. Sintflutartiger Regen, Sturmböen und enorm große Hagelkörnen beschädigen Häuser, Straßen, Ernten und kosteten auch schon Menschenleben. Zu einem Beinahe-Unglück kam es zudem, als eine Boeing in einen der Stürme flog.

Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Nach Repubblica-Angaben startete die Boeing 767-300 der Delta-Airlines vom Flughafen Malpensa in Mailand ab. Das Ziel: New York. Trotz heftiger Unwetter startete die Maschine mit nur wenigen Minuten Verspätung. Doch schon kurz nach dem Start geriet das Flugzeug in heftige Turbulenzen.

Italien-Flugzeug gerät in Hagel-Sturm: Heftige Schäden erzwingen Notlandung

Laut dem Aviation Herald prasselte extremer Hagel auf das Flugzeug ein und beschädigte die Maschine schwer. Fotos zeugen von den heftigen Folgen. Beide Flügel sind schwer beschädigt und haben Löcher. Zudem sind die Cockpit-Fenster eingedrückt - ein Sprung zieht sich quer durch das Spezialglas. Das auffälligste Bild ist jedoch das der Nasenspitze der Boeing. Diese ist komplett abgebrochen. Stattdessen klafft ein großes schwarzes Loch an der Front der Maschine.

Delta Air Lines flight DL185 makes emergency landing at Rome Fiumicino Airport after being damaged by a hailstorm on departure from Milan. pic.twitter.com/cbEbhtk2qz — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 24, 2023

Das Gewitter und die enormen Schäden zwangen die Piloten schließlich zu einer Reaktion. Sie erklärten den Luftnotfall, brachen ihren Flug nach New York ab und drehten in Richtung Rom ab, wo man auf dem Flughafen Fiumicino notlandete. Hier landete man laut Spiegel 65 Minuten nach dem Start in Mailand.

Italien-Flugzeug flog wohl mitten in Sturm: Meteorologen wundern sich

Nun stellen Meteorologen in Italien große Fragen: Die Experten des Schweizer Unternehmens Meteomatics haben den Vorfall laut Repubblica in einem Dossier rekonstruiert. Darin wird klar: Der schwere Sturm westlich des Mailänder Flughafens war schon vor dem Start der Maschine ausgebrochen. Während die Häufigkeit der Blitze zunimmt und die Hagelkörner demnach eine Größe von fünf Zentimetern erreichen, positioniert sich die Boeing gerade auf der Startbahn.

Als das Flugzeug dann um 12.50 Uhr startet, fliegt es dem Dossier nach genau auf den Sturm zu und durchquert demnach „tatsächlich das Herz des Sturms“ - auf einer Höhe von 20.000 Fuß. Erst dann dreht das Flugzeug demnach in Richtung Süden ab und wird von Hagelkörnern mit einem Durchmesser von mittlerweile vier Zentimetern getroffen.

Ranking: Die 15 schönsten und beliebtesten Urlaubsorte Italiens Platz 15 belegt Siena in der Toskana. Mit der schönen Altstadt und unnachahmlichen Bauwerken zieht die Stadt Urlauber immer wieder in ihren Bann. © Marco Brivio Roca Vecchial in Apulien: Die Aufnahme der „Höhle der Poesie“ bei Sonnenuntergang steht nur symbolisch für die vielen herrlichen Strände und Landschaften im Südosten Italiens. Rang 14 im IPPEN-Ranking. © IMAGO/Manuel Romano Die Strände Siziliens sind einzigartig und bezaubernd. Bei Check24 belegt die Insel daher den zwölften Platz. In diesem Ranking Platz Nummer 13. Auf dem Foto sieht man den Strand von Letojanni. © Matthias Tödt Die norditalienische Metropole Mailand ist bekannt für die wunderschöne Altstadt und etliche teure Modemarken. Hier sieht man den Dom im Zentrum der Stadt. Im Ranking belegt Mailand den elften Platz. Bei Check24 sogar Platz 7. © Oliver Weiken Lago Maggiore Auf Platz 11 ist der prachtvolle Lago Maggiore. Ein Teil des Sees ist in der Schweiz. Bei weg.de ist der Lago Maggiore sogar auf dem siebten Platz der beliebtesten Urlaubsorte in Italien. © Nando Lardi Bozen, Italien, Südtirol Auch Südtirol ist unter Italien-Fans besonders beliebt. Hier erhascht man einen Blick über die Alpen auf die Stadt Bozen. © Micha Korb Elba sonnenuntergang Die kleine Insel Elba ist momentan noch ein Geheimtipp. Hier erlebt man bezaubernde Natur und typische italienische Dörfer. Daher ein verdienter Platz neun. © Karsten Jeltsch Cinque Terre Italien Unter Urlaubern ist außerdem die Cinque Terre besonders beliebt. Die meisten der fünf Dörfer erreicht man nur zu Fuß oder mit einer Bahn. © Augst / Eibner-Pressefoto Marina Grande capri Nicht umsonst ist die kleine Insel Capri im Golf von Neapel ein regelrechter Touristenmagnet. Hier vor Ort kann man nicht nur durch wunderschöne Dörfer schlendern, sondern auch das Meer und die Natur genießen. © Günter Gräfenhain Colosseum in Rome Italiens Hauptstadt Rom hat für alle Gäste etwas zu bieten und belegt daher den sechsten Platz. So zum Beispiel das weltberühmte Kolosseum. Im Ranking von Check24 belegt Rom sogar den zweiten Platz. © Givaga Venedig platz acht Venedig ist mit seinen vielen Kanälen und kleinen Gassen einzigartig. Ein Besuch lohnt sich definitiv, allerdings sollte man am besten im Frühling oder Herbst in die Stadt kommen. Venedig belegt daher den fünften Platz der Top 15 Urlaubsziele in Italien, bei Check24 ist die Stadt an der Adria sogar Erster. © Frank Bienewald Florenz-skyline Das bezaubernde Florenz in der Toskana belegt den vierten Platz. Hier kann man sich durch kleine Gassen treiben lassen und ohne Ende Kultur genießen. © alimdi / Michelle Gilders Amalfiküste Italien Die Amalfiküste südlich von der Metropole Neapel belegt den dritten Platz im Ranking um die schönsten Urlaubsorte in Italien. © Günter Gräfenhain Costa Smeralda An der Costa Smeralda auf Sardinien gibt es Strände, die teilweise welchen in der Karibik gleichen. Nicht umsonst belegt sie daher den zweiten Platz. Auch auf dem Reiseportal weg.de zählt die Küste auf Sardinien zu den schönsten Reisezielen in Italien. © Emmanuele Contini Desenzano del Garda Den ersten Platz der beliebtesten und schönsten Urlaubsorte in Italien belegt laut weg.de ganz klar der Gardasee. Hier sieht man das wunderschöne Städtchen Desenzano del Garda am Abend. © Augst / Eibner-Pressefoto

Warum die Piloten und die Flugsicherung den Start und besonders den Flug ins Auge des Sturms nicht verhinderten, muss jetzt noch geklärt werden.

Rubriklistenbild: © Screenshot: Twitter