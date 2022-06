Schlimmste Krise seit 60 Jahren führt zu Dürre-Streit: Gardasee-Gemeinden wehren sich gegen Abpumpen

Von: Christoph Gschoßmann

Der Gardasee in Italien: Von hier soll Wasser in den Fluss Po abgepumpt werden, weil dieser gefährlich wenig davon führt. © Cindy Riechau/dpa/Symbolbild

Die extreme Dürre sorgt in Italien für Streit: Der Fluss Po führt zu wenig Wasser, doch am Gardasee will man keines abgeben.

Rom / München - Europa unterm Brennglas: Die Dürre sorgt für Rekordtemperaturen und bisher ungekannte Probleme. So auch in Italien: Angesichts der Trockenheit ist dort Streit um eine Idee entbrannt, Wasser aus dem Gardasee in den Fluss Po abzuleiten. Der Grund liegt nahe: Der längste Fluss Italiens führt wegen der Hitze derzeit extrem wenig Wasser. An einigen Stellen maßen die Behörden historische Tiefstände, wie aus dem jüngsten Lagebericht vom Montag hervorging.

Die Idee war, Wasser aus dem noch zu rund 60 Prozent gefüllten Gardasee zu entnehmen. Doch dieser Vorschlag ist nicht überall beliebt: Gegen das Vorgehen wehrt sich die Vereinigung der Gemeinden am Gardasee. „Wenn wir mehr Wasser freigeben als für die Landwirtschaft freigegeben werden darf und wir damit der Bitte für den Fluss Po nachkommen, würden wir einen doppelten Schaden anrichten“, sagte Generalsekretär Pierlucio Ceresa.

„Es bleibt nicht nur ein kranker Fluss Po, sondern auch ein kranker Gardasee zurück“

Generelle Hilfsbereitschaft sei zwar vorhanden, denn es sei nicht so, dass der Gardasee kein Wasser für den Fluss Po freigeben wolle, erklärte Ceresa weiter. Aber es sei einfach zu wenig Wasser da. Durch den Plan bliebe nicht nur ein „kranker Fluss Po“, sondern auch ein „kranker Gardasee“ am Ende zurück. Ceresa sprach von der schlimmsten Krise seit 60 Jahren.

Die extreme Dürre trifft vor allem dem Norden Italiens hart. Das trockene Wetter hält schon seit mehreren Wochen an. Der Zivilschutz bereite sich auf einen landesweiten Einsatz vor, sollte die Regierung den Notstand wegen der Trockenheit erklären, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Im Juli und August werde aufgrund der Trockenheit eine große Waldbrandgefahr herrschen.

Dürre in Italien: Wasserkraftwerk geht vom Netz

Der Landwirteverband Coldiretti warnte am Dienstag vor schlechter Ernte und wegen des Stresses für Nutztiere vor bis zu zehn Prozent weniger Milch. Im nördlichen Piemont rationierten die Behörden in einigen Gemeinden schon das Trinkwasser, in anderen Gegenden droht das ebenfalls. Der Energieversorger Enel nahm wegen des niedrigen Pegelstands im Po ein Wasserkraftwerk nahe Piacenza laut Medienberichten aus dem Betrieb.

Eine Boje ohne Wasser: Der Fluss Po liegt teilweise komplett trocken. © Luca Bruno / picture alliance

Auch göttliche Hilfe wird erbeten: Der Bischof von Mailand, Mario Delpini, kündigte an, am Samstag für Wasser und die Leidtragenden der Dürre zu beten. Ganz Italien hofft auf Regen - damit der Fluss Po und der Gardasee schnell wieder „gesund“ werden. (cg mit dpa)

